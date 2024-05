Non chiamatela fiera, l'Aperitivo Festival sarà «una vera e propria festa»

Milano si prepara ad ospitare la seconda edizione dell'Aperitivo Festival, un evento dedicato al rito italiano dell'aperitivo che si terrà dal 24 al 26 maggio presso il Nhow Hotel. Tre giorni di degustazioni, masterclass e intrattenimento per celebrare questo momento di convivialità amato in tutto il mondo. Oltre 20 esperienze di assaggio e 8 masterclass tenute da chef e mixologist di fama internazionale, con la presenza di 23 ambassador internazionali e alcuni dei più grandi brand del settore.

L'Aperitivo Village allestito all'interno del Nhow Hotel sarà il cuore del festival, dove si potranno scoprire nuovi cocktail e abbinamenti gastronomici provenienti da ogni parte del mondo. Un programma di eventi che si svilupperà dalle ore 17.00 di venerdì 24 maggio fino alla sera di domenica 26, con musica e intrattenimento per accompagnare i momenti di degustazione. L'Aperitivo Festival è anche l'occasione per celebrare la terza edizione del World Aperitivo Day, la grande campagna di Mww Group dedicata all'aperitivo italiano.

Aperitivo Festival, parola all’ideatore Federico Gordini

Federico Gordini, ideatore della kermesse, presenta la seconda edizione dell’Aperitivo Festival, che aggiunge: «Domenica 26 maggio molti locali italiani ed europei celebreranno il terzo World Aperitivo Day con proposte speciali e inedite, promuovendo il rito dell'aperitivo italiano definito dal Manifesto dell'Aperitivo presentato tre anni fa con il supporto di enti, istituzioni, aziende e chef».

Aperitivo Festival quest’anno è entrato anche nel supermercato.

«Sì. È diventato protagonista già dallo scorso giovedì 16 maggio in centinaia di punti vendita Carrefour in Italia con il "kit per l'aperitivo". In sostanza, un box che offre abbinamenti fra drink e cibo da portare a casa per brindare con amici e familiari».

Federico Gordini, ma Aperitivo Festival a Milano che cosa proporrà quest'anno?

«Offriamo 25 diverse esperienze di aperitivo basate su abbinamenti fra beverage e food. Insomma, una sorta di movida fra 25 locali, tutti diversi per ambientazione e brand rappresentati, tra momenti di intrattenimento con numerosi performer - artisti di live painting, musica dal vivo, dj-set... - che renderanno Aperitivo Festival una vera e propria festa, più che una fiera».

Federico Gordini, ideatore dell'Aperitivo Festival

Altre novità?

«Per la prima volta il progetto è basato sul concetto di multicanalità: oltre all’adesione di ben 200 punti vendita Carrefour in tutta Italia, aumenta anche il numero di masterclass in programma al Nhow tenute da top mixologist provenienti da tutto il mondo. Professionisti che saranno coinvolti anche nell'iniziativa Aperitivo Around the World: ognuno sarà chiamato a proporre un cocktail abbinabile al Parmigiano Reggiano, prodotto italiano conosciuto e distribuito su tutti i mercati globali».

Il 26 maggio si festeggia il World Aperitivo Day. Cambia qualcosa rispetto allo scorso anno?

«Anche il World Aperitivo Day cresce rispetto al 2023 e coinvolge un numero di locali superiore in ogni città d'Italia: di conseguenza saranno davvero tantissime le persone che avranno la possibilità di vivere questa grande festa attraverso i valori che abbiamo sintetizzato nel Manifesto».

Aperitivo Festival, come sta cambiando?

Cosa dobbiamo attenderci?

«Chi aderisce offre un aperitivo basato sull'abbinamento tra drink e cibo con almeno il 50% di prodotti italiani (niente apericene o buffet...), utilizzando come minimo uno dei prodotti dei nostri partner in ambito beverage o food. Tutte grandi aziende, non necessariamente italiane, che tuttavia partecipano all'evento in associazione a marchi di casa nostra in modo da valorizzare i propri brand nell'ambito dell'aperitivo italiano».

Qualche esempio?

«La messicana Birra Corona quest'anno sarà abbinata al granchio blu, Hendrick's Gin e Fever-Tree al prosciutto crudo di Parma. E ancora: Parmigiano Reggiano, tra le altre cose, proporrà delle masterclass per raccontare la sua abbinabilità con le varie tipologie di beverage, dalle bollicine Franciacorta al Negroni Sbagliato. E poi ci saranno anche diverse new entry».

Chi?

«Per limitarmi a quelle del settore beverage, Peroni e Heineken fra le birre, il colosso Diageo, Sant'Orsola che presenta la nuova linea AperiTime che comprende un aperitivo e vermouth di Torino bianco e rosso, Martini con Martini Americano e Bombay Gin. E poi Montenegro con Select, Rangoni con il suo gin, Angostura Rum e Partesa (gruppo Heineken) con la nuova private label Liq.ID di spirit dedicata proprio all'aperitivo».

L'aperitivo festival torna a Milano dal 24 al 26 maggio

Uno sguardo al futuro. Ambizioni?

«Per l'anno prossimo vogliamo far crescere ulteriormente il progetto su scala internazionale, a partire dai principali mercati d'esportazione per l'industria italiana del food & beverage: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Cina. Ovviamente puntiamo anche all'Europa, in particolare su Francia, Spagna e Germania. Ci interesserebbero pure i Paesi del Nord, ma lì i ritmi sono molto diversi dai nostri e si conciliano poco con il rito dell'aperitivo».

