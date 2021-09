Dall’Irpinia le eccellenze enologiche di Nativ

L’Irpinia, terra generosa, baciata dal sole e “pettinata dalle vigne” ospita l’azienda vinicola Nativ, fondata da Mario Ercolino e Roberta Pirone. Uniti nella vita come nel lavoro, coltivano dal 2008 la grande passione per la viticoltura dedicandosi con amore alla produzione di vini autoctoni volti a valorizzare il territorio. La Nativ, il cui nome delinea il concetto di “originario del luogo”, è un’azienda in continua evoluzione, dinamica, al passo con i tempi e dotata di una spiccata sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Vigneto

Nativ possiede 15 ettari di vigneti autoctoni. Una parte significativa dei vigneti si trova nella zona sud-orientale, lungo la dorsale che collega i paesi di Castelvetere sul Calore a Paternopoli, passando per Montemarano e Castelfranci.

Tradizione ed innovazione si fondono per dare vita a vini a base di Aglianico, Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Falanghina. Ogni referenza, frutto dell’esperienza, diventa unica e inimitabile, da degustare stimolando i sensi per sentire pienamente tutta la forza della terra natìa e tutta la bellezza della terra Irpina.

Irpinia Campi Taurasini Doc Eremo San Quirico 2017

Con l'Aglianico Irpinia Campi Taurasini Doc Eremo San Quirico 2017 e l'Irpinia Aglianico Doc Blu Onice 2018, Nativ ha meritato due medaglie d’argento all’ultima edizione del Concours Mondial de Bruxelles.

Per informazioni: www.vininativ.it