Best Wine Stars, premiati i migliori vini e distillati in diverse categorie

Si è conclusa con grande successo la quinta edizione di Best Wine Stars, l'evento degustazione dedicato al mondo del vino e dei distillati che si è svolto dal 18 al 20 maggio a Palazzo del Ghiaccio a Milano. Oltre 6mila visitatori, di cui il 45% buyer e il 20% giornalisti, hanno avuto modo di scoprire le proposte di oltre 250 aziende italiane e internazionali, tra cantine, maison di champagne, produttori di distillati e realtà gastronomiche.

Best Wine Stars, incontri e riconoscimenti

Durante le tre giornate di evento, si sono svolti numerosi incontri e approfondimenti dedicati alle diverse tematiche del settore, con la partecipazione di esperti e operatori di grande livello. Tra gli eventi più seguiti, le masterclass e i talk tenuti da Fabio Bacchi, Adua Villa, Valentina Vercelli, Francesco Quarna, Stefania Vinciguerra, Mattia Asperti e Giambattista Marchetto. Nella giornata di domenica 19 maggio si è tenuta la cerimonia dei Best Wine Stars Awards, durante la quale sono stati premiati i migliori vini e distillati in diverse categorie.

Premi per i migliori vini:

Best Red Wine : Albino Armani Viticoltori Dal 1607 con l'etichetta Egle Valpolicella Doc Classico Superiore 2022

: Albino Armani Viticoltori Dal 1607 con l'etichetta Egle Valpolicella Doc Classico Superiore 2022 Best White Wine : Cantine Mastrangelo con l'etichetta Margherì Matera Greco Doc 2021

: Cantine Mastrangelo con l'etichetta Margherì Matera Greco Doc 2021 Best Rosé Wine : Château de Saint-Martin con l'etichetta Eternelle Favorite Cru Classe 2023, Cotes De Provence Aoc

: Château de Saint-Martin con l'etichetta Eternelle Favorite Cru Classe 2023, Cotes De Provence Aoc Best Sparkling Wine: Raineri Franciacorta con il suo Blanc de Blancs prodotto con Chardonnay in purezza, Raineri Franciacorta Docg Satèn 2020

Vini, altri premi:

Best Vinum Innovation : Le Vigne di Isabella e Cecilia per il progetto Resveratrolo aumentato

: Le Vigne di Isabella e Cecilia per il progetto Resveratrolo aumentato Best Green Project : Colle Delle 100 Bottiglie S.S. Soc. Agricola per il recupero paesaggistico di due cru storici lucchesi e per il salvataggio e la valorizzazione di antiche cultivar

: Colle Delle 100 Bottiglie S.S. Soc. Agricola per il recupero paesaggistico di due cru storici lucchesi e per il salvataggio e la valorizzazione di antiche cultivar Best Hospitality Project: Corte San Ruffillo per aver reinterpretato le canoniche attività ricettive in una chiave contemporanea ed attrattiva

Premi per i migliori spirits e liquori

Best Herbal Liqueurs : Amaro Amaravigghia 2024 dell'azienda siciliana Maravigghia Srl

: Amaro Amaravigghia 2024 dell'azienda siciliana Maravigghia Srl Best Spirits : Saint Bernard Distillery Srl con il suo Gin Alpine 2023

: Saint Bernard Distillery Srl con il suo Gin Alpine 2023 Best Logo : Ca' Boschi srl

: Ca' Boschi srl Best Label : The Sea is Life Poseidon Gin

: The Sea is Life Poseidon Gin Premio Landini: Bulfon (consegnato da Filippo Pappagallo, sales area manager del Gruppo Argo Tractors)

Premi speciali:

Best Buyer Selection : Aljano, Casal Dell'Arco - 1932, Azienda Agricola Col Parè, Cantina Cerbero e Cantina La Lignite

: Aljano, Casal Dell'Arco - 1932, Azienda Agricola Col Parè, Cantina Cerbero e Cantina La Lignite Milano Wine Explorer- I consigli di Best Wine Stars: Metodo Froma, Armonia Restaurant & Bar, Ciz Cantina e Cucina, Cocciuto, Langosteria, La cantina di Manuela, Al Cortile, Cantina Piemontese, Bicerìn Milano, drinc. Group, Cantine Milano - Wine&Restaurant, Cantine Isola dal 1896 e The Doping Bar - Aethos Milan

Best Wine Stars, la business dinner

Anche quest'anno, Best Wine Stars ha concluso con una Best Wine Stars Business Dinner, una cena esclusiva organizzata presso il ristorante Armonia Restaurant & Bar. Durante la cena, gli ospiti selezionati hanno potuto degustare le eccellenze di alcune delle aziende premiate, abbinate a piatti appositamente pensati per ciascuna etichetta. La cena ha permesso ad ospiti selezionati di scoprire più da vicino le eccellenze delle aziende Arché srl, Borgoverde Società Agricola, Champagne Jarry Heritage, Feudo del Balio, Le Vigne di Isabella e Cecilia e Sensi Vini - Fattoria di Calappiano, abbinate a piatti appositamente pensati per ciascuna etichetta.

Best Wine Stars, un successo che guarda al futuro

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto durante i tre giorni di manifestazione - ha dichiarato Enzo Carbone, Fondatore di Prodes Italia, l'azienda ideatrice di Best Wine Stars -. Questo premia il duro lavoro svolto nei mesi precedenti. Il successo di pubblico è stato straordinario e siamo grati per l'apprezzamento dei contenuti e degli interventi di alta qualità. Desidero ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato con grande entusiasmo, presentando i propri prodotti e territori al pubblico».

Best Wine Stars presenta un format in continua evoluzione che punta a valorizzare le eccellenze del settore

Best Wine Stars si conferma come un appuntamento di riferimento per gli appassionati del vino e dei distillati, con un format in continua evoluzione che punta a valorizzare le eccellenze del settore e a promuovere la cultura del bere consapevole. L'edizione 2024 ha già dato il via ai preparativi per la sesta edizione, che si preannuncia ancora più ricca e interessante.