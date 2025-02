Franciacorta: scontro tra il Consorzio e i Comuni sulla titolarità del brand

Fra una bega e l'altra, la Franciacorta è sempre sugli scudi. E pensare che il brand è ormai un'icona a livello nazionale e internazionale. Intanto, però, a chi spetta la titolarità del nome e del marchio? Al Consorzio Docg o ai 22 comuni della zona bresciana a ridosso del lago d'Iseo? Il dibattito sollevato in primis dal comune di Rovato, fra una carta bollata e l'altra, è aperto. Dopo gli scambi di comunicati stampa e minacce di ricorsi a vie legali, finalmente si annuncia un tavolo di confronto fra le parti.

Strada dei vini della Franciacorta in crisi: i Comuni si dividono sul futuro

E ancora, la "Strada dei vini della Franciacorta" perde pezzi, è proprio il caso di dire, strada facendo. Per intenderci, alcuni comuni hanno deciso di lasciare la Strada perché sostengono che la Franciacorta non è solo vino - di prestigio - ma anche altro: bellezze artistiche e storiche (castelli, palazzi e monasteri) e ambientali (ad esempio, le torbiere). Anche su questo argomento si discute, e non solo fra gli addetti ai lavori.

Crisi in Franciacorta: tensioni sul Ptra e rischio frammentazione del territorio

Silvio Parzanini, presidente del circolo di Legambiente invita tutta ad avviare una seria riflessione sul Ptra (piano territoriale) «perché - scrive - vedo una pericolosa volontà serpeggiare qua e là, e cioè quella di non volere una gestione unitaria del territorio ma di lasciare trionfare il più dannoso campanilismo dove ogni comune fa quello che vuole». Intanto e comunque, il Consorzio con le sue 120 cantine e oltre 19 milioni di bottiglie vendute nel 2024 al prezzo medio di 24 euro, si appresta a celebrare i 35 anni di vita.

Consorzio Franciacorta, a marzo l'elezione del nuovo presidente e il Festival di Primavera

Gran festa il 6 e 7 di marzo, mentre fra un paio di mesi i soci dovranno eleggere il nuovo presidente al posto di Silvano Brescianini, giunto al traguardo finale dei due mandati. Tanti i nomi in pista: sarà la volta di una donna? Bocche più che mai cucite, soprattutto fra i padri nobili. Ventiquattro ore dopo, l'8 e 9 marzo torna invece il Festival di Primavera. La Franciacorta si prepara infatti a vivere un fine settimana all'insegna del buon vino, della cultura e della bellezza del territorio con il ritorno della tradizionale manifestazione.

Silvano Brescianini, attuale presidente del Consorzio che lascerà il timone a inizio marzo

Un evento diffuso che coinvolgerà cantine, ristoranti e luoghi iconici, creando un'esperienza unica che unisce la tradizione vitivinicola alla cultura e all'arte. L'edizione di quest'anno del Festival franciacortino vedrà protagonisti momenti di grande valore culturale. Tra questi, la presentazione del libro "Viaggio in Franciacorta". Un diario di Armando Castagno, uno degli esperti più autorevoli del mondo del vino, edito da Treccani. L'autore guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei segreti e delle storie della zona vitivinicola bresciana. La presentazione del libro si terrà in due momenti distinti. Inoltre, è prevista una speciale collaborazione con il Gruppo Fai del Sebino e Franciacorta.

Ma non solo. Gli chef del territorio daranno vita a una nuova esperienza gastronomica, sperimentando l'incontro tra la tradizione locale e un'eccellenza siciliana: l'Arancia rossa di Sicilia Igp. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di tutela dell'Arancia rossa Igp, gli chef creeranno un piatto dedicato a questo ingrediente, celebrando un incontro tra i sapori top di due regioni italiane. Il piatto sarà pensato per valorizzare l'arancia, creando una sinergia tra consorzi italiani e offrendo così un'esperienza gastronomica ancora più ricca e originale. Le cantine della Franciacorta apriranno le loro porte per visite guidate e degustazioni, offrendo ai partecipanti opportunità di conoscere da vicino le tecniche di produzione e la qualità dei prestigiosi vini che rendono celebre questa denominazione.