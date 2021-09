Chiaretto Roseri di Cà Maiol, vino romantico e sofisticato

Il Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Doc “Roseri” 2020 di Cà Maiol è una limited edition che fa parte di un trittico di tre packaging da collezione, ognuno dei quali rappresentativo di un universo femminile. Il nome “Roseri” vuole ricordare il delicato profumo dei boccioli delle rose. Prodotto sulla sponda bresciana del lago di Garda, tra Desenzano e Salò, una zona dal microclima particolare chiamata Valtènesi. È ottenuto dalla vinificazione di quattro uve gardesane a bacca nera: Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera. Chiamato “vino di una notte” in quanto storicamente per ottenere il suo delicato colore veniva lasciato una notte a contatto con le sue bucce.

La colorata etichetta e il packaging, una confezione in latta riciclata, sono realizzati dall’artista gardesana Marianna Tomaselli. Le limited edition riprendono le grafiche create per il digital project #GirlsLovingCamaiol, lanciato nel 2020 e già premiato come “Best Wine Content” per gli Annual Creative Awards 2020, rassegna organizzata da Social Creative Awards e volta a premiare i digital content di maggior impatto e rilievo.

Roseri rappresenta la donna romantica, riflessiva e sensuale che valorizza lo spirito sofistico del vino. Un lago al tramonto, sfumature di luci e colori, una donna di spalle in abito da sera che osserva il lago e il sole che tramonta dietro le montagne illuminate dagli ultimi raggi. Gli altri special pack sono Prestige, dal vitigno autoctono Turbiana, una donna spontanea, amante degli aperitivi in compagnia, e Molin, uno dei vini più iconici della cantina Cà Maiol, punto di riferimento dell’enologia gardesana, una donna dall’eleganza innata, interessata a temi sociali e sostenibilità, fortemente consapevole delle proprie scelte.

Per informazioni: www.camaiol.it