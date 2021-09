Principe Corsini punta su sostenibilità e innovazione

Produrre vino e olio in maniera sostenibile significa coniugare la ricerca dell’eccellenza enologica e olearia con scelte produttive volte alla salvaguardia del territorio. L’azienda vitivinicola Principe Corsini porta avanti da sempre questo obiettivo e, nelle sue due proprietà in Toscana, ha adottato un approccio sostenibile integrale per ridurre al minimo i consumi energetici, preservando il valore delle risorse naturali. Dalle pratiche agricole a quelle attuate in cantina, ogni gesto mira a costruire un modello di produzione a basso impatto ambientale, che possa essere trasmesso di generazione in generazione.

Duccio Corsini con l'agronoma Laura Lenzi

Con un’estensione di oltre 3mila ettari distribuiti tra il Chianti Classico e la Maremma, Villa Le Corti a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) e Tenuta Marsiliana a Manciano (Grosseto) sono storiche realtà vitivinicole di proprietà della famiglia Corsini sin dal XIV secolo. Complessivamente 70 ettari vitati e 63 di oliveti, condotti seguendo i dettami dell’agricoltura biologica e sostenibile, danno origine a una precisa gamma di vini a partire dai vitigni più tradizionali della Toscana come il Sangiovese, il Colorino e il Vermentino, e da alcuni vitigni internazionali da tempo radicati nel tessuto produttivo della regione (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot). Fiore all’occhiello dell’azienda è l’olio extravergine d’oliva del Chianti Classico, del quale vengono prodotti anche due monovarietali di Frantoio e Moraiolo.

Cantina di Villa Le Corti

Risparmia spazio, tempo e denaro con Digiwine

Dal 2019 Duccio Corsini ha introdotto una grande novità nel mondo della distribuzione di vino in Italia con Digiwine, lo shop online riservato agli operatori Horeca dove è possibile acquistare i vini e gli oli Principe Corsini senza intermediari e usufruendo di numerosi vantaggi:

listino con sconti personalizzati fino al 25%;

nessun minimo d’ordine;

possibilità di ordinare h24, 7 giorni su 7, anche da cellullare;

spedizioni rapide e sicure in tutta Italia;

possibilità di accumulare punti fedeltà da trasformare in ulteriori sconti.

Visita il sito www.digiwine.it e registrati gratuitamente per scoprire la realtà Principe Corsini.