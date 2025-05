Cantine Patria, vini Etna Doc da vitigni autoctoni in un anfiteatro naturale

Tra le pendici dell’Etna e le vallate dell’Alcantara, sorge Cantine Patria, custode di un’eredità antica che si proietta nel futuro. Fondata a Monreale (Pa) nel 1950, l’azienda prende il nome dalla contrada Patrìa, storica tenuta del Duca Papè. Dal 1992 la cantina si trasferisce a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia (Ct), in un territorio che oggi è uno dei più vocati alla viticoltura in Italia.

La sala botti della cantina Patria

Etna Doc: la forza dei vitigni autoctoni

I vigneti si estendono a circa 700 metri sul livello del mare, nel cuore della Strada del Vino dell’Etna, tra il monte Mojo e il vulcano attivo più alto d’Europa. In questo contesto straordinario, la famiglia Di Miceli coltiva vitigni autoctoni come il Nerello Mascalese, il Carricante e il Catarratto, accanto a varietà internazionali che beneficiano della mineralità vulcanica. L’approccio enologico di Cantine Patria si fonda sulla valorizzazione di uve selezionate, coltivate sia ad alberello che a spalliera, con metodi rispettosi dell’ambiente e della tradizione.

La famiglia Di Miceli: anima e guida della cantina

Alla guida dell’azienda c’è Francesco Di Miceli, agronomo ed enologo, affiancato da tutta la famiglia in un modello virtuoso di impresa familiare. Il figlio Bernardo rappresenta la nuova generazione in cantina, mentre Lucia, Graziano e Veronica animano gli eventi, le visite e il settore hospitality. Ogni vino è frutto di un lavoro condiviso, specchio di una passione autentica e radicata nel territorio.

La famiglia Miceli di cantina Patria

Tecnologia avanzata per vini di qualità superiore

La tecnologia enologica è uno dei pilastri della produzione. I silos termocontrollati e i fermentini in acciaio permettono una gestione ottimale della fermentazione, preservando le caratteristiche aromatiche delle uve. Il moderno laboratorio interno assicura standard qualitativi elevati attraverso analisi chimiche e microbiologiche. Con una linea di imbottigliamento capace di produrre fino a 1,5 milioni di bottiglie all’anno, Cantine Patria è oggi una delle realtà più strutturate dell’area etnea.

Un viaggio esperienziale nella Cantina dei Vulcani

Visitare Cantine Patria significa entrare in un mondo dove natura, cultura e architettura si fondono in un'esperienza unica. Dalla bottaia in Rovere di Slavonia, dove riposano le Riserve storiche, al suggestivo percorso sotterraneo tra le lave millenarie, ogni ambiente racconta una storia.

Il Fondaco: tra storia, degustazioni e incontri

Un tempo punto di ristoro per viandanti e carrettieri, l’antico Fondaco è oggi una sala polifunzionale che accoglie degustazioni, eventi didattici e momenti di incontro. Il recupero di questo edificio storico testimonia la volontà dell’azienda di unire passato e presente, offrendo un’ospitalità autentica e culturale.

Cantina Patria, sala degustazioni

Armonia tra natura e cultura: l’Anfiteatro Pàlici

Con il maestoso sfondo dell’Etna e la vista panoramica sui vigneti che si estendono verso la Valle dell’Alcantara, l’Anfiteatro Pàlici rappresenta un vero e proprio gioiello realizzato nel 2005 in pietra lavica. Questo spazio esclusivo è il fulcro degli eventi culturali e artistici di Cantine Patria, accogliendo il pubblico su gradoni ornati da circa 150 varietà di vite. Un luogo dove la forza della natura, la tradizione vitivinicola e l’arte si incontrano per creare un’atmosfera unica e suggestiva.

L'anfiteatro di Cantina Patria

I vini di Cantina Patria raccontano con autenticità e passione il territorio vulcanico dell’Etna e le tradizioni vitivinicole siciliane, offrendo un assaggio dei profumi, sapori e delle storie uniche del posto.

