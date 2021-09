Nei vini Montemajor la storia del Mediterraneo

Montemajor nasce con la volontà di dare all’intera area mediterranea un’interpretazione univoca, che racchiuda in sé storia, tradizione e territorio. Monte Maggiore, collina pugliese a cui l’azienda si è ispirata per la scelta del nome, è collocata sulla riva sinistra del fiume Ofanto in provincia di Foggia, in una landa isolata, nota per la battaglia tra Normanni e Bizantini in cui i primi ne uscirono vittoriosi conquistando l’Italia del Sud a spese dell’impero greco.

Fletris Appassimento Primitivo Igt 2020

La Puglia difatti è per eccellenza il locum dell’incontro tra le civiltà e le culture orientali e occidentali; tuttavia non solo essa ma anche la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Sicilia hanno una spiccata centralità all’interno del Mediterraneo. Quindi la storia del meridione d’Italia è storia anche del Mediterraneo, e i vini Montemajor non sono altro che lo specchio di questo, sia nella versione basic che nella special edition. Negroamaro, Primitivo, Syrah, Aglianico, Fiano, Greco e Falanghina sono i vitigni a base delle referenze dell’azienda, dotate ognuna di una propria identità e vestite di labels particolareggiate, che con la loro storia sono volte a ricordare i luoghi e le culture di questa magnifica terra.

Con il Fletris Appassimento Primitivo Puglia Dop 2020, Montemajor ha conquistato una medaglia d’oro all’ultima edizione del Concours Mondial de Bruxelles, mentre il Quattronotti Appassimento Negroamaro Salento Igp 2020 ha ricevuto la medaglia d’argento.

Per informazioni: www.montemajor.it