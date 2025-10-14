Il nuovo volto dell’Alta Langa: il Pas Dosé Riserva in cui il tempo affina l’essenza

Ci sono vini che nascono per accompagnare un brindisi, e altri che invitano a fermarsi e ad ascoltarne la storia. L’Alta Langa Docg appartiene a questa seconda categoria: uno spumante che porta con sé il respiro dei vigneti collinari e il sapere antico del Piemonte, culla del Metodo Classico italiano.

Cuvage, la maison piemontese interamente dedicata alle bollicine

Cuvage, cantina di Acqui Terme (Al) interamente dedicata alle bollicine, ha fatto della valorizzazione di questa tradizione il cuore del suo progetto. Nei suoi calici si ritrovano il mosaico dei suoli, le altitudini, le escursioni termiche e la sapienza di chi, da generazioni, coltiva queste vigne. Una produzione caratterizzata da solidità e coerenza stilistica, e che oggi si arricchisce di una novità destinata a segnare un passo importante.

La nuova Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020

Presentata a settembre, l’Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020 è la nuova etichetta di Cuvage. Un Metodo Classico millesimato che rinuncia al dosaggio per offrire una lettura essenziale e diretta dell’Alta Langa: nitida, incisiva, autentica.

La nuova Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020 di Cuvage, eleganza senza dosaggio

Origine e vinificazione del nuovo Pas Dosé

Le uve di Pinot Nero e Chardonnay provengono dalle colline tra Strevi e Castino, su terreni di marne calcaree che conferiscono mineralità e tensione gustativa. La raccolta avviene a grappolo intero da metà agosto; la vinificazione prevede pressatura soffice, fermentazione in acciaio e assenza di malolattica, per preservare freschezza e verticalità. Il vino affina per oltre 48 mesi sui lieviti, prima della sboccatura à la glace e di ulteriori tre mesi in bottiglia.

Perlage elegante e aromi nitidi: il carattere autentico dell’Alta Langa Pas Dosé

Profilo sensoriale: eleganza e autenticità

Il risultato è uno spumante dal perlage finissimo, con profumi che spaziano dagli agrumi ai fiori bianchi, dalla frutta matura a delicati richiami di pasticceria. In bocca è teso e cristallino, con acidità vibrante, finale salino e una persistenza che lascia il segno.

La filosofia Cuvage e la collezione di bollicine

L’Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé si pone al vertice della collezione Cuvage e riassume la filosofia della maison: dare voce al Metodo Classico piemontese con spumanti di struttura, eleganza e capacità evolutiva.

La collezione di spumanti Cuvage: Alta Langa, Nebbiolo d’Alba Rosé e Asti Millesimato

Accanto alle altre etichette della gamma, come l’Alta Langa Docg Brut, il Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé e l’Asti Docg Millesimato, compone un mosaico che testimonia la vocazione storica e contemporanea della spumantistica piemontese.