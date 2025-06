Nuove regole Ue: valori e ingredienti obbligatori sulle etichette del vino

La riforma della Pac (Politica agricola comune, che raggruppa le regole dell'Unione europea del comparto agricolo), attraverso il Reg. Ue 2021/2117, ha introdotto nuove disposizioni. Queste prevedono l'obbligo, anche per i prodotti contenenti alcol in quantità superiore all'1,2%, di indicare in etichetta sia la dichiarazione nutrizionale che l'elenco degli ingredienti. I dati nutrizionali dei vini e quelli dei loro ingredienti devono quindi essere riportati in etichetta.

Le etichette del vino dovranno riportare ingredienti e dichiarazione nutrizionale

Fine della deroga per i vini. Modalità di esposizione delle informazioni

In realtà, l'obbligo di indicare in etichetta questi dati esiste da tempo per tutti gli alimenti, ma i vini e le bevande alcoliche erano stati esentati per lungo tempo grazie all'art. 16 del Reg. UE 1169/2011. Ora, però, tale deroga è terminata.

Etichettatura del vino possibile anche con QR code

Come vengono esposte la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sulle etichette del vino? A differenza degli altri prodotti alimentari, per il vino, l'obbligo può essere assolto anche in formato elettronico, tramite un codice QR o strumento analogo. Tuttavia, il valore energetico deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta.

Obiettivi di trasparenza e sicurezza

Cosa troveremo, quindi, sulle etichette delle bottiglie di vino? Prima di entrare nei dettagli, è utile comprendere perché il legislatore abbia imposto questo obbligo. La norma ha l'obiettivo di garantire trasparenza e informazione ai consumatori, per un acquisto più consapevole e sicuro, soprattutto per quanto riguarda la dichiarazione degli allergeni.

Definizione di ingrediente e additivo alimentare

Fatta questa doverosa precisazione, è ora opportuno definire il termine ingrediente, ingrediente in modo da non cadere in inganno nel leggere determinati componenti. Per “ingrediente” si intende “una sostanza o un prodotto, compresi aromi, additivi ed enzimi alimentari, utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare, presenti anche in forma modificata nel prodotto finito”. Quindi, non sarà strano trovare in etichetta termini come agenti stabilizzanti, regolatori di acidità, agenti conservanti e antiossidanti.

Cosa si intende per additivo alimentare

Il termine additivo alimentare indica una sostanza aggiunta agli alimenti, in genere in piccole quantità, non consumata come alimento, ma usata per migliorare o mantenere determinate caratteristiche come sapore, aspetto, odore, consistenza o conservazione. Il termine non deve include i “contaminanti” o sostanze aggiunte agli alimenti per mantenerne o migliorarne le qualità nutrizionali.