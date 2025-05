Cantine Aperte 2025: tutte le aziende da visitare in Campania, Lazio e Sardegna

Cantine Aperte torna il 24 e 25 maggio con tante novità e un format rinnovato, pensato per chi ama scoprire il mondo del vino da vicino. L'iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino, coinvolgerà come sempre centinaia di cantine in tutta Italia. Quest'anno, però, ci sarà qualcosa in più: ogni azienda presenterà le nuove proposte enoturistiche ideate per essere vissute durante tutto l'anno. In Campania, Lazio e Sardegna, i visitatori potranno prendere parte a degustazioni e esperienze immersive, tra vigneti, racconti e sapori del territorio

Le Cantine Aperte tornano anche in Campania, Lazio e Sardegna

Le cantine aperte in Campania

In Campania, l'evento coinvolgerà numerose realtà tra l'Irpinia, il Sannio e l'area vesuviana. Ecco l'elenco completo delle cantine aderenti:

24 e 25 maggio

Aminea Winery , Castelvetere sul Calore (AV), info 351/6723592

, Castelvetere sul Calore (AV), info 351/6723592 Antico Castello , San Mango sul Calore (AV), info 340/8062830

, San Mango sul Calore (AV), info 340/8062830 Bambinuto , Santa Paolina (AV), info 349/6454046

, Santa Paolina (AV), info 349/6454046 Cantine di Marzo , Tufo (AV), info 347/6751484

, Tufo (AV), info 347/6751484 Cantine Mustilli , Sant'Agata dei Goti (BN), info 0823/718142

, Sant'Agata dei Goti (BN), info 0823/718142 Contrada Vini , Candida (AV), info 346/7531930

, Candida (AV), info 346/7531930 Crypta Castagnara , Grottolella (AV), info 349/4334340

, Grottolella (AV), info 349/4334340 Donnachiara , Montefalcione (AV), info 344/1539136

, Montefalcione (AV), info 344/1539136 Feudi di San Gregorio , Sorbo Serpico (AV), info 0825/986675

, Sorbo Serpico (AV), info 0825/986675 Miér Vini, Taurasi (AV), info 340/1527737

Solo il 24 maggio

Fattoria La Rivolta , Torrecuso (BN), info 0824/872921

, Torrecuso (BN), info 0824/872921 Le Lune del Vesuvio , Terzigno (NA), info 333/9645723

, Terzigno (NA), info 333/9645723 Mastroberardino , Atripalda (AV), info 342/5256144

, Atripalda (AV), info 342/5256144 Petrillo Vini , Pietradefusi (AV), info 335/7598210

, Pietradefusi (AV), info 335/7598210 Sorrentino Vesuvio, Boscotrecase (NA), info 081/8581117

Solo il 25 maggio

Fonzone , Paternopoli (AV), info 0827/1730100

, Paternopoli (AV), info 0827/1730100 La Guardiense , Guardia Sanframondi (BN), info 345/7157498

, Guardia Sanframondi (BN), info 345/7157498 Ocone Vini , Ponte (BN), info 0824/874878

, Ponte (BN), info 0824/874878 Tenuta Cavalier Pepe, Sant'Angelo all'Esca (AV), info 0827/73766

Lazio: tra storia e degustazioni locali

Nel Lazio, il connubio tra vino e prodotti tipici locali si arricchisce grazie all'“Angolo dei Sapori”, con degustazioni di salumi, formaggi, porchetta e dolci. Anche qui, le cantine organizzano visite guidate, mercatini e iniziative culturali. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Agr. Cantina del Tufaio , Zagarolo (RM) – 24 e 25 maggio

Visite ai vigneti, grotte di tufo e degustazioni su prenotazione (turni 10.30-17.00). Info: cantinadeltufaio.it

, Zagarolo (RM) – 24 e 25 maggio Visite ai vigneti, grotte di tufo e degustazioni su prenotazione (turni 10.30-17.00). Info: cantinadeltufaio.it Agr. Casale Marchese , Frascati – 25 maggio

Degustazioni e mercatino locale nel cortile storico. Info: casalemarchese.it

, Frascati – 25 maggio Degustazioni e mercatino locale nel cortile storico. Info: casalemarchese.it Casale del Giglio , Aprilia – 24 maggio

Visite guidate a turni (max 50 persone) e degustazione dei vini aziendali. Prenotazione obbligatoria sul sito o su Facebook.

, Aprilia – 24 maggio Visite guidate a turni (max 50 persone) e degustazione dei vini aziendali. Prenotazione obbligatoria sul sito o su Facebook. Tenuta le Quinte, Montecompatri – 24 e 25 maggio

Degustazione vini e prodotti tipici, con omaggio per chi acquista almeno 40 euro.

Sardegna: cantine tra colline, musica e degustazioni

Anche in Sardegna l'offerta è ampia e diversificata, con eventi che spaziano dalle visite ai vigneti a spettacoli musicali, street food e masterclass. Di seguito l'elenco delle cantine aderenti:

Sabato 24 maggio

Cantine Nuraghe Antigori , Capoterra

, Capoterra Cantina Lilliu , Ussaramanna (17.00 – 21.00)

, Ussaramanna (17.00 – 21.00) Su'entu , Sanluri (16.00 – 22.00)

, Sanluri (16.00 – 22.00) Quartomoro di Sardegna , Marrubiu (17.00 – 23.00)

, Marrubiu (17.00 – 23.00) Cantina Nuraghe Crabioni, Sorso (12.00 – 20.00)

Domenica 25 maggio