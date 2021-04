Enologia semplice, ma importante. Fontanavecchia interpreta il Sannio

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 11:49

Libero, Orazio e Giuseppe Rillo

Falanghina: 80mila bottiglie

L'azienda agricola Fontanavecchia alle pendici del monte Taburno

Coda di Volpe, un debutto

Le bottiglie in degustazione

La complessità dell'Aglianico

alalla rete., congastronomici in, di un interessante ventaglio di vini dell’azienda. Fondata dallanel 1865, si trova a Torrecuso, provincia di Benevento, alle pendici del, nella zona più verde e incontaminata dellaOnori di casa in streaming a cura di, titolare della vinicola insieme ale al, e dell’. In passerella«La nostra è un’– ha ricordato– L’obiettivo è produrre. Non abbiamo una certificazione biologica, ma tutte le operazioni in vigna e in cantina vengono fatte nel segno dellae del massimo rispetto per l’ambiente e per la salute umana. Stiamo lavorando per ottenere la».Un’enologia semplice, ma che si sa muovere sui mercati:, di cui 80mila di Falanghina e 30mila di Aglianico. Ventuno gli ettari di superficie vitata. La Falanghina del Sannio ne occupa otto, l’Aglianico del Taburno dieci, il Fiano 0,7 ettari, la Coda di Volpe 0,5. Un paio sono dedicati alla coltivazione dell’olivo. Le vigne hanno un’età media di venti anni.«Ci impegniamo quotidianamente per portare avanti unaimprontata al rispetto e all’autenticità - ha sottolineato Rillo - Quella della nostra famiglia è la storia di generazioni di agricoltori, capaci di osservare e comprendere il vigneto, interpretandone le dinamiche senza l’aiuto di tecnologie sofisticate. Nonostante i tempi siano cambiati, il supporto delle acquisizioni agrotecnologiche non deve in nessun modo farci allontanare dal».L’identità, appunto. Dopo la Falanghina è laa rappresentare il Sannio. Fontanavecchia da poche settimane ha imbottigliatoun’annata (2020). È in purezza. Ne sono state prodotte 4mila bottiglie. «Profumato, leggermente aromatico, sviluppa al palato una buona piacevolezza. Giànonostante sia in bottiglia da poco. Un vino che», ha annotato. Per l’abbinamento delivery ha accompagnato insieme alla Falanghina del Sannio Dop 2020 un’, patate, pomodorini e olive.Anche laè in bottiglia da circa un mese. Un vino, pur già impostato, di, in grado di sviluppare anche dieci anni di, venti se si tratta di cru. Il particolare terroir le conferisce delle caratteristiche di peso: sapidità (acquisita grazie alla componente vulcanica del suolo),, che la rendono versatile, perfetta per grandi vini bianchi da invecchiamento (Facetus e Libero), ma anche adatta a essere spumantizzata, come nel caso di Nudo Eroico, extra dry Metodo Charmat.Ladi Aglianico ha proposto, inrispettivamente aRiserva San Massimo alla milanese con midollo alla piastra edi vitello in gramolada su purea di patate. Cucina a cura di “” di Milano.L’è un vitigno a maturazione tardiva, proprio perché, raccogliendolo a ottobre inoltrato, può subire situazioni meteorologiche avverse. In condizioni ottimali le uve raggiungono un elevato tenore zuccherino e conservano una forte acidità, che associata all’importante struttura tannica lo rendono perfetto per vini molto longevi e di grande struttura.Saper, prolungando l’affinamento, permette al vino di esprimere il massimo delle qualità organolettiche, raggiungendo unae bevibilità. La famiglia Rillo è convinta che ilsia imprescindibile, affinché il vino trovi l’equilibrio perfetto: proprio per questo motivo il loro Aglianico, che rappresenta ildell’azienda, attende alcuni anni prima di essere commercializzato.Al palato, il, in bottiglia da sette mesi, si manifesta con, piacevolezza e pronta bevibilità. L’idea a monte è quella di rendendolo il più elegante possibile mantenendo l’Territorio e interpretazione del vitigno per, cru storico dal 1994.di rovere francese, è pieno,. Un vino importante, dalle grandi potenzialità. Rivela ricchezza, complessità ed equilibrio.Per informazioni: www.fontanavecchia.info