Milazzo, l’evoluzione della tradizione vinicola siciliana

Una zona collinare a circa 400 metri di altezza, un’escursione termica tra il giorno e la notte di 20 gradi, un’area costantemente ventilata e caratterizzata da terreni vocati alla produzione di vini di alta qualità. Un’agricoltura biologica certificata e, soprattutto, una tensione costante verso l’eccellenza, nel segno della sperimentazione e della ricerca costanti. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso a Giuseppina Milazzo e Saverio Lo Leggio, titolari di Azienda Agricola G. Milazzo, di raggiungere risultati che, fino a 40 anni fa, erano impensabili per la Sicilia enologica.

Duca di Montalbo Rosso Sicilia Igt 2007

Pioniera nel campo della spumantistica, questa cantina ha iniziato a sperimentare col metodo Tradizionale negli anni ’70, in un momento in cui non si riteneva possibile una produzione di qualità in Sicilia, riuscendo a smontare questo preconcetto: oggi i loro spumanti ricevono riconoscimenti nei più importanti concorsi internazionali.

Grazie a una meticolosa gestione del vigneto hanno inoltre ribaltato la reputazione dei vini rossi siciliani, dimostrando tutta la loro potenziale eleganza: il Duca di Montalbo Rosso Sicilia Igt 2007 è un esempio di questo percorso. Unico siciliano premiato con la Gran medaglia d’oro all’ultima edizione del Concours Mondial de Bruxelles, è un vino da bere subito o da tenere da parte per i prossimi 20 anni.

Per informazioni: www.milazzovini.com