Espressione Bianc e Noir: l’essenza del millesimo 2018 di Cocchi

Sono due nuovi spumanti Alta langa firmati Cocchi appena usciti in commercio, per esaltare le caratteristiche dei due vitigni della denominazione, Chardonnay e Pinot Nero, e del millesimo 2018. Produzione limitata di 6478 bottiglie e 150 magnum per ciascuna cuvee.

Espressione Noir e Blanc di Cocchi

Espressione Bianc 2018, 100% Chardonnay, dal colore oro pieno con interessanti profumi iniziali fumé che lasciano spazio alla confettura di cedro, limone e mango fresco. Struttura compatta ed avvolgente e bollicina fine ed intrigante. Espressione Noir 2018, 100% Pinot nero, profumi eleganti, ampio il primo impatto. In bocca si ritrova una buona sapidità, il gusto secco del pas dosè, sapore fresco e lungo.