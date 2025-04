Bolzano brinda alla Weinkost 2025: 200 vini in mostra a Castel Mareccio

Le sale di Castel Mareccio a Bolzano hanno ospitato l’edizione 2025, la numero 98 per gli annali della sua storia, della Weinkost, Mostra vini, aperta a tutti i produttori del vino del territorio. Presenti 200 etichette, 47 produttori suddivisi nelle zone Valle d’Isarco, Valle d’Adige, Burgraviato e Merano, Oltradige, Bassa Atesina, Bolzano e dintorni. Si tratta della più antica manifestazione enologica dell’Alto Adige organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e l’Associazione Sommelier.

L’Oste nel Castello

Nella serata di apertura per l’appuntamento con “L’Oste nel Castello” nella prestigiosa sala Thun del Castello la cena preparata dallo chef Günther Lobiser del ristorante Signaterhof di Signato sull’altipiano di Renon. Il ristorante si trova in una stube ottocentesca e viene gestita dalla famiglia Lobiser da quasi trent’anni. Il menu prevedeva piatti della tradizione tirolese rivisitata come i ravioli di patate ripieni di formaggio di capra, i canderli di spinaci con asparagi freschi ed una deliziosa crema allo yoghurt con albicocche, rabarbaro e gelato alla fragola.

Masterclass: le cuvée dell’Alto Adige

Tra le masterclass la scoperta delle cuvée dell’Alto Adige con Helmut Köcher, fondatore e presidente del Merano WineFestival. Si tratta di aziende piccole e tutti i vini si presentano con un gioco interessante di aromi e strutture.

Cantina Strasserhof

Situata sopra l’abbazia di Novacella a 700 metri, la tenuta è una delle aziende vinicole più settentrionali d’Italia. Vigneti delle Dolomiti Igt AnJo 2020 Cuvée 40% Sylvaner - 40% Riesling -20% Kerner. Affinato in barrique per 18 mesi e 6 mesi in bottiglia. Elegante con piacevoli note fruttate, ottima acidità e legno integrato.

Cantina Eichenstein

A Montefranco a 550 metri d’altitudine domina Merano, la Val d’Adige e il Gruppo di Tessa. La famiglia di Josef Waldner gestisce da 350 anni la tenuta. Tra le passioni di Josef Waldner non ci sono soltanto i vini anche le rose. La sua tenuta vitivinicola dispone di oltre 1500 roseti. E la Cuvée bianca "Gloria Dei" prende il nome proprio dalla rosa bianca dall'elegante tocco giallo, che sboccia nel vigneto. Igt Mitterberg 2023 Gloria Dei, una cuvée di Pinot bianco, Sauvignon blanc e Riesling. Le uve provengono dal vigneto Rosarium di Marlengo dove l’azienda ha anche un hotel. Di buona struttura, con note fruttate e leggermente speziato.

Cantina Kornell

A Settequerce, a nord-ovest rispetto al capoluogo di Bolzano. Alto Adige Igt Aichberg riserva 2021, prende il nome dal castello di Aichberg di Appiano, cuvée di Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon. Affinamento in botti di legno barrique e tonneaux per 9 mesi, dopo 7 mesi affinamento in bottiglia. Elegante, equilibrato, con note di affumicato, miele e frutta esotica (banana).

Maso Pranzegg

Nasce da un antico maso situato nella conca di Bolzano, conta tre ettari disposti a pergola, coltivati secondo i principi agricoli della biodinamica. Caroline 2022 composto da Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Manzoni Bianco. Fermentazione spontanea in cemento, 5 giorni sulle bucce con 50% dei raspi, affinamento in legno grande per 12 mesi, ulteriori 10 mesi in cemento, senza chiarificazione né filtrazioni, in bottiglia per 10 mesi. Poco espressivo al naso, ma esplosivo in bocca. Frutta candita e tratti iodati.

Cantina Franz Gojer

Al maso Glögglhof situato nel cuore della tradizionale regione vinicola di Santa Magdalena. Alto Adige Doc S. Maddalena classico vigna Rondell 2023 con Schiava e Lagrein. Fruttato di ciliegia e lampone intenso, ottima finezza. Piacevolissimo.

Malojer Gummerhof

Tenuta vinicola isolata in mezzo alle viti a nord di Bolzano nel quartiere Dorf-Villa. Alto Adige Doc Bautzanum cuvée riserva 2021 prodotto con i grappoli delle migliori esposizioni nel cuore di Gries e nella zona classica di S. Maddalena, Bolzano. Una cuvée di Cabernet e Lagrein che affina in barriques per 18 mesi. Piacevolmente secco con profumi floreali, al palato ribes e more. Leggermente tannico. Morbido, ottima la struttura.

Kränzelhof

A Cermes, un'altitudine compresa tra i 300 e i 600 metri. Alto Adige Igt Sagittarius 2019 con Cabernet sauvignon e Merlot. Affinamento per 28 mesi in nuove botti di rovere francese, imbottigliato non filtrato. Tappo a vite. Fruttato intenso, ribes nero e ciliegia, nota vegetale con sfumature di tabacco e caffè. Corposo, persistente.

Erbhof Unterganzner

Situato all’estremità orientale della conca di Bolzano, a 285 metri sul livello del mare, nel punto in cui il Rio d’Ega confluisce nell’Isarco. Composition Reif 2022 con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot, Tannat, Lagrein vendemmiate tardivamente. Fermentazione malolattica ed affinamento in barriques nuove in prevalenza di rovere francese per un periodo di 18 mesi; assemblaggio prima dell’imbottigliamento. Sentori di frutta matura, frutta secca, ribes rosso con note di vaniglia.