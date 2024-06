Il sigillo sicuro per le bottiglie di vino: ecco PVSEAL di Mondial Capsule

Il vino perfetto è il risultato di un delicato equilibro: da un attento lavoro in vigna a uno scrupoloso controllo in cantina, fino ad arrivare alla ricerca dell’abito migliore, dove PVSEAL di Mondial Capsule si pone come elemento imprescindibile di alta qualità.

PVSEAL: il sigillo per vini sicuro e flessibile

PVSEAL è una gamma di capsule per l’enologia in PVC termoretraibile, dotate di grande elasticità e capacità di chiusura e pensate per adattarsi a ogni tipo di esigenza. Un sigillo per le chiusura delle bottiglie dei migliori vini fermi, in cui si fondono tecnologia e cura e del dettaglio, ma con un occhio di riguardo per la qualità e il controllo dei costi.

Grazie alle sue attrezzature moderne e altamente tecnologiche, Mondial Capsule può offrire un prodotto che si adatta perfettamente alle linee di imbottigliamento e ai macchinari più moderni e veloci.

La gamma di personalizzazioni, inoltre, è vasta e unita agli altri elementi di confezionamento, quali etichette, bottiglia e packaging esterno, consente di creare un abito completamente unico, memorabile e distintivo per ogni vino.

Tra le lavorazioni possibili, grande spazio alle diverse tecniche di stampa: da quella a inchiostro con tecnologia FLEXO/ROTO alla stampa a caldo in più colori su testa e pareti, dalla stampa a rilievo a secco a quella colorata. Il tutto corredato dalla possibilità di aggiungere uno strip o una linguetta a strappo orizzontale che facilita l’apertura.

Mondial Capsule: azienda famigliare e partner affidabile

Mondial Capsule è una realtà 100% italiana, localizzata nella Zona Industriale dell’Alta Gallura, specializzata nel settore delle chiusure enologiche. Con oltre 35 anni di attività alle spalle, l’azienda fa parte del Gruppo Molinas, il gruppo cui appartiene l’omonimo Sugherificio, leader italiano per la produzione di tappi in sughero.

Per maggiori informazioni, visita il sito mondialcapsule.com.