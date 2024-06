Evviva Valcalepio celebra la qualità del vino e del territorio bergamasco

Il vino come bandiera e ambasciatore del territorio bergamasco. E’ stata presentata oggi nella sede della Camera di Commercio orobica la prima edizione di «Evviva Valcalepio», manifestazione di piazza in programma in Città Alta a Bergamo dal 5 al 7 luglio prossimi. All’interno della Cittadella Viscontea saranno presenti una ventina di cantine, che esporranno le etichette suddivise nelle quattro tipologie (Bianco, Rosso, Rosso Riserva e Moscato Passito), oggetto anche di wine lab dedicati con percorsi di degustazione.

Evviva Valcalepio si terrà a Bergamo dal 5 al 7 luglio

Evviva Valcalepio, omaggio al vino bergamasco

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio di tutela Valcalepio in sinergia con enti, associazioni e istituzioni locali. Il segretario generale della Camera di Commercio di Bergamo, Maria Paola Esposito, ha sottolineato la crescita qualitativa della filiera, mentre Robi Amaddeo, presidente della Strada del vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca, ha evidenziato quando sia importante la promozione dell’enogastronomia, «il secondo motivo che spinge turisti e visitatori a viaggiare. Piazza Cittadella è stata riportata agli antichi splendori, trasformata da parcheggio a luogo dove organizzare eventi e manifestazioni con una connessione tra produttori, ristoratori, albergatori e locali pubblici».

Evviva Valcalepio, l'obiettivo è far conoscere il territorio e la qualità del vino bergamasco

Per Marco Locatelli, presidente del Consorzio di tutela Valcalepio «l’obiettivo è far conoscere la qualità del vino bergamasco insieme al nostro territorio. Vogliamo fortemente portare il Valcalepio al centro della scena bergamasca e per farlo abbiamo scelto di coinvolgere in questo evento estivo tutti i produttori della nostra Doc, siano essi soci del Consorzio o meno».

Evviva Valcalepio, il nuovo format

Il nuovo format prevede una grande festa «dove le aziende produttrici presenti con i loro vini entreranno in contatto con il pubblico, per raccontare in maniera unica e speciale, come solo loro sanno fare, il proprio vino e il proprio territorio - aggiungono Edoardo Megolago Albani e Romildo Locatelli del comitato organizzatori -. Abbiamo ricercato il supporto e la collaborazione dei ristoranti e delle realtà gastronomiche locali. Ad accompagnare il vino di Bergamo, il Valcalepio Doc, ci saranno formaggi e piatti tipici della tradizione orobica, con momenti di musica acustica che verranno affidati a giovani artisti».