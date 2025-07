Il carattere unico del Chianti Classico ad alta quota nella piccola Uga di Lamole

Dopo aver esplorato l’Uga di Panzano e quella di Radda, il nostro romanzo si arricchisce con un nuovo capitolo, una piccola chicca. Con i suoi quasi mille ettari complessivi e novantacinque circa di vigneto, Lamole è la più piccola Uga del Chianti Classico.

Le bottiglie dei vini di punta delle aziende dell‘Uga di Lamole

Uga di Lamole, viticoltura ad alta quota

Situata ai piedi del Monte San Michele all’estremità meridionale del comune di Greve in Chianti, essa si caratterizza per almeno tre diversi fattori: La quota altimetrica e la geologia e più in generale per il sistema di coltivazione della vite. La maggior parte dei vigneti si colloca tra i 500 e i 700 metri sul livello del mare, cosa che fa di Lamole uno dei distretti più tardivi della Denominazione e, in generale, la più tardiva tra le Uga del Chianti Classico.

Jurij Fiore, presidente dell’Associazione “Profumi di Lamole”

Lamole è interessata da una sola formazione geologica, ovvero il Macigno, caso anche questo più unico che raro nel panorama delle Uga. Fattore rilevante il grande frazionamento dei vigneti legato a pendenze spesso importanti e al conseguente quanto tradizionale uso dei terrazzamenti che si accompagna non di rado alla altrettanto tradizionale coltivazione delle vite ad alberello. Sempre a proposito di tradizione, tipica della zona di Lamole è stata per lungo tempo anche la coltivazione artigianale del giaggiolo, per via dei terreni particolarmente sciolti e sabbiosi legati appunto alla presenza del Macigno.

Un momento della degustazione

Ancora radicata è invece la distinzione tra la zona di Lamole propriamente detta, a sud del fosso della di Selvabuia e del Borro di Luicella, e quella di Casole, sebbene dal punto di vista viticolo le differenze siano in genere marginali. L’uniformità dei suoli , le quote altimetriche e l’esposizione prevalente a ovest contribuiscono, infine, alla grande uniformità organolettica dei vini, che si distinguono in media per un colore meno intenso di altri, per un profilo floreale evidente e per una struttura capace di combinare eleganza e freschezza, nonostante i valori di acidità siano spesso inferiori ad altre zone.

Uga di Lamole, alla scoperta degli 8 produttori

Gli 8 produttori attivi che operano in questa Uga si identificano in uno spirito che ha come scopo principale la diffusione della cultura vitivinicola di Lamole, attraverso strumenti, provvedimenti e politiche che la sostengono nel rispetto del basso impatto ambientale. Il fattore umano al centro che determina l’unicità e la qualità di questi vini. La volontà di condividere un percorso comune nel rispetto delle proprie identità e filosofie.

Le bottiglie dei produttori di Lamole pronte per la degustazione

Scopriremo assieme, in una speciale degustazione organizzata in esclusiva per Italia a Tavola, nel Teatro Parrocchiale di Lamole, in compagnia di Jurij Fiore, presidente dell’Associazione “Profumi di Lamole”, le singole interpretazioni di questi produttori nei Chianti Classico dell’annata corrente, come biglietto da visita della gamma aziendale.

Lamole, l'annata 2023

Analizzeremo per primo il millesimo 2023, caratterizzo da una primavera piovosa che ha permesso di affrontare il caldo nei mesi di luglio senza stress idrico. Le escursioni termiche tra fine agosto e inizio settembre hanno consentito una raccolta del Sangiovese in condizioni ottimali anche in prospettiva. Partiamo con la prima azienda. Per l’appunto è quella di Jurij.

Jurij Fiore & Figlie

L’azienda Jurij Fiore & Figlie rappresenta una chicca nel panorama dell’eccellenza vitivinicola del Chianti Classico. Questa piccola realtà enologica a conduzione famigliare è frutto della passione, dell’impegno, e dell’altissima professionalità che lega da sempre la famiglia Fiore al mondo dell’enologia. A Lamole Jurij ha scoperto un luogo ideale per lasciar parlare questo territorio baciato da un savoir faire vitivinicolo antico.

Il Chianti Classico 2023 di Jurij Fiore

Nel Chianti Classico Sonocosì a Lamole 2023 ci sono 30 anni di appassionata conoscenza e la fine interpretazione di questo lembo di terra benedetto dagli dei da parte di Jurij. La visione, la sensibilità del produttore porta questo vino ad un livello di espressività eccellente. Il frutto rosso è fragrante, saporito.

