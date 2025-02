Lugana Doc: produzione in calo, ma valore in crescita nel 2024

Deciso calo della quantità con sette milioni in meno di bottiglie prodotte, maggior qualità e remunerazione più alta per i produttori. Il Consorzio tutela Lugana Doc ha presentato il report annuale relativo all'annata 2024, un documento che analizza con trasparenza e precisione i dati di produzione e i principali indicatori di valore della filiera. Nonostante le sfide legate ai fenomeni atmosferici del 2023, la denominazione si conferma in salute e ben posizionata sia sul mercato nazionale che internazionale.

Lugana Doc e la vendemmia 2023

La vendemmia 2023 ha registrato una riduzione della produzione di uva pari al 30% a causa di straordinari eventi grandinigeni. Sul fronte del prodotto imbottigliato, nel 2024 è stato registrato un calo, modulato dalle aziende, del 22% rispetto all'anno precedente, per un totale di 21 milioni di bottiglie, contro i 28 milioni del 2023. Grazie a una gestione ottimale delle giacenze di cantina, comprese quelle relative alle vendemmie precedenti, e a una distribuzione commerciale calibrata, le aziende del Lugana sono riuscite a mantenere un buon equilibrio di mercato, garantendo continuità alla clientela, soddisfacendo i propri clienti e preservando il posizionamento del brand.

Lugana Doc: meno vino, ma una denominazione sempre più forte e riconosciuta

«L'annata ha evidenziato la solidità della filiera, la sua serietà e coerenza nella gestione della limitata disponibilità della vendemmia 2023» ha dichiarato il presidente del Consorzio tutela Lugana Doc, Fabio Zenato, che ha aggiunto: «In un contesto di scarsità, le aziende hanno adottato misure rigorose, come ad esempio le assegnazioni di prodotto ai diversi mercati, per garantire la continuità commerciale e preservare il valore della Denominazione, con una gestione che ha rafforzato la reputazione del Lugana nel mondo trade».

I numeri del Lugana Doc

Mediante la strategia del Consorzio, che ha saputo valorizzare il territorio e le sue specificità, la denominazione ha potuto consolidare il proprio valore, nonostante le incertezze produttive. In particolare, i dati mostrano come l'incremento di valore si traduca concretamente in un aumento del prezzo del vino e delle uve. Il prezzo medio delle bottiglie al supermercato ha superato i 9 euro ciascuna, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, ponendo il Lugana in una posizione di vertice tra i bianchi Doc italiani (dato Iri).

Il Lugana si rafforza sul mercato: calo della produzione ma più guadagni per i viticoltori

Questa solidità nel valore del prodotto si riflette anche nel mercato del vino sfuso, dove il prezzo medio si è stabilizzato a 4,30 euro al litro per la vendemmia 2024. Anche il prezzo delle uve ha seguito un trend positivo, con una media consolidata tra 2 e 2,30 euro al kg. Questo dato dimostra quanto i viticoltori siano riusciti ad ottenere un giusto ritorno per il proprio lavoro, senza risentire degli squilibri produttivi. Questi due indicatori (prezzo al litro del vino sfuso e delle uve) forniti dalla Borsa Merci - Camera di Commercio di Verona, confermano l'efficacia delle azioni adottate dal Consorzio per aumentare il valore del prodotto a tutti i livelli della filiera.

Lugana Doc, le strategie del futuro

Nonostante la contingenza del mercato, il Consorzio di tutela Lugana Doc è pronto a sviluppare ulteriormente la propria presenza a livello internazionale e nazionale, attraverso la partecipazione ad importanti manifestazioni. Gli appuntamenti, rispettivamente a Parigi, Düsseldorf e Verona, sono un'occasione unica per divulgare valori come autenticità e territorialità della denominazione agli operatori internazionali.

A tal proposito, Edoardo Peduto, direttore del Consorzio tutela Lugana Doc, sottolinea l'importanza dell'internazionalizzazione per il futuro della denominazione: «Il nostro obiettivo è consolidare la presenza nei mercati Dach (Germania, Austria e Svizzera), che sono da sempre tra i più ricettivi per il nostro vino. Guardiamo anche con grande interesse a mercati come il Regno Unito e gli Stati Uniti, dove il nostro impegno è quello di sviluppare una maggiore visibilità e una distribuzione più capillare. L'internazionalizzazione è fondamentale per il futuro del Lugana, e questi eventi sono il palcoscenico perfetto per far conoscere la qualità e l'unicità della Doc in nuove e promettenti realtà».

Edoardo Peduto, direttore del Consorzio tutela Lugana Doc

Il Lugana si conferma quindi una denominazione in piena salute, in grado di affrontare con rigore e lungimiranza le sfide del settore vitivinicolo. Questo dimostra non solo la solidità del territorio, ma anche la capacità del Consorzio e delle aziende socie di mantenere alta la qualità del prodotto e soddisfare la crescente domanda, sia sul mercato domestico che internazionale.