Aperitivo Festival, il programma

Degustazioni, talk, oltre 20 esperienze d’assaggio di abbinamenti Food & Beverage, 8 masterclass interpretate dai migliori mixologist, 23 ambassador internazionali, spettacoli e Dj Set a ciclo continuo. Un programma che si sviluppa a partire da venerdì 24 maggio fino a domenica 26 maggio, ogni giorno in due fasce orarie distinte: dalle 11.00 alle 15.00 (sabato e domenica) e dalle 17.00 fino alle 22.00 (venerdì, sabato e domenica).

Aperitivo Festival ha previsto nel suo itinerario del gusto e della mixology, varie aree dedicate ai Dj Set e alla live music

L’esperienza dell’Aperitivo Italiano - in particolare quello milanese - avrà l’accompagnamento di un sottofondo musicale. Per questo, Aperitivo Festival ha previsto nel suo itinerario del gusto e della mixology, varie aree dedicate ai Dj Set e alla live music. Nell’area delle Terrazze, suonerà la Jazz Band in alternanza ai Dj Set. La consolle dell’area Tunnel vedrà il turnover di 15 diversi DJ che nel corso dei 3 giorni si passeranno il testimone - in collaborazione con Clubber, l’agenzia milanese specializzata in Club Event e Digital Marketing con la produzione di eventi clubbing e food & Beverage. Nello spazio di Carrefour, l’idea richiama quella del concept dell’Aperitivo homemade. Con un music selector - una sorta di “jukebox umano” a cui gli ospiti potranno suggerire della musica - e due chitarristi, che creeranno momenti di coinvolgimento, l’obiettivo è ricreare l’atmosfera cozy tipica dell’ambiente domestico.

Venerdì 24 maggio

La prima giornata che inaugura l’edizione 2024 di Aperitivo Festival, si apre con la performance dell’illustratrice Margherita Caspani, all’interno della Sala Madrid che andrà a simboleggiare un vero e proprio taglio del nastro della manifestazione. L’artista si esibirà in uno spettacolo di live painting, realizzando un omaggio figurativo alla cultura dell’Aperitivo. Contestualmente, per tutti gli Aperitivo e beach lovers, alle ore 17.00 si terrà la presentazione della “Guida ai migliori beach club d’Italia”, una raccolta di 225 migliori stabilimenti balneari italiani, redatta dal giornalista Andrea Guolo e Tiziana Di Masi (ed. Morellini). Seguirà la premiazione delle top 14 strutture, con l'assegnazione del titolo di miglior Beach Club D’Italia.

Sabato 25 maggio

Il secondo giorno dell'Aperitivo Festival al Nhow Hotel di Milano si preannuncia ricco di eventi imperdibili per gli amanti dell'aperitivo. Un viaggio sensoriale tra sapori internazionali, mixology d'autore e performance artistiche attende i visitatori sabato 25 maggio.

Dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:00, nella sala Arena, il ciclo di incontri "Aperitivo around the World" porterà il pubblico alla scoperta di culture gastronomiche e mixologiche da tutto il mondo. I World Aperitivo Ambassador, provenienti da New York a Hong Kong, condivideranno le loro visioni e competenze in un dialogo interattivo. Tra i protagonisti Delphine Kong da Hong Kong presenterà il suo signature Cocktail Highball Glass, un connubio di sapori esotici con bitter, succo di limone, lime, uva, zenzero e sciroppo di rosa. Quindi Dazfer Subero dalla Spagna proporrà un food pairing con un antipasto a base di cracker integrali, rucola, pomodorini, olive verdi, miele al tartufo, datteri premium, noci e Parmigiano Reggiano, da abbinare al suo Cocktail Signature 0 alcol a base di arancia, limone e bergamotto.

Aperitivo Festival: un viaggio sensoriale tra sapori internazionali, mixology d'autore e performance artistiche

Dalle 18:30 alle 19:30, Rangoni, brand partner dell'evento, terrà una Masterclass dedicata per approfondire la conoscenza dei suoi prodotti. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, l'illustratore Paolo Moscheni darà vita ad una performance artistica di live painting, interpretando l'aperitivo con la sua creatività. Un momento di intrattenimento unico per immergersi nell'atmosfera del festival. Gran finale dalle 20:00 alle 21:00 con Bruno Vanzan, pluripremiato Campione del Mondo di Flair, in una Masterclass dal titolo "L'aperitivo: un viaggio tra la cultura e la storia di una tradizione italiana". Vanzan, maestro di movimenti agili e coreografici, svelerà i segreti della mixology e presenterà le sue nuove creazioni. Un'occasione imperdibile per assaporare la magia dell'aperitivo con un vero professionista.

Domenica 26 maggio

Presso lo spazio Arena, dalle ore 11:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 18:00, torna il format internazionale Aperitivo around the World. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei cocktail più innovativi provenienti da ogni angolo del pianeta. Dalle ore 13:45 alle 14:45, Lorena Lo Presti, Chef di Federazione italiana cuochi, e Federico Tomasselli, Brand Ambassador di Lurisia, terranno una masterclass dedicata a "L'aperitivo gourmet senza confini". Un'occasione per scoprire nuove ricette e abbinamenti che esaltano i sapori dell'aperitivo.

Aperitivo Festival: un'occasione per scoprire nuove ricette e abbinamenti che esaltano i sapori dell'aperitivo

Dalle ore 17:00, nella sala Madrid, l'artista Serena Gianoli sorprenderà il pubblico con una performance di live painting. Un'interpretazione artistica dell'aperitivo che trasformerà la sala in una vera e propria galleria d'arte. Gran finale dalle ore 18:30 alle 19:30 con Bruno Vanzan, pluripremiato campione del Mondo di Flair, nella sua Masterclass dal titolo "L'aperitivo: un viaggio tra la cultura e la storia di una tradizione italiana". Vanzan presenterà le sue nuove creazioni e svelerà i segreti della mixology, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante tra sapori e tradizioni.