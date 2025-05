Stessa spiaggia, stesso... drink: il beach club si sceglie (anche) per cocktail e vini

“Con le pinne, fucile ed occhiali / Quando il mare è una tavola blu / Sotto un cielo di mille colori…”, cantava Edoardo Vianello. E se la spiaggia è il luogo dello svago, è anche un incantevole momento per sperimentare un vino o un cocktail che allieta la giornata o fa trascorrere le ore più calde. Con l’uscita in questi giorni della "Guida ai Beach Club d’Italia" - a cura di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi - ecco una selezione di dieci beach club da non mancare proprio per l’offerta beverage. Si passa dalla carta gini ben curata alla lista cocktail di tutto rispetto, perché sotto l’ombrellone ormai non si punta solo ad arrostirsi… ma anche a bere bene.

I 10 Beach Club dove si beve meglio

Ecco una selezione suggerita dalla premiata ditta Guolo&Di Masi dopo aver visitato e provato centinaia di beach club.

Windsor Beach, un passo tra hotel e mare

Il Windsor Beach di Laigueglia (Sv), è accessibile anche alla clientela esterna, che qui può vivere l'atmosfera di una piccola località, inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. La fortuna di Laigueglia e in particolare del Windsor è di essere in una zona “protetta”, dove la spiaggia è separata dall'hotel soltanto dalla pedonale lungo mare.

Il Windsor Beach di Laigueglia

Per quanto riguarda la ristorazione, c’è la possibilità di degustare in riva al mare i piatti dello chef Gianluigi Erme, concludendo la giornata con i signature del bartender Alessandro Grasso, Martini Levante e Martini Ponente.

Windsor Beach Piazza XXV Aprile, 8 17053 Laigueglia (Sv) Tel +39 0182 038029

Seven Beach, una spiaggia inclusiva e al profumo di gin

Bibione Pineda (Ve) è una spiaggia ampia e ben organizzata, inclusiva, dove ognuno può trovare la propria dimensione di vacanza. Quella offerta dal Seven è particolarmente qualificata e confortevole, e al bar non manca la possibilità di scegliere il gin che possa incontrare la propria preferenza, perché sono più di ottanta le etichette disponibili all’interno di una bottigliera tra le più fornite delle spiagge adriatiche.

Il Seven Beach di Bibione

Per quanto riguarda la ristorazione, Chiosco Seven punta su insalate, qualche piatto unico, snack e panini, ma per i più sofisticati c’è una carta dei caviali a disposizione.

Seven Beach Via della Laguna 30020 Bibione Pineda (Ve) Tel +39 0431 43402

Gilda, vivere il mare di Forte dei Marmi tutto l'anno

Aperto tutto l’anno, Gilda è uno dei pochi punti di riferimento per la clientela di Forte dei Marmi (Lu) anche nei mesi invernali. La cucina è il punto di forza di questo beach club, con i piatti dello chef Sauro Antonioli, come il gran crudo di mare, le bavette aglio olio e peperoncino con carpaccio di gambero rosso crudo, la catalana o il fritto di crostacei, paranza e calamari con verdure fritte.

Gilda a Forte dei Marmi

Tra i dessert, provate i biscotti o la torta della nonna. Difficile immaginare una carta dei vini più importante, in una struttura italiana posizionata sul mare.

Gilda Viale Italico, 85 55042 Forte dei Marmi (Lu) Tel +39 0584 880397

Bagni 77, aperitivo con musica live

Al Bagni 77 di Senigallia (An), la stagione 2024 ha visto l’ingresso in mixology del bartender Alessandro Postacchini, che ha dato ulteriore qualità a una carta già elevata con ingredienti preparati direttamente da lui.

Bagni 77 a Senigallia

Alla sera, ogni settimana, va in scena la musica live, ma lo stabilimento chiude per le 21.30 e offre un ottimo aperitivo con cocktail preparati a regola d’arte, tapas e alcune proposte del pranzo anche in orario sunset.

Bagni 77 Lungomare Dante Alighieri, 77 60019 Senigallia (An) Tel +39 320 7926534

Singita, a Fregene un tramonto da favola

L'esperienza più significativa da vivere al tramonto e di sera sul litorale romano è quella del Singita a Fregene (Rm). Il servizio qualificante riguarda il beverage, con in carta cocktail alcolici e analcolici.

Singita a Fregene

Al ristorante il menu prevede una certa impronta per il pranzo (bowls, hummus di pesce, wraps) e un'altra per il sunset (tacos, nachos, pinsa romana).

Singita Via Silvi Marina, 223/a 00054 Fregene (Rm) Tel +39 06 61964921

Rafel Beach, mixology e vini con vista Alghero

Un ristorante aperto tutto l'anno, uno stabilimento completamente rinnovato, una posizione privilegiata nella spiaggia di Cuguttu, con vista sulla città di Alghero. In cucina c'è lo chef Giuseppe Marongiu,che propone percorsi di terra e di mare con aragosta e crostacei locali: tra i suoi piatti troviamo il pacchero in tre consistenze di tonno e il curioso, già dal nome, “son caduto sulla paella”.

