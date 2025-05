Cantine Aperte 2025: ecco chi apre le porte in Toscana e in Abruzzo

Dal 24 al 25 maggio torna “Cantine Aperte”, l'evento che da quasi trent'anni chiama a raccolta appassionati e curiosi in tutta Italia. In Toscana, quest'edizione si carica di un significato inedito: per la prima volta diventa vetrina strategica delle nuove esperienze che le aziende vitivinicole regionali proporranno durante la stagione 2025. L'Abruzzo invece, con ben 50 cantine aderenti, conferma la sua formula di successo che negli ultimi anni ha ridato slancio all'iniziativa. Due territori, due approcci diversi, ma un obiettivo comune: valorizzare il vino come motore di scoperta, cultura e accoglienza.

Cantine Aperte: tutto quello che c'è da sapere su Toscana e Abruzzo

In Toscana l'evento si presenta come un'anteprima delle proposte turistiche che andranno avanti per tutto l'anno. Un modo per parlare non solo agli enoturisti, ma anche agli operatori del settore, tour operator e agenzie specializzate, stimolando l'interesse verso cantine e territori meno battuti. «Il turismo del vino sta cambiando e il Movimento è lo strumento che da sempre ha contribuito a questo sviluppo - ha dichiarato Anastasia Mancini, presidente del Movimento turismo del vino Toscana - l'obiettivo di questa edizione è mettere i visitatori al centro della loro permanenza in cantina con esperienze personalizzate e tagliate su target specifici, pensando ai giovani prima di tutto, ma passando anche per le famiglie, per gli esperti e per i neofiti del vino».

In Abruzzo, intanto, si registra un'altra conferma: per il secondo anno consecutivo saranno 50 le aziende coinvolte, ben oltre le 32 del 2015, quando la manifestazione sembrava aver perso smalto. «Negli ultimi 10 anni con il Movimento Turismo del Vino Abruzzo abbiamo fatto un grande lavoro per ridare un'identità chiara a un evento che ci sembrava un po' stanco, almeno in Abruzzo - racconta Nicola D'Auria, presidente di Mtv Abruzzo - la totale gratuità della manifestazione era un ostacolo per la sostenibilità economica delle aziende e allo stesso tempo disincentivava tanti appassionati alla ricerca di esperienze di maggiore qualità». Il cambio di rotta ha incluso l'introduzione di un contributo economico per le visite e degustazioni base, la possibilità di prenotazione, e quest'anno anche un censimento dettagliato dei servizi offerti. «I risultati sono ottimi - conclude D'Auria - il numero delle aziende partecipanti cresce di anno in anno con un'offerta di qualità che accontenta un po' tutti i target. Non a caso l'Abruzzo è ormai un modello nazionale per l'organizzazione di Cantine Aperte».

Cantine Aperte 2025, chi apre le porte in Toscana

Arezzo

Buccia Nera - Arezzo

Domenica 25 maggio, ore 10:00-19:00

Tre tour guidati in cantina (ore 10:00, 13:00, 16:00). A seguire, degustazione di vecchie annate (esperienza Smart), picnic in vigna (esperienza Relax) oppure combinazione delle due (esperienza Total). Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 10:30-19:00

Passeggiata storico-colturale nei vigneti con l'avv. Antonioli, visita in cantina e degustazione di 5 vini e olio EVO. Due tour con degustazione: ore 11:00 e 16:00. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 16:00-19:00

Visita guidata alla tenuta, cantina e barricaia. Focus sulla produzione del Metodo Champenoise e picnic finale con degustazione di tre vini. Prenotazione online.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Visite guidate e degustazioni per tutta la giornata. Sabato ore 16:00 installazione artistica e presentazione nuove etichette. Domenica pranzo in vigna con grigliata. Degustazione su prenotazione, pranzo con prenotazione obbligatoria.

Firenze

Castelfalfi - Castelfalfi (Fi)

Sabato 24 maggio (partenze ore 10:00 e 15:00), domenica 25 maggio (ore 10:00)

Percorso escursionistico tra borgo, vigneti e olivete, con visita in cantina e degustazione di tre vini. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 25 maggio, ore 15:00-19:30

Degustazione di due calici di vino con buffet. Tour gratuiti in cantina e vinsantaia alle ore 16:00, 17:00 e 18:00. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Visite gratuite alla cantina storica nel cuore del Chianti Classico. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Degustazione del nuovo rosato in lattina e rosato Spritz con crostoni. Evento rivolto a un pubblico giovane. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 11:00-20:00; domenica 25 maggio, ore 11:00-19:00

