Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

Nel cuore delle colline Unesco di Conegliano Valdobbiadene, Serena Wines 1881 racconta da oltre 140 anni un percorso di eccellenza nel mondo del Prosecco Doc e Docg. Guidata oggi dalla quinta generazione della famiglia, l’azienda ha saputo affermarsi a livello internazionale grazie a una visione contemporanea e alla capacità di valorizzare ogni dettaglio.

Serena Wines 1881: eleganza e raffinatezza per il brindisi delle feste

Dopo il successo del vino in fusto, che ha segnato un punto di svolta negli anni Ottanta, il marchio ha intrapreso un nuovo corso di comunicazione e immagine, con un restyling del brand e una rinnovata identità visiva che si riassume nel concetto di “Quality Times”, ovvero la volontà di rendere speciale ogni momento di convivialità.

Eleganza in bottiglia: le confezioni per le feste

In vista delle festività, Serena Wines 1881 presenta una collezione di confezioni pensate per esaltare le sue etichette più iconiche. Le Magnum Serena 1881 (1,5 l) si distinguono per la nuova cassa in legno naturale, perfetta per le grandi occasioni o come dono per appassionati e intenditori.

Serena 1881: stile e pregio per la tavola delle grandi occasioni

Chi preferisce un formato più classico può scegliere la bottiglia da 0,75 l, proposta in un elegante tubo cilindrico nero con decorazioni e coperchio oro, ideale come regalo o per accompagnare una cena raffinata. Per chi desidera stupire, torna protagonista anche la versione da 3 litri, sempre in legno, dal grande impatto scenografico.

Medea: la frima del Prosecco Doc Treviso Millesimato

Accanto alla linea Serena 1881, torna Medea, l’etichetta premium che rappresenta l’anima più contemporanea del Prosecco Doc Treviso Millesimato. Dallo stile inconfondibile e dal gusto fresco e floreale, viene proposta nello stesso elegante tubo nero con dettagli dorati, simbolo di classe e personalità. Un progetto che unisce estetica e identità, confermando l’attenzione dell’azienda per i particolari e per un’eleganza che si riconosce al primo sguardo.

Prosecco Serena 1881: il gusto delle feste

I Prosecchi Doc e Docg Serena Wines 1881 si distinguono per un perlage fine e persistente, accompagnato da una piacevole freschezza e versatilità. Perfetti come aperitivo, esaltano antipasti delicati, piatti di pesce, risotti leggeri e secondi della tradizione natalizia.

I Prosecchi Serena 1881: un brindisi che unisce eleganza e convivialità

Nelle versioni Extra Dry, si abbinano con equilibrio anche a panettone artigianale e dolci lievitati, regalando un tocco di eleganza a ogni brindisi.