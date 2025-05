Cantine Aperte 2025: tutte le aziende da visitare in Lombardia e Basilicata

Il 24 e 25 maggio 2025, le cantine del Movimento Turismo del Vino accoglieranno i visitatori per un nuovo appuntamento con Cantine Aperte, l’iniziativa che permette di scoprire il territorio attraverso esperienze enologiche, attività all’aria aperta e incontri con i produttori. Anche Basilicata e Lombardia si preparano a questo evento.

Le Cantine Aperte tornano in Basilicata e Lombardia

Cantine Aperte in Basilicata

Il 24 e 25 maggio 2025, il Movimento Turismo del Vino Basilicata rinnova l’appuntamento con Cantine Aperte, coinvolgendo oltre venti realtà vitivinicole tra il Vulture e la costa jonica. Sarà un fine settimana dedicato alla scoperta delle cantine, con visite guidate, degustazioni, passeggiate tra i filari e momenti di convivialità aperti a tutti. Il cuore dell’evento si concentra nella zona del Vulture, con numerose cantine a Barile, Rionero in Vulture, Venosa, Maschito, Monticchio e Lavello, dove si potranno conoscere da vicino i vini da Aglianico del Vulture DOC e DOCG, accompagnati da visite alle grotte storiche, percorsi in vigna e assaggi di prodotti tipici locali.

La manifestazione si estende anche alla provincia di Matera, con tappe nelle aziende di Policoro e Nova Siri, che offriranno esperienze legate alla viticoltura della costa ionica, tra degustazioni al tramonto, musica live e tour in cantina. Tutte le cantine prevedono la visita su prenotazione, con orari variabili a seconda della giornata. Alcune aziende apriranno per tutto il giorno, altre in fasce orarie definite, offrendo attività differenziate: dalle degustazioni didattiche sull’influenza dei suoli alla presentazione dei processi produttivi, dalle mostre fotografiche all’intrattenimento musicale.

Cantine Aperte in Lombardia

Le aziende coinvolte sono distribuite in tutte le principali zone vinicole lombarde: dalla Valtellina ai Colli Morenici Mantovani, passando per il Valcalepio, il Lugana, il San Colombano e l’Oltrepò Pavese. In programma ci sono degustazioni guidate, passeggiate tra i filari, visite alle cantine e proposte per un pubblico ampio, comprese famiglie con bambini. I partecipanti potranno assaggiare vini tipici come il Nebbiolo valtellinese, i Lambruschi mantovani, i Valcalepio rossi e bianchi, il Lugana, il Chiaretto della Valtenesi, fino alle diverse espressioni di Barbera, Pinot Nero e Riesling dell’Oltrepò.

Ogni cantina proporrà inoltre esperienze diverse, tra assaggi, incontri con i vignaioli, mercatini o momenti musicali. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, che sarà presente per proporre degustazioni abbinate ai vini, a sottolineare il legame tra vino e territorio anche sotto il profilo gastronomico.

L’elenco delle Cantine Aperte in Basilicata

L’elenco delle Cantine Aperte in Lombardia

