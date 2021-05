Torrevilla e Oltrepò, una panchina gigante per promuovere il territorio

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 12:14

L'inaugurazione della Big Bench a Cordevilla

L'inaugurazione della Big Bench alta due metri e larga quattro per attirare nuovi enoturisti

Massimo Barbieri (presidente Torrevilla): «In questo modo vogliamo essere ancor più vicini al territorio»

ue giorni di festa per la. Il momento più atteso è stato l’, con una visuale spettacolare sulla pianura. Un quadro fatto di natura che l’azienda ed il Comune di Codevilla hanno voluto “regalare” al territorio e agli appassionati di natura. Sabato 29 maggio presso località Monte della Guardia (nel comune di Codevilla, alla frazione Mondondone), si è tenuta l’inaugurazione della Big Bench di Codevilla , la panchina gigante realizzata grazie all’importante sostegno della cantina cooperativistica Torrevilla.Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte le autorità comunali e provinciale e il direttivo della cantina., iniziativa nata per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane attraverso Grandi Panchine ideate dal designer americano Chris Bangle che hanno ispirato appassionati e trasformato semplici oggetti in vere e proprie icone.molto più preparati turisticamente del nostro - ha detto- Questo progetto nasce dalla volontà di pubblico e privato, tra il nostro Comune e la cantina Torrevilla, punto di riferimento per intere famiglie del territorio impegnate nella viticoltura. Abbiamo sistemato la maxi panchina su di un poggiolo strategicamente importante, doveUn luogo attorniato da vigneti, dove è possibile trascorrere qualche ora in completo relax, tra la natura del luogo».Alla presentazione c’era ancheche ha commentato: «La Big Bench rappresenta un altroin cui opera. L’abbiamo inaugurata in collaborazione con il Comune in coincidenza dell’evento Cantine Aperte 2021 , l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino sabato e domenica scorsi.Riunisce 200 vignaioli che ogni giorno, con fatica e dedizione, si dedicano alla coltivazione della vite su oltre 600 ettari di terreno sparsi su nove comuni oltrepadani. Siamo tra le più dinamiche realtà dell’Oltrepò Pavese vitivinicolo con circa 50.000 quintali di uve lavorate ogni anno e una produzione annua attorno ai 2.500.000 di bottiglie».Il presidente Barbieri ha sottolineato anche l’impegno di Torrevilla a favore del territorio:, la secolare esperienza tramandata di padre in figlio, e la voglia di guardare al futuro investendo in tecnologie e collaborazioni che rendano la viticoltura sempre più efficiente e sostenibile».Tra i presenti anche l’Onorevole del Gruppo Misto Cristian Romaniello ed il consigliere regionale della Lombardia, Simone Verni del Movimento 5 Stelle e tanti altri rappresentanti dei Comuni vicini. A chiudere l’evento un brindisi con un metodo classico Torrevilla 2010, una bollicina d’autore servita dal sommelier Ais Carlo Aguzzi.