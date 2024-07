Vini vulcanici: la viticoltura eroica della famiglia Russo sull'Etna

La tradizione vitivinicola della famiglia Russo risale al 1860 e si è tramandata da padre in figlio fino ad oggi. Nel 1955 Don Ciccio insieme al figlio Vincenzo, rispettivamente il nonno e il papà di Gina e Francesco decisero di imbottigliare il vino prodotto dai vigneti di famiglia, creando una piccola cantina.

Gina, Francesco e Vincenzo Russo

Il primo vino venne chiamato Solicchiata: era il 1955, la certificazione Etna Doc venne riconosciuta nel 1968, stesso anno in cui il brand cambiò in Rusvini fino ad arrivare al marchio odierno che è Cantine Russo. Oggi insieme al padre, Gina e Francesco Russo con la loro esperienza creano un perfetto connubio tra tradizione ed innovazione. Francesco è l’enologo, mentre Gina si occupa di gestire gli aspetti commerciali, l'accoglienza in cantina e l’enoturismo ed è presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna, un ruolo che le permette di promuovere le eccellenze del territorio.

Il territorio dell'Etna attraverso i vini di Cantine Russo

La cantina, immersa tra i vigneti di proprietà, è situata proprio ai piedi del più grande vulcano attivo d'Europa, sul versante nord est dell'Etna. La famiglia Russo si è sempre dedicata alla coltivazione dei vigneti di famiglia che si trovano a Solicchiata nel comune di Castiglione di Sicilia (Ct) e si estendono tra i 650 e i 1000 m di altezza s.l.m., nelle contrade di Crasà, Piano dei Daini, Rampante. La viticoltura eroica dell'Etna è una pratica unica, segnata dalla presenza di tipici muretti a secco in pietra lavica e da vigneti terrazzati che richiedono metodi manuali sia per la manutenzione che per la vendemmia.

Una zona asciutta e ben ventilata, con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte nel periodo della maturazione delle uve. Il differente substrato vulcanico caratterizza i vigneti a seconda della contrada in cui sono localizzati. Nella fascia etnea esistono sostanziali differenze microclimatiche tra una zona e l'altra del vulcano, dovute alla particolare posizione dell'Etna e alla sua morfologia. Il territorio, il microclima, la terra vulcanica ricca di minerali, assieme alla peculiarità dei vitigni autoctoni, favoriscono la produzione di vini unici.

Cantine Russo: vini dell'Etna prodotti con pratiche agricole sostenibili

«I nostri vini rossi sono complessi, strutturati ed eleganti, destinati a un pubblico che cerca vini unici e di grande personalità. I nostri bianchi, freschi e sapidi, si distinguono per un'acidità che ne esalta la freschezza» commenta Gina Russo. Cantine Russo produce una gamma di vini che riflettono la ricchezza del territorio etneo come il Mon Pit Spumante Metodo Classico, in versione bianco da uve autoctone Carricante e Catarratto, e rosato da Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio; il Rampante Etna Rosso Doc un vino robusto e complesso, il Contrada Crasá Etna Doc disponibile sia in versione bianca che rossa e il Luce di Lava Etna Doc: anch'esso disponibile in bianco e rosso.

I vini di Cantine Russo

«Ci impegniamo a praticare una viticoltura sostenibile, utilizzando metodi che rispettano l'ambiente e valorizzano la forza lavoro locale - racconta Francesco Russo in merito alla sostenibilità ambientale - Non utilizziamo diserbanti e pesticidi, permettendo la crescita spontanea delle piante durante la primavera, con una successiva sfalciatura manuale. Impieghiamo bio-stimolatori organici per aumentare la resistenza delle piante alle malattie, riducendo l'uso di pesticidi a favore di prodotti biologici come estratto di arancia dolce e oli essenziali».

L’obiettivo di Cantine Russo è offrire vini che non siano omologati ma unici, capaci di riflettere le caratteristiche di un territorio straordinario come quello dell'Etna. «La nostra continua ricerca dell'eccellenza è un messaggio che vogliamo trasmettere a chi sceglie di bere i nostri vini, permettendo loro di godere di un'esperienza enologica autentica e irripetibile» conclude Gina.

Oltre la produzione di vini, Cantine Russo, offre degustazioni in cantina, picnic ed eventi dedicati agli amanti del buon vino. I vini sono presenti nelle carte dei migliori ristoranti e sono disponibili per l'acquisto sul sito www.cantinerusso.eu

Russo Winery

Via Corvo s.n. (SP64), Contrada Crasà, Solicchiata - 95012 Castiglione di Sicilia (Ct)

Tel 0942 986271