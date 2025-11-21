Il segreto della grappa Roner: come nasce la Gewürztraminer Riserva

Al Waldorf Hotel di Londra, ai World Drinks Awards 2025, la distilleria Roner di Termeno ha vinto il titolo di “World’s Best Grappa” con la sua Gewürztraminer Riserva. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro dell’azienda e il forte legame con il territorio altoatesino. Un riconoscimento che va oltre una semplice coppa, è il racconto dell’anima dell’Alto Adige, di un paese che è la culla del Gewürztraminer e di una famiglia che da generazioni coltiva l’arte della distillazione.

La Grappa Grappa Gewürztraminer Riserva, premiata a Londra

«Questo titolo - afferma Karin Roner, amministratrice di terza generazione - è un grande onore per la nostra azienda familiare e per il nostro team. La nostra Grappa Gewürztraminer Riserva rappresenta la nostra terra e la passione che mettiamo in ogni bottiglia».

Termeno, cuore del Gewürztraminer e della cultura altoatesina

Chi visita l’Alto Adige non può non fermarsi a Termeno, il pittoresco paese che dà il nome al celebre vino Gewürztraminer. È un luogo che unisce storia, cultura e gastronomia: vicoli stretti, facciate colorate e il panorama mozzafiato della Strada del Vino invitano a perdersi tra i profumi e i sapori locali. E al centro risplende un nome: Roner.

Karin Roner, amministratrice della distilleria Roner

Scoprire l’arte della distillazione con Roner

La distilleria apre le sue porte a chi desidera scoprire da vicino l’arte della distillazione. Durante le visite guidate, gli ospiti possono seguire il percorso che trasforma la migliore frutta e le vinacce dell’Alto Adige in distillati d’eccellenza. Naturalmente, non manca la degustazione: che si tratti di eleganti grappe, liquori fruttati o raffinati distillati di frutta, ogni prodotto porta con sé la firma della passione e della precisione artigianale.

La sede della distilleria Roner

Il premio come invito a scoprire Roner e Termeno

Il “World’s Best Grappa” non è solo un premio, è un invito. Un invito a visitare Termeno, a scoprire il mondo di Roner e a lasciarsi conquistare dalla passione racchiusa in ogni bottiglia. Perché chi ha respirato il profumo della frutta matura e chi ha assaggiato un sorso di Gewürztraminer Riserva appena versata, sa che Roner non è solo una distilleria. Roner è Alto Adige.