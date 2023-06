Concorso Mondiale di Bruxelles, premiati 80 vini effervescenti italiani

Continuano le premiazioni del Concorso Mondiale di Bruxelles. A Napoli sono stati circa mille i vini effervescenti da tutto il mondo che si sono contesi le ambite medaglie. A giudicare una giuria composta da 50 degustatori che ha attribuito le medaglie gran d’oro, oro e d’argento a vini da 25 paesi. Grande successo per l’Italia: il 26% dei vini premiati proviene proprio dal nostro Paese.

Oltre 1.000 vini si sono contesi le medaglie del Concorso di Bruxelles

Concorso di Bruxelles, in Italia si impongono Franciacorta e Lombardia

In Italia, a spiccare è la Franciacorta. Il trofeo Rivelazione è andato, infatti, alla cuvée Satén Millesimato di Fratus, vino biologico 100% Chardonnay che ha sorpreso per la sua estrema finezza e ha conquistato l'unica medaglia Gran d'Oro per il nostro Paese. Successo per la Lombardia, regione produttrice più premiata d’Italia, con oltre due terzi dei vini presentati premiati. Nella regione che ha ospitato la sessione, la Campania, si sono distinte le denominazioni Falanghina e Penisola Sorrentina, con ben 4 medaglie d’oro e 5 d’argento. Si conferma il successo dell'Italia, dopo le premiazioni per i vini rossi e bianchi di maggio.

Concorso di Bruxelles, lo Champagne è sempre eccellente

L’ultima Sessione Vini Effervescenti ha confermato la Champagne come produzione d’eccellenza. Quest’anno sono numerosi i vini della regione che hanno ricevuto un premio. Lo Champagne Orpale 2008 di De Saint-Gall ha ricevuto il premio come Rivelazione internazionale. La cuvéée Orpale è composta unicamente da Chardonnay proveniente dai quattro villaggi della Côte des Blancs classificati “Grand Cru”. Sempre a una produzione Champagne è andato il premio Rivelazione Francia: parliamo della cuvée Millésime 2015, premier cru di Jean Dumangin.

Concorso di Bruxelles, grande successo per la Spagna

A dominare il palmarès spagnolo sono i vini Cava, in particolare quelli di Penedès, a sud di Barcellona. Il record assoluto va alla cantina catalana Vives Ambròs, con ben tre medaglie d’Oro e il Trofeo Rivelazione Spagna per il Vives Ambròs Gran Reserva 2016. Si tratta di un assemblaggio Macabeu-Xarel-Io invecchiato in cantina per quasi otto anni.

Napoli ha ospitato il Concorso Mondiale di Bruxelles per i vini effervescenti

Il Metodo Cap Classique vince una gran medaglia d’oro per la prima volta

Il Metodo Cap Classique è un termine usato in Sudafrica per indicare il processo di produzione di vino effervescente secondo il metodo tradizionale. Per la prima volta, un vino ottenuto con questo metodo ha vinto il premio più prestigioso del concorso, la Gran Medaglia d'Oro. Si tratta della cuvée Désidérius Pongràcz brut, composta dal 60% di Pinot nero e dal 40% di Chardonnay, che danno rispettivamente note di pietra focaia e corpo e gusto distintivi.