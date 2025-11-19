 L’eleganza delle bollicine piemontesi per le feste firmata Cuvage

Le feste sono un tempo sospeso, fatto di gesti rituali e momenti condivisi. In Piemonte, questo tempo si accompagna da sempre al profumo del Moscato e al profumo delle sue bollicine.

È proprio da qui che nasce la storia di Cuvage, fondata nel 2011 ad Acqui Terme (Al) nel cuore del Monferrato, per dare nuova voce al Metodo Classico piemontese.

Bollicine Cuvage, protagoniste di aperitivi e cene festive di classe

Le radici della spumantistica italiana affondano in questa terra: tra Canelli (At) e Acqui, dove già nell’Ottocento pionieri come Carlo Gancia sperimentavano il Metodo Classico ispirandosi alla Champagne. Cuvage raccoglie questa eredità e la rinnova con uno sguardo contemporaneo, a partire dalle uve autoctone - Moscato e Nebbiolo- per poi approdare ai grandi classici internazionali, Pinot Nero e Chardonnay, che danno vita alle etichette di Alta Langa Docg.

Asti Docg Millesimato: l’anima delle bollicine piemontesi

Tutto nasce dal Moscato, simbolo per eccellenza del Piemonte. L’Asti Docg Millesimato di Cuvage è un omaggio alla prima forma di spumante italiano, con uno stile raffinato e moderno. Le uve, provenienti da Alice Bel Colle (Al) e Santo Stefano Belbo (Cn), danno vita a un Metodo Classico che affina sette mesi in acciaio e 18 mesi in bottiglia.

Asti Docg Millesimato

Il profumo è intenso, con note di fiori bianchi, acacia, vaniglia e pepe bianco. In bocca si distingue per l’equilibrio tra dolcezza e freschezza, accompagnato da un perlage fine e cremoso. Versatile e conviviale, elegante abbinamento per aperitivi, accompagna formaggi erborinati e pasticceria delle feste.

Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé: il rosato dal cuore piemontese

Il Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé dimostra come questo vitigno possa esprimere finezza anche nella spumantizzazione. Dopo una breve macerazione pellicolare, il vino assume un colore rosa cipria e prosegue con una maturazione di oltre 24 mesi sui lieviti.

Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé

Al naso si apre con sentori di petali di rosa, ribes, fragoline di bosco e pane fresco. Al palato regala eleganza e armonia, perfetto per aperitivi gourmet, pesce affumicato e carni bianche. Un rosé che racconta la versatilità del Nebbiolo, unendo carattere e delicatezza.

Alta Langa Docg Brut: il brindisi di stile

Sulle colline tra Strevi (Al) e Castino (Cn), a circa 450 metri di altitudine, nascono i vigneti di Pinot Nero e Chardonnay da cui prende forma l’Alta Langa Docg Brut. I suoli calcarei e marnosi donano ai vini struttura, verticalità e tensione minerale.

Alta Langa Docg Brut

Dopo sette mesi in acciaio e oltre 30 mesi sui lieviti, questo spumante si presenta con riflessi dorati e perlage persistente. Al naso emergono crosta di pane, agrumi canditi e pietra focaia; al palato, un sorso fresco e complesso, ideale per carne cruda di Fassona, tempura e frutti di mare. Un Metodo Classico che incarna lo stile piemontese nel brindisi delle grandi occasioni.

Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé: l’essenza del tempo

Al vertice della collezione si colloca la Riserva Pas Dosé 2020, simbolo dell’eccellenza Cuvage. Realizzata con Pinot Nero e Chardonnay, riposa oltre 48 mesi sui lieviti e affina ulteriormente in bottiglia dopo la sboccatura à la glace.

Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé

Il risultato è un Metodo Classico profondo, con perlage finissimo e profumi di fiori bianchi, agrumi, frutta matura e pasticceria. Al palato è teso, verticale, con un finale lungo e salino, ideale con crudi di mare, ostriche, formaggi stagionati e foie gras.

“Cuvage è dedicato al tempo, alla pazienza, all’attendere fiduciosi che il cambiamento si compia.” Un credo che trova espressione in ogni bottiglia: dall’Asti che racconta la storia al Pas Dosé che guarda al futuro.

Il brindisi piemontese che celebra le feste

Con una gamma che spazia dal Moscato al Nebbiolo, fino alle grandi cuvée d’Alta Langa, Cuvage firma il brindisi perfetto delle feste, unendo autenticità, equilibrio e gusto contemporaneo. Ogni calice racconta un territorio unico, dove il tempo e la pazienza diventano sinonimo di eleganza e armonia.