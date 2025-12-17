Jurij Fiore e l’identità di Lamole: una lettura autentica del Chianti Classico

È stato un onore raccontare i vini dell’annata corrente degli 8 produttori attivi nell’Associazione “Profumi di Lamole”. E il ricordo di Isabella che sbarbuccia e monda il giaggiolo all’uscita del Teatro Parrocchiale di Lamole (Fi) dopo la fine della degustazione rimarrà indelebile per me. Jurij è il Presidente dell’associazione e contribuisce con i suoi vini al prestigio di questa Uga. L’azienda rappresenta una chicca nel panorama dell’eccellenza vitivinicola del Chianti Classico. Questa piccola realtà enologica a conduzione famigliare è frutto della passione, dell’impegno e dell’altissima professionalità che lega da sempre la Famiglia Fiore al modo dell’enologia.

Lamole nel bicchiere: i vini di Jurij Fiore

Jurij Fiore, identità anche nel dettaglio: le etichette

A Lamole Jurj ha scoperto un luogo ideale per lasciar parlare questo territorio baciato da un savoir faire vitivinicolo antico. L’uso dei caratteri della macchina da scrivere per etichettare i vini ha un che di misterioso che su cui non vogliamo indagare. Forse vuole rilanciare l’industria delle lenti di ingrandimento. Scherzi a parte ci ha fatto l’onore di mettere a nostra disposizione una campionatura completa della sua gamma produttiva.

Jurij Fiore

Sorprendente l’Alta Valle deIla Greve Lassù a Lamole 2023. Vino prodotto con uvaggio di Chardonnay, vecchie viti di Trebbiano e l’originale Famoso, proveniente da singola vigna posta al “Castello di Lamole”. Note intriganti di burro e mango, corpo ampio, cremoso, vivace e di buona lunghezza. Nel Chianti Classico Sonocosì a Lamole 2023 ci sono 30 anni di appassionata conoscenza e la fine interpretazione di questo lembo di terra dagli dei da parte di Jurij. La visione, la sensibilità del produttore porta questo vino ad un livello di espressività eccellente. Il frutto rosso è fragrante, saporito. Il Chianti Classico Tuttosommato 2023 (Cru) Jurij lo riassume cosi, giocando con i nomi di alcuni suoi vini: “Porcacciamiseria”, la vendemmia 2023 non è stata tanto generosa dal “Puntodivista" quantitativo. Per questo motivo abbiamo pensato di riunire tutte le uve dei nostri migliori vigneti in un unico vino. “Nonloso“ ma credo che "Tuttosommato" abbiano ottenuto un grande risultato. Effettivamente ci troviamo davanti a un vino, discreto e complesso, quasi cremoso per i tannini maturi e carezzevoli. Un Chianti Classico superbo, da bere ora ma anche migliore in prospettiva.

Il Chianti Classico Montefioralle Altolà 2021

Il Chianti Classico Nonloso 2021 è un Sangiovese in purezza da singolo vigneto posto nella località lamolese “Grospoli” un vero e proprio cru. Profumi fruttati con note ciliegia, poi humus, pietra focaia e tabacco scuro. Sapore teso, salino, caldo, con tannini ancora giovanili ma promettenti. Il Chianti Classico Porcacciamiseria 2021 è ottenuto esclusivamente da uve provenienti da una piccola vigna impiantata oltre 70 anni fa e posta a circa 650 metri di altitudine prodotto in meno di 1000 bottiglie. Al naso intensi sentori fruttati di ciliegia e prugna. Note floreali di viole e speziate di cacao. Palato caldo e piacevolmente tannico, con un buon equilibrio acido-alcolico e un finale rilassato. Sangiovese in prevalenza con varietà complementari usate abitualmente in Chianti Classico. Il Chianti Classico Punto di Vista 2021, ottenuto esclusivamente con uve provenienti da una singola vigna impiantata oltre 50 anni fa e posta a circa 600 metri di altitudine. Il vitigno prevalente è il Sangiovese ma vi sono anche piccole quantità di altri vitigni come d’uso nei vecchi vigneti di Chianti Classico si presenta floreale,con note di erbe essiccate, etereo con rimandi di ciliegia scura, prugna, tabacco scuro, cuoio, viola, liquirizia, lievi evi cenni di maraschino e incenso. Sapore teso, salino, caldo, di ottimo corpo, elegante ed equilibrato, con tannini fitti e distesi e finale di notevole lunghezza.

L’Alta Valle della Greve Defòri 2021

Il Chianti Classico Montefioralle Altolà 2021 è un vino ottenuto esclusivamente con uve provenienti da una singola vigna impiantata oltre 50 anni fa e posta in località “Santa Teresa” a circa 450 metri di altitudine. Base a prevalenza Sangiovese integrato come sopra. I Sangiovese di Montefioralle hanno la fama di essere facili ma non semplici, fedele espressione del territorio. Molto giocato sul varietale dei frutti scuri allunga con tannini incisivi e viva freschezza. L’Alta Valle della Greve Defòri 2021 nasce da una varietà particolare, Occhiorosso, raro e tradizionale vitigno lamolese coltivato ad alberello nel “Clos de l’Ingenieur è una vino prodotto in sole 248 bottiglie, 12 Magnum e 6 Doppie Magnum. Si tratta di un vitigno a bacca nera, con una particolare forma del peduncolo, a occhio rosso, da cui prende il nome. Il gambo ha una forma sinuosa e una superficie come di carta vetrata, molto particolare. I grappoli sono medio piccoli, dalla buccia spesa e resistente. Ne scaturisce un vino dagli affascinati profumo di frutti di bosco, note speziate e di tabacco, con curiose sfumature agrumate di cedro.

Avanti così Jurij, per te e per tutta la Uga di Lamole che non potrebbe avere miglior rappresentante.