Vino top: Chianti Classico Tuttosommato 2023 (Cru)

Jurij Fiore & Figlie Via Lamole 1/F 50002 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 335 5917029

Lamole, l'annata 2022

Approcciamo i 2022 risultato di un’annata calda come ormai consuetudine. Le piogge sono arrivate dopo la primavera, a metà agosto con insistenza, ma senza compromettere lo sviluppo dei ritmi vegetativi e i processi di maturazione delle uve per vini godibilissimi. È il pacchetto più consistente della degustazione.

Castellinuzza di Cinuzzi

L’Azienda Castellinuzza è di proprietà della Famiglia Cinuzzi dal lontano 1400. Conta 15 ettari, di cui 2 adibiti a vigneto. Le vigne, di circa 40 anni di età, tutte su un terreno di scisti argillosi (galestro) sono posizionate sia sul poggio di un versante (vigna di Bacio) che in parte su un costone dello stesso (vigna di Solatio) in un microclima asciutto e ventilato dove si alternano il caldo del giorno e il fresco notturno a preservare gli aromi delle uve. 4.000 vecchie piante di Sangiovese, Malvasia Nera, Canaiolo e Trebbiano.

Il Chianti Classico 2022 di Castellinuzza di Cinuzzi

IL Chianti Classico 2022 non rappresenta che una parte della produzione che si aggira sulle 7.000 bottiglie l’anno di cui circa 1.300 destinate alla Riserva ed altrettante, dal 2021, destinate alla produzione della Gran Selezione. Questo vino ha un profilo aromatico centrato, con rimandi fruttati e tocchi di pietra focaia

Vino top: Chianti Classico Riserva 2021

Castellinuzza di Cinuzzi Via Petriolo, 21/A 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8549046

Castellinuzza e Piuca

Castellinuzza e Piuca, gestita da Giuliano Coccia e dai figli Simone e Francesco, è una piccola realtà familiare con un passato mezzadrile di alto valore etico e socio-culturale. La Famiglia Coccia è presente a Lamole fin dai Primi del Novecento. Ha acquisito i terreni nel 1985 e tra i diversi rami familiari sono nate Castellinuzza e Piuca e Poderi Castellinuzza, che ancora oggi collaborano strettamente condividendo valori e metodi.

Il Chianti Classico 2022 di Castellinuzza e Piuca

Il Chianti Classico 2022 è un vino sincero dai profumi inebrianti di fiori e macchia mediterranea e dalla spiccata identità territoriale. L’innata freschezza e l’agilità possono trarre in inganno circa la sua reale complessità. Ei il vino fintamente semplice per antonomasia con un tannino ancora scalpitante.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione 2020

Castellinuzza e Piuca Via Petriolo, 21/A 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 392 8524311

Le Masse di Lamole

Situata nel cuore del Chianti, nel piccolo borgo di Lamole, l’Azienda nasce nel 1880 con Emilio Socci. Saltando i passaggi generazionali, dal 1998, sotto la guida di Annamaria Socci si configura la forma attuale con 5 ettari di terreno che danno vita a circa 15.000 bottiglie di Chianti Classico all’anno. Pratiche biologiche con determinazione e passione contraddistinguono il lavoro quotidiano nell’ottica della ricerca della qualità

Il Chianti Classico 2022 di Le Masse di Lamole

Il Chianti Classico 2022 si inquadra perfettamente nel rispetto di tali valori. L’interpretazione è coerente con le aspettative che ci si attendono da un Chianti Classico di Lamole. Una filosofia dedicata alla valorizzazione del vigneto che porta in bottiglia un vino compatto, completo e di bella stilistica agrumata.

Vino top: Chianti Classico Riserva 2020

Le Masse di Lamole Via Lamole, 65 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8547131

I Fabbri

Nei primi anni Duemiila Susanna Grassi ha riannodato i fili con la terra di Lamole, che aveva imparato ad amare grazie a nonno Olinto. In un territorio sicuramente vocato, ma che richiede ingenti sforzi, come l’impegno profuso nel recuperare gli antichi terrazzamenti, un tempo sede di coltivazione promiscua. L’azienda ha una spiccata connotazione al femminile e si fonda su un passionale richiamo alle tradizioni.

