Franciacorta, il bilancio 2024: il mercato italiano tiene, cresce l'export

Il 2024 si è concluso con risultati più che incoraggianti per Franciacorta, confermando la solidità di un brand che non si è lasciato intimorire dalle complessità economiche e internazionali, e che ha saputo mantenere stabili sia i volumi che il valore di mercato. L'export è in continua ascesa, soprattutto negli Stati Uniti, mentre in Italia la domanda rimane significativa, con un prezzo medio in crescita che sottolinea l'apprezzamento costante per la qualità e l'identità del prodotto.

Franciacorta chiude il 2024 in crescita e si prepara a un 2025 ricco di novità

Consorzio Franciacorta: il mercato interno tiene, l'export cresce

Nel dettaglio, i dati attestano una tenuta importante sul mercato interno, che resta un punto di riferimento fondamentale per le cantine, mentre l'export continua a crescere in valore e nei prezzi medi. Gli Stati Uniti si confermano un mercato strategico, con vendite in costante aumento sia in termini di volumi sia di valore; altre piazze europee, così come alcuni mercati emergenti, mostrano anch'esse segnali positivi grazie alla crescente attenzione verso la qualità e l'autenticità del prodotto. Sul piano delle esportazioni, la Svizzera mantiene il primato con il 22,1% dell'export totale, seguita dagli Usa con il 12,6%. Completano il quadro Giappone, Germania e Belgio, a riprova di un interesse sempre più ampio nei confronti della denominazione.

Il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini

«Nonostante le difficoltà globali, il Franciacorta ha saputo mantenere la sua forza, con un 2024 che si chiude con risultati stabili e incoraggianti - ha dichiarato il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini. Abbiamo lavorato per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali, puntando sempre sulla qualità, un elemento che ci ha consentito di crescere in valore e di consolidare la nostra posizione. Come piccola realtà, stiamo crescendo in maniera costante, concentrandoci sui luoghi e sulle opportunità giuste, continuando a puntare sulla qualità e sull'autenticità che ci contraddistinguono».

Consorzio Franciacorta: i numeri del 2024 e i prossimi appuntamenti

I numeri di fine anno parlano chiaro: l'Osservatorio economico, a cui aderiscono aziende che rappresentano l'84% della denominazione, stima un venduto di 19.128.814 bottiglie equivalenti. Parallelamente, il prezzo medio di una bottiglia di Franciacorta a scaffale (Iva inclusa) si attesta a 24,52 euro, a testimonianza di un valore percepito sempre più elevato. Questa tendenza positiva verso la crescita in valore, unita alla stabilità dei volumi, conferma la bontà delle strategie messe in atto dal Consorzio e la fiducia che sia i mercati interni sia quelli esteri continuano a riporre in questa denominazione.

E le prospettive per il 2025 si preannunciano altrettanto interessanti: il Consorzio Franciacorta, infatti, inaugurerà pubblicamente il nuovo anno con il ritiro del prestigioso premio come International (Non-US) Wine Region of the Year 2024 ai Wine Star Awards di Wine Enthusiast, che si terranno il 27 gennaio al Westin St. Francis di San Francisco durante il Black Tie Gala. A seguire, a marzo, il Consorzio celebrerà il suo 35° Anniversario con due giorni di incontri dedicati a ripercorrere l'evoluzione di Franciacorta e a valorizzare la storia e il futuro di questo vino e del suo territorio; l'evento vedrà la presenza di produttori, esperti e operatori provenienti da ogni parte del mondo.

Un 2025 ricco di appuntamenti per il Consorzio Franciacorta

Nell'ambito delle iniziative più attese, l'8 e 9 marzo tornerà il Festival di Primavera, giunto alla sua seconda edizione, che metterà in luce la sinergia tra tradizione, gastronomia, sostenibilità, cultura, chef del territorio e cantine del Consorzio, confermandosi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Tra il 6 e il 9 aprile si rinnova invece la partecipazione a Vinitaly, la grande rassegna veronese, per consolidare la presenza sui mercati interni ed esteri e attirare nuovi consumatori.

Sempre nel 2025, non mancheranno i Festival Itineranti: a Ravenna il 9 giugno e a Bari il 20 ottobre, entrambi dedicati all'incontro tra i produttori e il pubblico locale, che avrà la possibilità di scoprire e assaporare le diverse proposte delle cantine consorziate. A settembre, dal 19 al 21, si riproporrà l'appuntamento con il Festival in Cantina, occasione perfetta per conoscere da vicino il territorio e immergersi nella cultura della Franciacorta. Parallelamente, all'estero, le tappe toccheranno Chicago il 7 maggio, Lugano il 19 maggio, Amburgo il 16 giugno e Tokyo la prima settimana di novembre, con l'obiettivo di ampliare il raggio d'azione e conquistare nuovi appassionati in mercati strategici.

Il 2025 vedrà inoltre il consolidamento delle partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana, con la Guida Michelin Italia e Usa, con gli Emmy Awards, la 1000 Miglia e Porsche, confermando l'interesse di importanti realtà a collaborare con un brand sinonimo di eccellenza e stile italiano. In parallelo, i canali digitali saranno sfruttati per dare ulteriore visibilità alle iniziative, coinvolgendo sempre più consumatori e professionisti di settore attraverso i social media e piattaforme online.

Che cosa sapere sul Consorzio Franciacorta

Il Consorzio Franciacorta, fondato il 5 marzo 1990 con sede a Erbusco, nel cuore della Franciacorta, ricordiamo, è l'organismo che garantisce e controlla il rispetto della disciplina di produzione di questo celebre spumante, primo vino italiano prodotto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in bottiglia ad avere ottenuto nel 1995 la Denominazione di origine controllata e garantita. Le sue funzioni spaziano dalla tutela del marchio e del territorio alla promozione del prodotto, passando per la valorizzazione della denominazione, e oggi conta ben 123 cantine associate.