“Emozioni dal Mondo”, per scegliere i migliori vini c'è anche la tecnologia

Nell’ambito dell’affollata schiera dei concorsi enologici si è fatto largo e con successo “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet insieme” giunto alla XVIII edizione, organizzato dall’associazione Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio di Tutela Valcalepio, voluto da Sergio Cantoni, direttore del Consorzio ed enologo della Cantina Bergamasca.

I vini del Consorzio Tutela Valcalepio

Qualità alta: solo medaglie oro e grande oro

Già dal nome significa che le giurie devono cogliere le emozioni che l’assaggio di un vino molto buono può ispirare. Per la tipologia dei vini partecipanti il Concorso non vanta migliaia di campioni ma per le aziende vinicole che vorranno mettersi in gioco per ottenere le ambite medaglie sarà una bella sfida in quanto da qualche anno la qualità dei campioni si è rivelata così alta che si sono potute assegnare solo medaglie grande oro e oro (per regolamento Oiv si possono premiare solo il 30% dei vini presentati). Quest’anno 10 medaglie grande oro e 56 oro sono state assegnate dai 70 giudici internazionali convocati a Bergamo da 24 nazioni per valutare i 219 campioni giunti al Concorso da 21 paesi nel mondo; essi hanno svolto il loro compito suddivisi in 7 giurie miste (tecnici e giornalisti, italiani e stranieri) nel suggestivo spazio delle cantine di Villa Martinelli a Mapello. Sono stati anche assegnati i 20 Premi della stampa “Roberto Vitali” al vino che, per ogni nazione, ha ottenuto il punteggio più alto dalla giuria dei giornalisti.

La tecnologia al servizio di "Emozioni dal Mondo"

Grazie al supporto tecnico del Centro Studi Assaggiatori di Brescia di cui è presidente il prof. Luigi Odello e di un’equipe dell’Università degli Studi di Pisa e del CNR, inoltre, alcuni giudici hanno degustato dotati di apparecchiature per la rilevazione e la misurazione di fattori quali l’elettrocardiogramma, in grado di fornire informazioni accurate sullo stato di stress o rilassamento; la risposta galvanica della pelle (GSR) indice di attivazione simpatica nonché il segnale elettroencefalografico.

Per la prima volta, inoltre, i giudizi dei giudici sono stati raccolti telematicamente attraverso dei tablet che hanno permesso un’elaborazione statistica rapida e dettagliata delle valutazioni. Ma non solo tecnologia e scienza, per il 2022 si è deciso di enfatizzare ulteriormente l’aspetto emozionale delle degustazioni che si sono svolte con un sottofondo musicale selezionato dal Consorzio Tutela Valcalepio in seguito ad una serie di attività legate proprio all’abbinamento vino-musica degli ultimi 3 anni.

Nel tablet oltre ai classici parametri della scheda Oiv si sono inseriti nuovi descrittori per migliorare e rendere più efficace la valutazione che poi sarà comunicata alle aziende: floreale, fruttato, vegetale, speziato, biochimici.