Rafel Beach ad Alghero

La mixology qui è cosa seria, come si intuisce già dalla bottigliera presente al lounge bar, e la carta dei vini non è da meno.

Rafel via Lido, 20 07041 Alghero (Ss) Tel +39 338 1359465

Lido La Castellana, un signature cocktail unico (e non solo)

Il beach club Lido La Castellana della famiglia Capasa a Otranto (Le) è un contenitore di eleganza, bellezza e sostenibilità. Si pranza all'ombra di una grande pianta, e proprio la ristorazione è stata al centro di un forte potenziamento dell’offerta con un menu focalizzato su pesce e verdure, escludendo la carne e con ingredienti locali e perlopiù da agricoltura biologica.

Lido La Castellana a Otranto

Due i bar in attività, uno in zona ristorante e l’altro sulla spiaggia più piccola. I cocktail? Da provare il Castellana, un signature che si può bere soltanto qui, non fosse altro perché, tra gli ingredienti, c’è il succo dei gelsi raccolti dagli alberi presenti nel beach club.

Lido La Castellana Via Antonio Sforza 73028 Otranto (Le) Tel +39 0836 505406

Sabbia d'oro Beach Club, a Scanzano Jonico il fine dining coi piedi sulla sabbia

Il cuore piazzato fronte mare dal Sabbia D’oro è diventato probabilmente il set fotografico più utilizzato durante l’ultima estate in Basilicata. Partendo dal food e beverage, il beach club offre una vasta scelta con il suo beach bar, lounge bar e soprattutto il fiore all’occhiello come il rooftop restaurant, con cucina di altissimo livello e design curato nei minimi dettagli.

Sabbia d'oro Beach Club a Scanzano Jonico

Ha ottenuto grande successo l’idea di lanciare, ogni venerdì sera, l’esperienza di fine dining con i piedi sulla sabbia.

Sabbia d'oro Beach Club Via Lido Torre, 27 75020 Scanzano Jonico (Mt) Tel +39 0835 950892

Piro Piro, a Reggio Calabria cocktail, spirits e vini eroici

Siamo di fronte allo Stretto, alla Sicilia, alla città di Messina. E siamo a Reggio Calabria, in quello che Gabriele D’Annunzio definì “il chilometro più bello d’Italia”. Piro Piro è anche beach club, anzi: è una delle cinque concessioni temporanee di Reggio Calabria, installate a maggio e poi smontate in ottobre. Al ristorante, il menu cambia in base alla stagionalità: i cavalli di battaglia sempre in carta sono il polpo e lo spaghetto alle vongole.

[img]{"id":321429,"alt":"Piro Piro a Reggio Calabria Stessa spiaggia stesso...drink: il beach club si sceglie (anche) per cocktail e vini","title":"Piro Piro a Reggio Calabria Stessa spiaggia stesso...drink: il beach club si sceglie (anche) per cocktail e vini","dida":"Piro Piro a Reggio Calabria"}[/img]

Oltre 300 etichette di vino a disposizione degli ospiti, con focus sulla Calabria, dando spazio alla viticoltura eroica di Bagnara Calabra e a tante piccole realtà locali dai piccoli numeri. Ampia carta cocktail e spirits, frutto di una collaborazione consolidata con la società Velier, uno dei leader italiani nell’ambito distributivo. Dal 2022, inoltre, Domenico e Laura sono soci di un microbirrificio artigianale, Funky Drop, che sta facendo incetta di premi e le cui birre, naturalmente, sono in carta.

Piro Piro Via Marina Bassa 89127 Reggio Calabria (Rc) Tel +39 0965 1714517

Insula Beach Club, un gioiellino firmato Planeta a Menfi

Planeta ha realizzato un gioiellino sulla costa a tratti selvaggia di Menfi (Ag). Oltre alle postazioni (33 in tutto) Insula offre un ristorante e un lounge bar con la proposta gastronomica affidata al resident chef Salvatore Termine, con la supervisione dell’executive chef de La Foresteria, Angelo Pumilia. Il ristorante è aperto a pranzo e cena e se a mezzogiorno la carta si basa su katsu sando (cotoletta di pesce panata alla giapponese, il pesce cambia ogni giorno in base alle disponibilità di pescato), focacce soffici disponibili anche in versione “cunzata” e insalate preparate con ingredienti bio, per la cena le proposte sono focalizzate sui piatti di pesce e sul cous cous con mandorle e spezie, crudo e cotto di pesce, crostacei, ortaggi.

Insula Beach Club a Menfi

Tra i vini naturalmente la parte del leone la fanno le etichette di Planeta, con una selezione allargata ad altri vini di origine mediterranea (Sardegna, Grecia etc). E poi c’è la linea cocktail e mocktail. Da provare il Bloody Mary realizzato con i pomodoro dell’orto aziendale.