Degustazione di vini da vitigni autoctoni toscani. Merenda toscana offerta. Evento gratuito, prenotazione consigliata.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Passeggiata in vigna, visita in cantina e degustazione di 3 vini con merenda toscana. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 25 maggio

Visite guidate ogni 30 minuti nel parco e in cantina, con degustazioni. Mostra di ceramiche e artigianato. Degustazione premium nella villa con prenotazione.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Degustazioni e tour con sconto del 50% su tutte le esperienze prenotabili online con codice #CANTINEAPERTE25.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Wine trekking, wine cocktail di benvenuto e degustazioni. Disponibile anche pacchetto weekend con soggiorno e ristorante.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, ore 10:00-18:30

Visite guidate alla cantina e alla villa settecentesca, degustazioni e possibilità di acquistare taglieri. Prenotazione non obbligatoria.

Grosseto

Azienda Agricola Purovino - Montiano (Gr)

Domenica 25 maggio, ore 9:00

Tour in bici nei vigneti con guida, visita della cantina e degustazione di vini senza solfiti e prodotti tipici maremmani. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Degustazione dei nuovi spirits a base vino (Negroni, Vermouth, Bitter, Amaro) in purezza e mixology. Possibile tour della cantina. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Picnic tra i vigneti con prodotti locali e vino naturale. Adatto a coppie, famiglie e gruppi. Prenotazione obbligatoria dal sito.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, ore 18:30

Aperitivo con presentazione della nuova linea "young" di vini freschi. Visita alla cantina e degustazione con tagliere. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio

Visita alla cantina, museo etrusco e degustazione di tre vini. Tre turni disponibili: 10:30, 15:30 e 16:30. Prenotazione obbligatoria.

Livorno

Campo alle Comete - Castagneto Carducci (Li)

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Tre percorsi: “Viandanti del gusto”, “Scorci & Sorsi” e “Sinfonia dei sensi”, con degustazioni itineranti, prodotti locali e visite guidate. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio

Jeep safari tra le vigne con degustazione, pranzo in giardino e tour in e-bike con guida. Prenotazione obbligatoria.

In Toscana sono moltissime le cantine che aprono le porte ai visitatori il 24 e 25 maggio

Pisa

Castelvecchio - Terricciola (Pi)

Domenica 25 e lunedì 26 maggio

Visita guidata alla cantina e degustazione vini con pane e olio. Tre orari: 11:00, 15:30, 17:00. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Wine tour con degustazione di tre vini, olio EVO e prodotti locali. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 10:30, 14:00, 17:00

Visita alla villa e alla cantina, degustazione di vini abbinati a erbe aromatiche e piatti della chef Pistolesi. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 11:00-13:00 e 15:00-17:00

Tour in e-bike nei vigneti e merenda con degustazione di due vini Ciliegiolo. Prenotazione obbligatoria.

Pistoia

Fattoria Casalbosco - Santomato (Pt)

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Degustazioni, picnic tra i vigneti, caccia al tesoro per bambini (domenica), visite in cantina. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Tour con degustazione, assaggi da vasca, mostra d'arte e attività per bambini. Apericena con musica live domenica sera. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Tour della cantina e degustazione guidata di oli e vini. Tre fasce orarie: 11:00, 14:00, 16:30. Prenotazione consigliata.

Prato

Podere Il Sassolo - Carmignano (Po)

Domenica 25 maggio

Spazi verdi, pranzo o merenda con taglieri e dolci. Prenotazione non obbligatoria.

Domenica 25 maggio, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Degustazione di etichette storiche e novità, tour della cantina. Sconto del 10% sui vini. Merenda in wine shop. Prenotazione non obbligatoria.

Siena

Badia a Coltibuono - Gaiole in Chianti (Si)

Sabato 24 maggio (ore 11:00 e 15:00), domenica 25 (ore 16:00)

Visita all'ex abbazia e degustazione di due vini. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio

Visita in cantina e nei vigneti, degustazione con possibilità di tagliere. Prenotazione non obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 11:00 e 15:00

Trekking tra i vigneti e brunch con prodotti aziendali abbinati a Pinot Grigio e Nearco. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 maggio, ore 11:00-17:00

DOGA Party con merenda toscana e degustazione di 4 vini Dogajolo. Adatto anche ai bambini. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, ore 11:00 e 15:00

Visita con barrel tasting, assaggi di olio EVO e degustazione di Brunello. Trekking nei vigneti. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, ore 10:30-18:30

Visita gratuita della storica cantina.

