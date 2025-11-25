Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025  | aggiornato alle 18:32 | 115954 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rational

Eleganza Italiana

Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

Serena Wines 1881 celebra le festività con nuove confezioni per i suoi Prosecchi Doc e Docg, tra stile, raffinatezza e gusto contemporaneo. Dalle Magnum in legno alle bottiglie Medea, ogni dettaglio racconta l’arte del brindisi

di Redazione Italia a Tavola
 
25 novembre 2025 | 17:08

Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

Serena Wines 1881 celebra le festività con nuove confezioni per i suoi Prosecchi Doc e Docg, tra stile, raffinatezza e gusto contemporaneo. Dalle Magnum in legno alle bottiglie Medea, ogni dettaglio racconta l’arte del brindisi

di Redazione Italia a Tavola
25 novembre 2025 | 17:08
 

Nel cuore delle colline Unesco di Conegliano Valdobbiadene, Serena Wines 1881 racconta da oltre 140 anni un percorso di eccellenza nel mondo del Prosecco Doc e Docg. Guidata oggi dalla quinta generazione della famiglia, l’azienda ha saputo affermarsi a livello internazionale grazie a una visione contemporanea e alla capacità di valorizzare ogni dettaglio.

Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

Serena Wines 1881: eleganza e raffinatezza per il brindisi delle feste

Dopo il successo del vino in fusto, che ha segnato un punto di svolta negli anni Ottanta, il marchio ha intrapreso un nuovo corso di comunicazione e immagine, con un restyling del brand e una rinnovata identità visiva che si riassume nel concetto di “Quality Times”, ovvero la volontà di rendere speciale ogni momento di convivialità.

Eleganza in bottiglia: le confezioni per le feste

In vista delle festività, Serena Wines 1881 presenta una collezione di confezioni pensate per esaltare le sue etichette più iconiche. Le Magnum Serena 1881 (1,5 l) si distinguono per la nuova cassa in legno naturale, perfetta per le grandi occasioni o come dono per appassionati e intenditori.

Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

Serena 1881: stile e pregio per la tavola delle grandi occasioni

Chi preferisce un formato più classico può scegliere la bottiglia da 0,75 l, proposta in un elegante tubo cilindrico nero con decorazioni e coperchio oro, ideale come regalo o per accompagnare una cena raffinata.  Per chi desidera stupire, torna protagonista anche la versione da 3 litri, sempre in legno, dal grande impatto scenografico.

Medea: la frima del Prosecco Doc Treviso Millesimato

Accanto alla linea Serena 1881, torna Medea, l’etichetta premium che rappresenta l’anima più contemporanea del Prosecco Doc Treviso Millesimato. Dallo stile inconfondibile e dal gusto fresco e floreale, viene proposta nello stesso elegante tubo nero con dettagli dorati, simbolo di classe e personalità. Un progetto che unisce estetica e identità, confermando l’attenzione dell’azienda per i particolari e per un’eleganza che si riconosce al primo sguardo.

Prosecco Serena 1881: il gusto delle feste

I Prosecchi Doc e Docg Serena Wines 1881 si distinguono per un perlage fine e persistente, accompagnato da una piacevole freschezza e versatilità. Perfetti come aperitivo, esaltano antipasti delicati, piatti di pesce, risotti leggeri e secondi della tradizione natalizia.

Prosecco Serena 1881: bottiglie che diventano oggetti di design da regalare a Natale

I Prosecchi Serena 1881: un brindisi che unisce eleganza e convivialità

Nelle versioni Extra Dry, si abbinano con equilibrio anche a panettone artigianale e dolci lievitati, regalando un tocco di eleganza a ogni brindisi.

Serena Wines 1881
Via Camillo Bianchi 1 31015 Conegliano (Tv)
Tel +39 0438 2011

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Serena Wines 1881 Prosecco DOC Prosecco DOCG Conegliano Valdobbiadene Magnum Prosecco Medea Serena vino per le feste confezioni regalo vino Prosecco Millesimato eleganza italiana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Consorzio Asti DOCG
Beer and Food
Quattroerre Group
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Beer and Food
Quattroerre Group
Tirreno CT
Nomacorc Vinventions
Icam

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025