Il Chianti Classico 2022 de I Fabbri

Il Chianti Classico 2022 come tutti i vini di I Fabbri, si distingue per come valorizza le caratteristiche del terroir e delle singole annate, senza interventismi eccessivi, con estrema sincerità. Vino di notevole complessità olfattiva, teso, essenziale, con i tipici sentori di viola e frutti rossi, lamolese fino all’ultima stilla

Vino top: Chianti Classico Gran Selezione 2019

I Fabbri Via Lamole, 80 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 339 4122622

Lamole di Lamole

Lamole di Lamole, acquisita dalla Famiglia Marzotto nel 1993 e parte del Gruppo Santa Margherita, recentemente diventato “Herita Marzotto Wine Estates” è un’azienda storica nel territorio che ha il pregio di ricercare soluzioni innovative, pur mantenendo un rispetto assoluto per la tradizione vitivinicola lamolese. Sotto la guida del direttore tecnico Andrea Daldin i trattamenti in vigna sono diventati minimi

Il Chianti Classico 2022 di Lamole di Lamole

Il Chianti Classico Duelame 2022 si basa sulla ricerca della maturità fenolica in modo da ricavare equilibrio ed eleganza. L’attenzione ai dettagli si nota anche nell’estrazione del colore, intenso e brillante. Sfumato, dal timbro floreale e terroso, ha slancio e distensione, oltre a un succo ben corroborato dal nerbo acido

Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Vigneto di Campolungo 2020

Lamole di Lamole Via di Lamole 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8547014

Lamole, l'annata 2021

Adesso arriva l’unico 2021. Nel Chianti Classico questa annata viene considerata fra le migliori di sempre per lo svolgimento che ha visto piogge primaverili nella norma che hanno permesso un corretto sviluppo vegetativo con la creazione di una riserva idrica in grado di fronteggiare i mesi estivi siccitosi, per vini top

Podere Castellinuzza

L’azienda ha un estensione totale di circa 9 ha di cui 2 ha di oliveta e 3 ha di vigneti. La tradizione di questo piccolo Podere affonda le proprie radici nella mezzadria ed è stata acquistata dalla Famiglia Coccia nei primi anni ’60 pur lavorandoci dall’inizio del ‘900. Respiri profondi di quella vita così difficile eppure così autentica, scaldano ancora delicatamente il valore del "fare le cose col cuore". Questi sono Paolo e Serena.

Il Chianti Classico 2021 di Podere di Castellinuzza

Il Chianti Classico 2021 ha un colore rosso rubino intenso. Al naso penetrante e avvolgente, particolarmente marcate le note fruttate e floreali. In bocca fresco e armonico con una bella trama tannica e un’importante acidità, di grande piacevolezza e persistenza. Un vino deciso, inconfutabilmente Lamolese

Vino top di gamma: Chianti Classico Gran Selezione 2019

Podere Castellinuzza Via Petriolo, 21 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 338 9314194

Lamole, l'annata 2017

In conclusione un sorprendente 2017, annata reputata, a ragione, fra le più deboli dell’ultimo decennio per il Chianti Classico. Un millesimo che ha messo a dura prova i viticoltori chiantigiani. Caratterizzata da un clima molto caldo e siccitoso con una riduzione importante della produzione dovuta alle alte temperature

Fattoria Di Lamole

La Fattoria di Lamole di Paolo Socci è azienda con una lunga storia di vini di alta qualità. Di particolare importanza è il ruolo della Famiglia Socci nel plasmare il destino e lo sviluppo di Lamole nel corso dei secoli. Testimonianza tangibile del rapporto dell’uomo con l’ambiente, le terrazze di Lamole raccontano una storia di fatica, pazienza e coraggio. Le strutture in pietra e i tanti muretti agiscono come accumulatori di calore.

Il Chianti Classico 2017 di Fattoria di Lamole

Il Chianti Classico Castello di Lamole 2017 riflette la cura dei vigneti e le procedure di vinificazione che seguono ancora oggi i processi tradizionali mantenendo nel contempo un occhio attento all’innovazione e alla sostenibilità. Buona energia con sensazioni di noce moscata, sanguinella e un finale appena calante

Vino top: IGT Toscana Le Viti di Livio 2017

Fattoria Di Lamole Via Lamole, 70 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8547065

Uga di Lamole, vini dalla forte identità

Una degustazione che denota il forte senso di identità di questi vini. Il fatto di rappresentare un’area cosi limitata mantenendo un livello qualitativo davvero elevato deve far riflettere e può aprire nuovi orizzonti. Da sottolineare in conclusione la incontestabile storicità dei vini di Lamole e la loro percepibilità anche in tempi non sospetti.

La signora Isabella mentre sbarbuccia il giaggiolo

Un valore non comune quando il Chianti era ancora alla ricerca di una strada definita. E vedere Isabella sbarbucciare e poi mondare il giaggiolo in diretta all’uscita dal Teatro riempie il cuore