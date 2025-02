Anteprima del Vino nobile di Montepulciano: al debutto le Pievi

Da febbraio 2025 il Vino nobile di Montepulciano ha la sua terza tipologia: insieme al Vino nobile annata e la Riserva, troveremo anche il Vino nobile Pieve (antiche chiese rurali circondate d vigne), termine che deve essere sempre seguito da una delle 12 sottozone individuate nel territorio di Montepulciano e precisamente: Ascianello, Badia, Gracciano, Caggiole, Le Grazie, Cerliana, Cervognano, San Biagio, Sant’Albino, Sant’Ilario, Valiano e Valardegna). Prima annata la 2021.

Il Vino nobile di Montepulciano ha una nuova tipologia: il Vino Nobile Pieve

Vino nobile di Montepulcino, il Progetto Pieve

A differenza di altre classificazioni regionali basate su comuni, strade o fiumi, il progetto Pieve adotta un approccio multistrato, integrando l’uso storico del territorio (basato sul settecentesco Catasto Leopoldino, che a sua volta si basava sugli archivi ecclesiastici delle Pievi del territorio), la composizione geologica e pedologica e la morfologia del paesaggio con i suoi microclimi ed esposizioni.

Il progetto Pieve adotta un approccio multistrato

Per la tipologia Pieve è stato introdotto un disciplinare più restrittivo, sia in ambito agronomico, che innalza all’85% la quantità minima di Sangiovese (Prugnolo gentile come viene chiamato sul territorio), e possono concorrere fino ad un massimo del 15% gli storici vitigni complementari, canaiolo, ciliegiolo, mammolo, colorino.

I vigneti utilizzati dovranno avere almeno 15 anni di età (per la prima volta in un disciplinare Docg), e le rese in uva ad ettaro si abbassano a 70 quintali. Sono state introdotte nuove regole anche in cantina, con un periodo minimo di maturazione di almeno 3 anni, di cui minimo 12 mesi in legno e altri 12 mesi in bottiglia.

Vino nobile di Montepulciano, le Pievi: non solo vino

Il progetto non si limita alla produzione vinicola, ma si apre al turismo e alla divulgazione. Oltre a un manuale e un libro curato tra gli altri dal master of Wine Andrea Lonardi, a partire da settembre prenderanno il via i pellegrinaggi a piedi tra le pievi, guidati dall’esperto Leonardo Romanelli.