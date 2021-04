Luca D’Attoma, enologo e consulente sempre in cerca di nuove sfide

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 08:30

Luca D’Attoma (foto: Maurizio Gjivovich)

Al servizio delle aziende vinicole in ogni fase produttiva



Riconoscimenti da record e numerose collaborazioni



Pioniere del metodo biologico



Wine Evolution Consulting, hub dell’enologia di qualità



ealizzare un vino è come cucire un abito su misura. Si parte immaginando il modello, ascoltando attentamente i gusti del cliente; poi, a tavolino, si cerca di costruirlo partendo dal vigneto fino alla scelta dell’etichetta. La vera sfida sta nell’individuare le tecniche di produzione e di vinificazione giuste per creare un capolavoro di». È questa la filosofia di, enologo di grande esperienza apprezzato sia in Italia che all’estero, fondatore della, azienda che, dal 1999, fornisceassistendole in tutte le fasi del processo produttivo.. Esplorare nuovi orizzonti, sperimentare tecniche non convenzionali. Il tutto con determinazione, ricerca della perfezione, creatività e intuito. Perché ogni vino deve essere centrato, con una sua qualità e specificità in grado di soddisfare sia le aspettative del produttore sia quelle del consumatore.Attraverso la Wine Evolution Consulting, Luca D’Attoma mette al servizio delle aziende vinicole il suo know-how, la sua sensibilità e creatività, in ogni singola fase: dall’impianto e gestione del vigneto alla progettazione e allestimento della cantina, dalla vinificazione e affinamento all’esame e valutazione dei vini fino al controllo qualità. Inoltre, lavora in sinergia con i responsabili e gli addetti che operano in vigna e in cantina per trasmettere loro conoscenze tecniche e la sua personale visione, al fine di ottenere un prodotto unico, annata dopo annata.Definito dalla stampa di settore“”, Luca D’Attoma opera da trent’anni come consulente per importanti aziende vitivinicole italiane ed estere, per cui realizza vini molto apprezzati sia dal pubblico sia dalla critica. Nonostante sia famoso per aver realizzato grandissimi vini rossi, è anche autori di vini bianchi molto importanti e di successo, ottenuti talvolta ricorrendo a, come l’affinamento in anfora o in orci di terracotta.C’è la sua sapiente mano dietro grandi etichette come Giusto di Notri e Redigaffidi, azienda storica di Suvereto con cui collabora da molti anni, ma anche dietro il Brunello di Montalcino Vignavecchia della tenuta, la cui annata 2015 ha ottenuto 100/100 da James Suckling e i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Portano la sua firma, inoltre, “Dedicato a Walter” Bolgheri Rosso Superiore Doc e Sondraia di. Tra le sue creazioni di maggior successo, due eccellenze dell’azienda biodinamica Duemani di Riparbella (Pi): Suisassi e Duemani, ripetutamente premiati dalla critica con ottimi punteggi. Durante il suo percorso professionale, D’Attoma è stato artefice di numerose perle dell’enologia italiana, basti pensare a vini come il Saffredi della, in Maremma, definito un “autentico mito”, o Paleo Rosso e Messorio de, azienda bolgherese con cui ha collaborato per ben 25 anni. Tra i vini di successo creati di recente, merita particolare attenzione il Sopraquota 900 dell’azienda valdostana, la cui annata 2019 ha conquistato il titolo di “Bianco dell’anno” assegnato dalla guida del Gambero Rosso 2021. Appena 6mila bottiglie ricavate da un vigneto di circa due ettari, di cui 1,7 di Petite Arvine, che si inerpica “eroicamente” ben oltre i 900 metri di quota.«Mi piacciano le sfide, andare contromano, se è necessario,- spiega l’enologo - perché se devi creare un vino nuovo, devi avere il. Magari riscoprendo vecchi vitigni dimenticati o meno conosciuti, oppure adottando tecniche di vinificazione diverse, come la fermentazione e l’affinamento in anfora. Per ottenere dei vini unici bisogna essere rigorosi, sempre, ma al tempo stesso dimostrare una grande apertura mentale».Dal 2020, anchee la mogliesi sono affidatia Luca D’Attoma per seguire la produzione vinicola dell’, nuovo progetto dello chef stellato sulle colline di Santarcangelo di Romagna (Rn) dedicato alla produzione di materie prime agroalimentari di qualità da impiegare nei suoi ristoranti. Del resto, D’Attoma conosce bene l’entroterra romagnolo, dove collabora già con altre due realtà importanti come San Valentino e San Patrignano; un territorio ancora poco noto e valorizzato ma molto promettente.Già negli anni ’90, Luca D’Attoma è stato, quando in Italia non era ancora nemmeno considerata. Riconosciuto come uno dei massimi esperti in materia, è particolarmente apprezzato per il suo approccio rigoroso e innovatore. Oggi il vino biologico è una realtà consolidata: essere stato fra i pionieri dimostra l’avere. «Ho sempre creduto nel bio - spiega - ed ero certo che prima o poi saremmo arrivati a parlarne di più. La biodinamica, poi, rappresenta un ulteriore passo in avanti, perché impari ad osservare la natura e a servirtene rispettando i suoi cicli».Ed è proprio la passione per lache lo ha spinto, nel 2000, a fondare insieme ad Elena Celli, l’azienda,apprezzata dal pubblico e dalla criticaper i suoi vini puliti, originali, gustosi, ciascuno con un carattere unico e riconoscibile. 13 ettari di vigneti ad alta densità, che si estendono tra Riparbella e Castellina Marittima, in provincia di Pisa, con il mare della costa tirrenica all’orizzonte, dove l’enologo pratica la biodinamica senza compromessi per innovare, sperimentare e mettere al servizio dei clienti le competenze acquisite.Fra le colline intorno a Lucca, a San Martino in Colle, sorge una vecchia cantina immersa nel verde che è stata ristrutturata per accogliere il quartier generale della Wine Evolution Consulting. L’ufficio è dotato di un’ampia sala dove si tengono degustazioni e meeting. Oggi sono, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Sardegna. Regioni caratterizzate da climi, terroir, aree produttive e vitigni estremamente diversi da cui D’Attoma riesce a trarre sempre il massimo affinché il prodotto finale - che si tratti di un vino rosso, bianco, rosato o di uno spumante - sia davvero unico, capace di raccontare un territorio e di conquistare i gusti del pubblico e della critica.Per informazioni: www.lucadattoma.com