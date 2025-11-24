Menu Apri login
“Non si costruisce un vino, si fa nascere”: la filosofia dietro i vini di Col Vetoraz

Col Vetoraz racconta la forza del Valdobbiadene Docg attraverso spumanti che esprimono equilibrio, armonia ed eleganza, frutto di un territorio unico e di una filosofia produttiva radicata nel rispetto della natura

Nel cuore delle colline di Valdobbiadene Docg, un territorio di straordinario valore dove la vite si coltiva da oltre 800 anni, sorge Col Vetoraz, azienda simbolo della viticoltura eroica veneta. Qui, natura e cultura si fondono in un terroir unico, modellato da donne, uomini e vitigni in perfetta armonia con l’ambiente.

Le colline di Valdobbiadene, patrimonio di storia e viticoltura eroica

Un legame storico profondo con il territorio

La storia di Col Vetoraz inizia nel 1838, quando la famiglia Miotto si insediò su queste colline, dedicandosi alla coltivazione della vite con passione e visione lungimirante. Da allora, la produzione è rimasta fedele al territorio, valorizzando esclusivamente il Valdobbiadene Docg per preservarne l’identità e l’autenticità.

L’equilibrio e l’eleganza dei Valdobbiadene Docg Col Vetoraz

Filosofia produttiva: rispetto e armonia

In Col Vetoraz talento, passione e visione guidano ogni scelta. L’azienda segue il ciclo naturale delle stagioni, assecondando la terra e rispettandone i ritmi per trasferire nel calice la sua essenza più autentica. L’obiettivo è sempre stato uno: produrre eccellenza, dal vigneto alla bottiglia.

Loris Dall’Acqua, enologo e amministratore delegato di Col Vetoraz

«Valdobbiadene è la nostra radice e l’unica vera nostra identità - spiega Loris Dall’Acqua, enologo e amministratore delegato - Amo dire che non si costruisce un vino ma si fa nascere. L’unica strada che conosco è l’assoluto rispetto dell’uva in quanto materia prima, preservare gli equilibri naturali che la vite ci offre, senza togliere per non aggiungere. Solo in questo modo si possono conservare quei caratteri naturali di rotondità, volume e cremosità che sono le basi della bevibilità. I tratti distintivi dei nostri vini sono sicuramente derivanti da un chiaro obiettivo enologico, che sarebbe vano se alla base non ci fosse un territorio ad alta vocazione. Voglio semplificarlo con tre parole: equilibrio, armonia ed eleganza. Perché solo coniugando questi tre valori si può raggiungere la piacevolezza».

Un punto di riferimento per gli spumanti Docg

Oggi Col Vetoraz è riconosciuta come una delle realtà più autorevoli per la produzione di spumanti Valdobbiadene Docg. Merito di una squadra coesa, animata da un forte senso di appartenenza e da una visione condivisa. L’accoglienza al pubblico, anche nei fine settimana, offre esperienze sensoriali immersive, capaci di trasmettere la cultura del vino e la bellezza del territorio.

