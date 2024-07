Il Consorzio Lugana punta sull'enoturismo per valorizzare il territorio e il vino

Il Consorzio tutela Lugana Doc rafforza il proprio impegno nella promozione del territorio e del vino Lugana Doc con il Progetto Enoturismo. Nato nel 2023, il progetto ha l'obiettivo di creare un legame ancora più forte tra i viticoltori e il territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza enoturistica unica e indimenticabile.

Il Consorzio tutela Lugana Doc punta forte sulla promozione del territorio e del vino

Lugana, la mappa della Doc e del Garda

Per raggiungere questo obiettivo, il Consorzio ha realizzato una mappa che raccoglie i principali punti di interesse delle terre del Lugana e del Lago di Garda, tra cui cantine, eventi, parchi e attività. La mappa è distribuita nelle principali strutture ricettive del territorio e rappresenta uno strumento prezioso per i turisti che desiderano scoprire le bellezze di questa zona.

Il Consorzio ha elaborato il Manifesto sull'Enoturismo in Lugana

L'enoturismo rappresenta un settore in forte crescita per il Consorzio Lugana Doc. Le vendite dirette in cantina contano già il 15% dei fatturati delle aziende, con punte che raggiungono il 25%, ben al di sopra della media nazionale dell'8%.

Lugana, il Manifesto sull’Enoturismo

Per valorizzare ulteriormente questo potenziale, il Consorzio ha elaborato il Manifesto sull'Enoturismo in Lugana. Il decalogo del manifesto definisce le linee guida per creare un'esperienza enoturistica di qualità che permetta ai visitatori di conoscere la storia, la tradizione e la passione dei viticoltori del Lugana. Il Lago di Garda offre ai turisti un'ampia gamma di esperienze enoturistiche. Oltre alle degustazioni di vino, è possibile partecipare a percorsi di wellness, attività sportive a cavallo o in bicicletta, picnic in vigna e wine tasting cruise sulle sponde del lago.