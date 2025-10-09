Il Gruppo Caffo trionfa al Concours Mondial de Bruxelles ’25 Spirits Selection

Il Gruppo Caffo 1915 si conferma protagonista del panorama internazionale degli spirits, conquistando sei medaglie alla Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025. Tre ori e tre argenti arricchiscono il palmarès della Distilleria F.lli Caffo, consolidando un percorso di eccellenza che celebra 110 anni di attività e di dedizione all’arte liquoristica italiana. Un risultato che evidenzia la qualità dei prodotti e la capacità del Gruppo di posizionarsi tra i leader mondiali del settore.

Gli spirits Caffo 1915 premiati alla Spirit Selection del Concours Mondial de Bruxelles

Il Concours Mondial de Bruxelles - Spirits Selection è, ricordiamo, una delle competizioni più prestigiose a livello mondiale. Una giuria internazionale, composta dai migliori degustatori, sommelier, mixologist ed esperti del settore, valuta centinaia di etichette con degustazioni alla cieca. Ogni medaglia assegnata corrisponde a un riconoscimento autorevole di qualità, autenticità e valore organolettico. In questo contesto, sei prodotti premiati collocano Gruppo Caffo 1915 tra le distillerie più apprezzate al mondo.

Etichette premiate: il valore dei liquori e grappe italiane

Le medaglie d’oro sono state assegnate a tre prodotti iconici del Gruppo. Il Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, medaglia d’oro, è un amaro da meditazione prodotto in quantità limitata, infuso con botaniche calabresi e acquaviti di vino invecchiate fino a 50 anni. L’Amaretto S. Maria al Monte, anch’esso premiato con oro, unisce l’aroma intenso delle mandorle amare a una raffinata complessità di erbe e spezie, incarnando lo stile autentico dei liquori italiani. Infine, il Blood Bitter PK, aperitivo all’uso d’Olanda, propone l’antica ricetta del liquorista Petrus Boonekamp rivisitata in chiave contemporanea, con circa 30 erbe e spezie provenienti da tutto il mondo, ideale per la mixology internazionale.

Tra le medaglie d’argento, il Salmiacello sorprende per l’equilibrio tra liquirizia calabrese DOP, sale del Mar Tirreno e spezie, inizialmente destinato al Nord Europa ma oggi utilizzato anche nella miscelazione contemporanea. Il Clementino della Piana valorizza le scorze fresche di clementine calabresi della Piana di Gioia Tauro, esprimendo freschezza agrumata e sole mediterraneo. La Furlanina Grappa Gentile Invecchiata 12 mesi Mangilli, medaglia d’argento, rappresenta l’eleganza della tradizione friulana, già premiata a livello internazionale e oggi confermata anche al CMB 2025.

Qualità certificata e riconoscimenti internazionali

Questi riconoscimenti sottolineano la solidità della qualità dei prodotti del Gruppo Caffo 1915. La Distilleria F.lli Caffo, fondata nel 1915 a Limbadi, è il cuore pulsante del Gruppo e continua a rappresentare un punto di riferimento nell’arte liquoristica italiana. Da oltre un secolo, conoscenze, ricette segrete e tecniche artigianali si combinano con strumenti moderni e ricerca costante, garantendo un elevato standard qualitativo riconosciuto sia dal pubblico che dagli operatori del settore.

Nuccio Caffo

Nuccio Caffo, amministratore delegato, ha dichiarato: «Il Concours Mondial de Bruxelles è un banco di prova tra i più esigenti al mondo, e il risultato di quest’anno premia non solo i nostri prodotti, ma soprattutto la passione, l’impegno e la dedizione che da generazioni mettiamo in ogni bottiglia. È una conferma che la nostra filosofia - innovare nella tradizione - è la chiave per conquistare il palato dei consumatori e il riconoscimento degli esperti a livello globale». Il CMB 2025 conferma il ruolo di Gruppo Caffo come ambasciatore internazionale del Made in Italy, consolidando la reputazione dei suoi liquori, grappe e amari come espressione di territori, culture e storie.

