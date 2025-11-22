Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 22 novembre 2025  | aggiornato alle 10:54 | 115896 articoli pubblicati

Antica Foresteria celebra le origini di Cantine Cavicchioli con una nuova linea di spumanti che unisce tradizione e contemporaneità, raccontando l'anima emiliana tra vino, cucina d'autore e convivialità durante le feste

di Redazione Italia a Tavola

di Redazione Italia a Tavola
 
22 novembre 2025 | 08:00

L’eleganza del Lambrusco di Sorbara Doc incontra la modernità per le feste

Antica Foresteria celebra le origini di Cantine Cavicchioli con una nuova linea di spumanti che unisce tradizione e contemporaneità, raccontando l’anima emiliana tra vino, cucina d’autore e convivialità durante le feste

22 novembre 2025 | 08:00
22 novembre 2025 | 08:00
 

Ci sono un luogo e un tempo lontano in cui la storia di Cantine Cavicchioli ha avuto inizio. Tutto nasce da una vigna, da un pezzo di terra nel cuore di San Prospero, con al centro una casa di campagna e uno sguardo rivolto al futuro. Da lì è partita un’avventura che ha reso Cavicchioli un nome di riferimento per i Lambruschi di qualità, capaci di rappresentare nel mondo l’anima autentica di Modena. 

L’eleganza del Lambrusco di Sorbara Doc incontra la modernità per le feste

Blanc de Blancs Pignoletto Doc e Lambrusco di Sorbara Doc Spumante della linea Antica Foresteria

A quella casa, alla sua memoria e ai valori che ne hanno ispirato la crescita, la winery dedica oggi Antica Foresteria, la più recente linea di spumanti Umberto Cavicchioli e Figli. Un progetto che nasce per omaggiare le origini e, allo stesso tempo, per proiettare la cantina verso nuove traiettorie di gusto. L’Antica Foresteria racconta l’evoluzione del Lambrusco e dei bianchi emiliani attraverso un linguaggio contemporaneo, fatto di freschezza, eleganza e vitalità.

Due etichette, un’unica visione

Due le etichette che compongono la linea: il Lambrusco di Sorbara Doc Spumante, rosato brillante dal profumo di fragolina e ribes, e il Blanc de Blancs Pignoletto Doc, morbido e fragrante, con note floreali e una bollicina fine e cremosa. Due vini accomunati da una visione: offrire alla ristorazione moderna una proposta versatile, autentica, capace di raccontare un territorio con stile e leggerezza.

La Foresteria Cavicchioli: dove vino e cucina si incontrano

È proprio in quel territorio, all’interno della tenuta che ha dato origine alla storia Cavicchioli, che oggi sorge la Foresteria Cavicchioli, ristorante e luogo d’incontro tra enologia e cucina d’autore. Qui lo chef interpreta la tradizione emiliana con sensibilità contemporanea, dando vita a un menu che trova nel Lambrusco di Sorbara Antica Foresteria l’abbinamento ideale per il pranzo delle feste.

L’eleganza del Lambrusco di Sorbara Doc incontra la modernità per le feste

Lambrusco di Sorbara Antica Foresteria Cavicchioli

Il menu delle feste secondo Cavicchioli

Si apre con una polenta taragna con coppa stagionata al Lambrusco e fonduta di Parmigiano Reggiano, segue un classico senza tempo come i tortellini in brodo di cappone, e si chiude con una guancia brasata su purè di patate, piatto che valorizza il carattere secco e raffinato del Sorbara, capace di equilibrare la morbidezza della carne con una freschezza impeccabile.

L’eleganza del Lambrusco di Sorbara Doc incontra la modernità per le feste

La magia delle feste alla Foresteria Cavicchioli

Tradizione e futuro in un calice

Nel calice, Antica Foresteria riassume l’identità di Cavicchioli: radici solide, attenzione ai processi produttivi e la volontà di guardare avanti senza dimenticare da dove si è partiti. È la tavola delle feste secondo Cavicchioli: una storia che continua, calice dopo calice.

Cantine Cavicchioli
Via Canaletto 52 41030 San Prospero (Mo)
Tel +39 059 812480

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Antica Foresteria Cavicchioli Lambrusco Modena spumanti Pignoletto Sorbara Emilia ristorazione tradizione Cantine Cavicchioli San Prospero Modena Antica Foresteria Umberto Cavicchioli e Figli Lambrusco di Sorbara DOC Spumante Blanc de Blancs Pignoletto DOC Foresteria Cavicchioli Parmigiano Reggiano Cavicchioli
 