Pàlici Spumante Etna Doc Bianco Brut

Prodotto a 650 metri di altitudine sul versante nord dell’Etna, il Pàlici Spumante Etna Doc Bianco Brut è la prova che il Nerello Mascalese, vitigno iconico del territorio, può esprimersi con raffinatezza anche nella spumantizzazione. La scelta del metodo classico e un lungo affinamento sui lieviti di almeno 36 mesi donano a questo vino un profilo di grande complessità.

Pàlici Spumante Etna Doc Bianco Brut

Alla vista si presenta con un giallo dorato luminoso, mentre al naso affiorano note di mineralità vulcanica, crema pasticcera e agrumi. In bocca conquista per freschezza, finezza della bollicina e persistenza, delineando un sorso sapido e strutturato. Ottimo come aperitivo, dà il meglio di sé con crudi di mare, risotti ai frutti di mare e tartare di pesce.

Etna Bianco Sensi Doc

Espressione autentica delle alte quote del versante nord dell’Etna, l’Etna Bianco Doc Sensi nasce da uve Carricante (80%) e Catarratto (20%) coltivate a 750 metri s.l.m. nella contrada Moganazzi. Il risultato è un bianco che racchiude la purezza minerale del suolo vulcanico e l’eleganza delle varietà autoctone, restituendo al calice un colore giallo paglierino brillante con riflessi verdolini.

Etna Bianco Sensi Doc

Al naso emergono note agrumate e floreali, mentre il sorso si distingue per freschezza e sapidità ben equilibrate, rendendolo ideale per accompagnare ostriche, frutti di mare, spaghetti ai ricci o un semplice pesce spada alla griglia. La vinificazione prevede crioma­cerazione per 24 ore, pressatura soffice a 5 °C e fermentazione controllata in acciaio, per mantenere intatti profumi e integrità del frutto.

Etna Rosso Sensi Doc

Espressione autentica del Nerello Mascalese coltivato sul versante nord dell’Etna, l’Etna Rosso Doc della linea Sensi racconta in ogni sorso la forza del territorio vulcanico. I vigneti sorgono in contrada Moganazzi, a 700 metri di altitudine, dove il terreno lavico e il microclima etneo danno origine a un vino dal colore rosso rubino con riflessi granati. Il profilo olfattivo è complesso e avvolgente, con note minerali, spezie dolci, ciliegie e more. In bocca si distingue per eleganza e struttura, con tannini delicati e una chiusura agrumata e persistente.

Etna Rosso Sensi Doc

Dopo un affinamento di 12 mesi in botti di rovere di Slavonia e altrettanti in bottiglia, si presenta pronto per accompagnare linguine al ragù, secondi di carne succulenti, selvaggina e formaggi stagionati, valorizzando le specialità mediterranee con personalità e profondità.

Etna Rosato Sensi Doc

Elegante interprete dell’anima etnea, l’Etna Rosato Doc Sensi nasce da Nerello Mascalese in purezza coltivato a 700 metri sul livello del mare, nella contrada Pontale Palino - Rovittello, su suoli vulcanici carichi di minerali. La breve macerazione di 14 ore e la fermentazione controllata in acciaio conferiscono al vino un colore rosa cerasuolo brillante e una spiccata complessità aromatica.

Etna Rosato Sensi Doc

Al naso emergono ginestra, gelsomino, agrumi e spezie, mentre al palato conquista per eleganza, freschezza e un finale morbido e sapido. Versatile e raffinato, accompagna con disinvoltura tartare di tonno, risotti di mare, cuscus vegetale e specialità mediterranee, risultando perfetto anche come vino da aperitivo.

Eneo Passito Moscato Igt Terre Siciliane

Dalle coste assolate di Gela, nasce l’Eneo Passito Moscato, espressione raffinata del Moscato coltivato su terreni sabbiosi a 30 metri sul livello del mare. Questo vino dolce, appartenente alla Linea Dessert, si presenta con un brillante giallo dorato e un bouquet complesso che intreccia frutta matura, miele, fiori di zagara e leggere note speziate.

Eneo Passito Moscato Igt Terre Siciliane

Al palato, offre una dolcezza equilibrata e una persistenza morbida con un finale speziato e sapido che rende ogni sorso avvolgente. Servito fresco tra i 12 e i 14 °C, è l’abbinamento ideale per la pasticceria secca siciliana, le paste di mandorla e i dolci tradizionali, celebrando con eleganza i momenti di piacere.