Valorizzazione del territorio e radici italiane

Con queste sei nuove medaglie, il Gruppo Caffo valorizza Calabria, Friuli Venezia Giulia e Liguria, integrando diverse aree produttive italiane in un percorso condiviso di eccellenza. Ogni prodotto racconta la storia del territorio di origine, dalle botaniche calabresi del Vecchio Amaro del Capo alle scorze delle clementine della Piana di Gioia Tauro, fino alla raffinata tradizione friulana della Grappa Mangilli. Questo approccio conferma il valore di una filiera produttiva che unisce competenze storiche e ricerca contemporanea, con attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla coerenza organolettica.

L’eredità del Gruppo Caffo e il futuro degli spirits italiani

Il successo al Concours Mondial de Bruxelles rappresenta un traguardo significativo in un anno speciale, che celebra i 110 anni della Distilleria F.lli Caffo. La continuità nella produzione, unita alla capacità di mantenere standard elevati, posiziona il Gruppo come riferimento per l’intero settore degli spirits italiani. Il palmarès ottenuto rafforza la reputazione internazionale dei prodotti e stimola ulteriori traguardi nel mercato globale, sottolineando il ruolo del Gruppo nel raccontare storie di eccellenza e identità territoriale.

Il Gruppo Caffo 1915 si conferma nell'eccellenza mondiale del settore Spirits

Il trionfo di Gruppo Caffo 1915 testimonia che la qualità e la dedizione possono sostenere e ampliare il successo in competizioni di livello mondiale. La combinazione di ricerca, rispetto della materia prima e attenzione al gusto permette di confermare la leadership nel panorama internazionale, garantendo prodotti in grado di soddisfare consumatori e professionisti del settore. Il risultato ottenuto al Concours Mondial de Bruxelles 2025 rafforza la posizione di Gruppo Caffo 1915 come protagonista del mercato degli spirits di alta qualità. I sei riconoscimenti ottenuti, tra cui tre ori e tre argenti, testimoniano la capacità del Gruppo di combinare competenze storiche, ricerca costante e autenticità dei prodotti. Con l’attenzione al territorio, alla qualità organolettica e alla valorizzazione del Made in Italy, il Gruppo prosegue il suo percorso di eccellenza, consolidando la propria presenza nel panorama internazionale e aprendo nuove opportunità per il futuro degli spirits italiani.

Italian Wine Brands e Gruppo Caffo 1915: acquisizione strategica Valle Talloria

Italian Wine Brands S.p.A. ha annunciato la sottoscrizione, tramite le società IWB Italia e Giordano Vini, di un’offerta vincolante con il Gruppo Caffo 1915, noto produttore dell’Amaro del Capo, per la cessione del ramo d’azienda di Valle Talloria a Diano d’Alba. L’operazione comprende il polo industriale, le attività connesse, le produzioni e l’archivio storico del brand Cinzano, simbolo della tradizione enologica italiana.

Il Vermouth Cinzano

L’esecuzione dell’operazione è soggetta a condizioni, tra cui la definizione e stipula degli accordi definitivi, con il trasferimento previsto entro la fine del 2025, se tutte le condizioni saranno verificate. Il Gruppo IWB dichiara: «Siamo felici di questo percorso intrapreso con il Gruppo Caffo 1915, che porterà, ove andasse a buon fine, ad un nuovo sviluppo dell’asset di Valle Talloria, valorizzando altresì il territorio con un brand noto in tutto il mondo». Il Gruppo Caffo 1915 aggiunge: «Diano d’Alba, in Valle Talloria, nel cuore delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco, potrà nascere la nuova Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano. L’azienda Cinzano, fondata nel 1757, è tra le più antiche realtà enologiche italiane e uno dei primi marchi ad essere esportati nel mondo, contribuendo a creare il concetto stesso di Made in Italy. Oggi Cinzano è distribuito in oltre 100 Paesi e questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il sito produttivo e potrà rafforzare il legame tra la tradizione piemontese e lo sviluppo internazionale».