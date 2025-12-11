Freddo tardivo e maturazione lenta: i segreti dell’annata 2021 di Poggio Antico

A Benvenuto Brunello, Poggio Antico ha presentato ufficialmente le nuove annate di Brunello 2021 e Vigna i Poggi 2021, i vini più identitari della cantina. Situata sull’altura vitata più elevata della denominazione, la tenuta propone due interpretazioni complementari del Sangiovese coltivato oltre i 550 metri di altitudine, nel cuore dell’altopiano sud-occidentale di Montalcino.

La tenuta di Poggio Antico circondata dai vigneti

Due vini simbolo in uscita sul mercato nel 2026

Le nuove etichette debutteranno sui mercati internazionali nei primi mesi del 2026, segnando una fase cruciale per la strategia della cantina. I due Brunello mettono in evidenza continuità stilistica, precisione espressiva e un rapporto più diretto con importatori, distributori e appassionati.

Annata 2021: equilibrio, altitudine e qualità dei suoli

L’annata 2021 è stata caratterizzata da condizioni climatiche regolari, capaci di favorire una maturazione lenta e completa. «L’inverno e la primavera insolitamente freddi hanno portato a un germogliamento più lento del solito. Le abbondanti piogge primaverili hanno permesso alla pianta di ritrovare equilibrio tra parte vegetativa e produttiva, condizione essenziale per accumulare polifenoli e raggiungere una maturazione perfetta - spiega il direttore generale Pier Giuseppe D’Alessandro - La 2021 è un’annata che gioca molto sull’equilibrio tra immediatezza e profondità. Il nostro compito è mantenere il nostro stile senza inseguire mode e rimarcare la nostra identità».

Pier Giuseppe D’Alessandro, direttore generale di Poggio Antico

Un nuovo corso commerciale per Poggio Antico

La 2021 arriva in un momento di svolta. Dopo l’uscita dalla Place de Bordeaux nel 2024, Poggio Antico ha introdotto un modello distributivo diretto, più vicino ai mercati chiave. Come evidenzia Riccardo Bogi, direttore vendite e marketing: «Un anno fa Poggio Antico ha scelto di uscire dalla Place de Bordeaux e di tornare a un modello distributivo diretto. Quella scelta oggi ci permette di portare questa nuova annata sui mercati con maggiore consapevolezza: conosciamo meglio i nostri interlocutori, le loro esigenze e le dinamiche reali del consumo in una fase non semplice per il settore».

Riccardo Bogi, direttore vendite e marketing di Poggio Antico

Brunello di Montalcino 2021: la voce della tenuta

Il Brunello di Montalcino 2021 nasce dalla combinazione armonica di diverse parcelle, selezionate per caratteristiche pedologiche, esposizione e altitudine. Rappresenta la sintesi tra equilibrio, complessità dei suoli e visione produttiva della cantina. «Il Brunello 2021 ha la solidità che ci si aspetta dal vino più rappresentativo della tenuta - commenta Bogi - Sarà la nostra principale leva di consolidamento per il 2026, soprattutto nei paesi dove stiamo ricostruendo una presenza più forte dopo il cambio di modello distributivo».

Brunello di Montalcino 2021 di Poggio Antico

Vigna i Poggi 2021: l’espressione più verticale del cru

«Vigna i Poggi è il frutto di una terra che conosciamo, osserviamo e rispettiamo ogni giorno; è il frutto dell’unione di ogni tassello del nostro lavoro, che ci porta a donare pazienza e coraggio a un progetto in cui riponiamo tutta la nostra fiducia» racconta Pier Giuseppe D’Alessandro. Giunta alla terza annata, la 2021 conferma Vigna i Poggi come vertice espressivo della cantina: un Brunello dal profilo nitido, verticale e orientato sull’eleganza aromatica. Ogni vendemmia esprime con chiarezza l’identità del vigneto.

Vigna i Poggi 2021 di Poggio Antico

Bogi aggiunge: «Vigna i Poggi 2021 ha una definizione aromatica più immediata rispetto alle annate precedenti. Per i mercati di fascia alta - Regno Unito, Giappone, Svizzera e Nord America - sarà un riferimento importante del nostro posizionamento. La 2021 non è solo una nuova release, ma l’annata con cui apriamo un nuovo ciclo commerciale. È un Brunello che parla chiaro».

Poggio Antico: il patrimonio viticolo più alto della denominazione

Poggio Antico sorge sul rilievo vitato più elevato di Montalcino. I 37 ettari di vigneti si trovano intorno ai 550 metri di altitudine, su suoli complessi composti da rocce calcaree e galestro, in grado di spingere il Sangiovese verso espressioni profonde e raffinate. Analisi pedologiche hanno suddiviso il patrimonio vitato in 6 Macrogruppi e 15 Unità di Suolo, che descrivono l’intera diversità dei micro-terroir della tenuta. Poggio Antico rappresenta una delle interpretazioni più autentiche e luminose del Brunello.