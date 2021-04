Concorso Enologico Vermentino. Il primo "ministeriale" post-Covid

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 17:23

Il Vermentino rimette in moto i concorsi

Vermentino tra Sardegna, Toscana e Liguria

Tante novità per quest'anno

Lorieri presidente del Concorso

i svolgerà in, a Cagliari, i prossimi 29 e 30 giugno, la seconda edizione del, autorizzato fin dal 2017 dal, patrocinato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari e dalla Coldiretti Sardegna. Il Vermentino e` una delle uve piu` note e conosciute di tutto il bacino Mediterraneo, in Italia, sono sempre di piu` i produttori che puntano su questa varieta`. Oltre a Sardegna, Toscana , troviamo nuove e promettenti produzioni anche in Sicilia, la Puglia e Lazio che puntano a elevare la qualità dei loro prodotti, anche attraverso il confronto in questa competizione», spieganodella Aps Promo Eventi (Organismo Ufficialmente autorizzato ndr.). «L’obiettivo e` quello di far diventare il Concorso sempre piu` importante e partecipato da un gran numero diproduttrici. C’e` molta attesa e curiosità per questa seconda edizione, faremo di tutto per non disattendere le aspettative».Sul sito www.concorsovermentino.com tutte le informazioni dove poter scaricare fin da subito la modulistica necessaria per la partecipazione. Le domande dovranno pervenire entro il 10 giugno 2021, mentre ci sara` tempo fino al 15 giugno per inviare i. Potranno essere ammessi al concorso, i vini fermi, frizzanti e gli spumanti Dop o Igp purché abbiano la dicitura Vermentino ine una percentuale minima di vermentino dell’’85%.Tra le novità di quest’anno, grazie ad una ormai consolidata partnership pluriennale, laentra a far parte del Comitato Organizzatore del Concorso, confermandosi protagonista nellae valorizzazione di questo importante vitigno per la Sardegna, e svolgerà la funzione di controllo del rispetto delle modalità di. I giurati degusteranno i vini in competizione con i calici “Tailormade Vsg” edizione limitata (tirati a mano e soffiati a bocca), appositamente prodotti dall’azienda Italesse, su proposta ed in collaborazione dell’ Esperto del Vermentino del Concorso, il sommelierche ne ha dato la definitiva approvazione, per esaltare le proprietà di questo particolare vitigno. Il servizio di sommellerie sarà affidato alla professionalità della Fis Sardegna.Altra importante novità di quest’anno è la collaborazione con l’e la sua testata giornalisica Epulae News in qualità di media-partner dell’evento. Considerato che nella scorsa edizione hanno raggiunto un ottimo punteggio il 70% dei campioni partecipanti, si è deciso in quest’edizione, di concerto col Ministero, di premiare fino ad un massimo del 35% dei campioni in gara. Questo limite sara` ulteriore garanzia del livello di qualita` dei vincitori. Inoltre, non ci sara` la medaglia di bronzo ma si partira` dalla medaglia d’argento fino alla Gran Medaglia d’Oro.L’Organizzazione ha, inoltre, siglato un accordo commerciale con undella Polonia che si è formalmente impegnato ad acquistare una prima fornitura, del valore di 1000 euro, del vino premiato col punteggio più alto. Un piccolo segnale ma di grande forza, considerando il drammatico periodo che stiamo vivendo. Inoltre, un’occasione, per il vincitore, di entrare in un mercato nuovo, frutto dell’impegno della Promo Eventi nella promozione dell’agroalimentare sardo all’estero.Riconfermato come presidente del Concorsomentre le giurie saranno composte dai giornalisti/sommeliers Angelo Concas, Paolo Fratter, Sandra Ianni, Mario Liberto, Alberto Lupini, Eleonora Cozzella e Alessandra Moneti oltre che dagli enologi Giorgio Baccigalupi, Daniele Manca, Daniele Marchi, Aldo Buiani, Marianna Mura, Federica Carta, Piero Cella ed Emanuela Flore. Sul sito web e sulla pagina social delsi possono trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle giurie e sui membri che saranno aggiunti. Abbiamo lungamente discusso se procedere con la seconda edizione o meno, considerata la pandemia, e abbiamo deciso di dare un segnale di ottimismo e di procedere con coraggio e portare avanti questache non può che fare bene a questo importante settore.