Domenica 25 maggio, tour su prenotazione: ore 10:00, 11:30, 15:30, 17:00

Degustazione guidata con possibilità di assaggi premium in promozione. Prenotazione solo online.

Domenica 25 maggio, ore 11:00-17:00

Visite gratuite ogni 20 minuti ai giardini del Castello di Brolio. Degustazione di 3 etichette a pagamento. Accesso libero a enoteca e ristorazione.

Sabato 24 e domenica 25 maggio

Degustazione di 4 vini e bruschette con olio aziendale. Ingresso gratuito per bambini. Prenotazione obbligatoria.

Cantine Aperte 2025, chi apre le porte in Abruzzo

Terre aquilane

Cantinarte - Navelli, Via del Municipio 21

Colline teatine

Azienda Tilli - Casoli, Contrada Ascigno 22

- Casoli, Contrada Ascigno 22 Buccicatino - Bucchianico, Contrada San Martino Tella 62

- Bucchianico, Contrada San Martino Tella 62 Cantina Agriverde - Ortona, Via Stortini 8 (loc. Caldari)

- Ortona, Via Stortini 8 (loc. Caldari) Cantina di Ortona - Ortona, Via Civiltà del Lavoro 111

- Ortona, Via Civiltà del Lavoro 111 Cantina Caravaggio - Rocca San Giovanni, Contrada Sterpari 34/B

- Rocca San Giovanni, Contrada Sterpari 34/B Cantina Dora Sarchese - Ortona, Contrada Caldari Stazione 65

- Ortona, Contrada Caldari Stazione 65 Cantina Martelli - Ripa Teatina, Via Santo Stefano 93

- Ripa Teatina, Via Santo Stefano 93 Cantine Mucci - Torino di Sangro, Contrada Vallone di Nanni 65

- Torino di Sangro, Contrada Vallone di Nanni 65 La Vinarte - Santa Maria Imbaro, Via Provinciale La Rocca 17

- Santa Maria Imbaro, Via Provinciale La Rocca 17 Tenuta Ferrante - Lanciano, Contrada Costa di Chieti 65

- Lanciano, Contrada Costa di Chieti 65 Tenuta i Fauri - Ari, Via Foro 18

- Ari, Via Foro 18 Tenuta Oderisio - Monteodorisio, Contrada Santa Lucia 17/A

- Monteodorisio, Contrada Santa Lucia 17/A Vigna Madre - Famiglia Di Carlo - Ortona, Via Stortini 32

- Ortona, Via Stortini 32 Vini Paolucci - Paglieta, Contrada Petrino

Tullum

Feudo Antico - Tollo, Contrada San Pietro 25

Villamagna

Torre Zambra - Villamagna, Contrada Salaia 1

Terre dei Vestini

Cantina Marramiero - Rosciano, Contrada Sant'Andrea 1

- Rosciano, Contrada Sant'Andrea 1 Chiusa Grande - Nocciano, Contrada Casali

- Nocciano, Contrada Casali Contesa Vini - Collecorvino, Strada delle Vigne 28

- Collecorvino, Strada delle Vigne 28 D'Alesio Sciarr - Città Sant'Angelo, Strada Gaglierano 73

- Città Sant'Angelo, Strada Gaglierano 73 Podere della Torre - Spoltore, Via Macchiavelli

- Spoltore, Via Macchiavelli Poderi Costantini - Città Sant'Angelo, Strada Migliori 20

- Città Sant'Angelo, Strada Migliori 20 Storiche Cantine Bosco Nestore - Nocciano, Contrada Casali 147

- Nocciano, Contrada Casali 147 Tenuta del Priore - Collecorvino, Via Masseria Flaiani 1

- Collecorvino, Via Masseria Flaiani 1 Tenuta Pescarina - Spoltore, Via del Convento 3/A

- Spoltore, Via del Convento 3/A Torre Raone - Loreto Aprutino, Contrada Scannella 6

- Loreto Aprutino, Contrada Scannella 6 Tenuta Tre Gemme - Catignano, Contrada Varano

Anche l'Abruzzo schiera la sua numerosa batteria di Cantine Aperte

Terre di Casauria

Castorani - Alanno, Via Castorani 5

- Alanno, Via Castorani 5 Cantina Zaccagnini - Bolognano, Contrada Pozzo 4

- Bolognano, Contrada Pozzo 4 Spumanti Fausto Zazzara - Tocco da Casauria, Via Giuseppe Mazzini 1

- Tocco da Casauria, Via Giuseppe Mazzini 1 Tenuta Secolo IX - Castiglione a Casauria, Contrada Vicenne 5/A

Colline teramane