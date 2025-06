Radda in Chianti, il cuore del Sangiovese: viaggio nell’Uga e nei suoi 23 vini

Dopo aver esplorato l'Uga di Panzano nel nostro primo capitolo, il romanzo prosegue con la limitrofa Uga di Radda. La Uga Radda, i cui confini coincidono con quelli del comune di Radda in Chianti (Si), può essere considerata un vero e proprio spartiacque all'interno della denominazione. Il crinale montuoso lungo cui corre la Strada Regionale 429 separa infatti i due diversi bacini idrografici, a nord quello del torrente Pesa e a sud quello del torrente Arbia, un tempo classificati entrambi come fiumi e ora non più.

Radda in Chianti, il territorio e il clima

Il bacino della Pesa è di gran lunga il più importante in termini di superficie vitata e, a sua volta, può essere diviso in due versanti: la Destra Pesa, che va da Petraia a Lucarelli inglobando località come Albola, Volpaia e Castelvecchi, e la Sinistra Pesa, le cui vigne si concentrano soprattutto in prossimità del paese di Radda in Chianti. Il bacino dell'Arbia è caratterizzato, invece, dalla confluenza di due valli piuttosto profonde, quella del torrente Rigo e quella dell'Arbia stesso, che insieme segnano a est il confine con la Uga Gaiole. Qui, fatta eccezione per le zone in prossimità del centro abitato di Radda in Chianti, tra Malpensata e La Villa, la vigna ha una presenza quasi sporadica.

Radda, insieme a Gaiole, è la UGA che può vantare la maggior presenza di boschi in tutto il Chianti Classico

La distinzione in bacini orografici trova poi corrispondenza anche nella geologia. Infatti, lungo la valle della Pesa, i vigneti si distribuiscono in prevalenza su quattro formazioni: Macigno nella fascia di alta collina, Argilliti scistose, Formazioni di Silano e Pietraforte in quella medio-bassa. Lungo le valli del Rigo e dell'Arbia, netta invece è la prevalenza dell'Alberese, seguito a distanza dal Macigno, il cui peso viticolo è però limitato, e dalle Argilliti scistose, presenti soltanto all'estremo nord e all'estremo sud del bacino. Non meno importante è poi il clima particolarmente fresco che caratterizza l'intera Uga, legato non tanto alle quote altimetriche (comunque significative), quanto alla vicinanza dei Monti del Chianti. Un clima più fresco che porta con sé una vendemmia in genere piuttosto tardiva e uno stile nei vini fatto di eleganza e di una nervosa vivacità nel frutto. In ultimo, Radda, insieme a Gaiole, è la Uga che può vantare la maggior presenza di boschi in tutto il Chianti Classico.

L'associazione "Vignaioli di Radda"

Una lunga tradizione di vini di qualità. L'associazione “Vignaioli di Radda” ha come scopo principale la diffusione della cultura vitivinicola di Radda in Chianti, presentando strumenti, provvedimenti e politiche che sostengano la viticoltura ed, in particolare, la produzione di vino di qualità e l'attività agricola a basso impatto ambientale nel Comune di Radda in Chianti e nelle aree limitrofe. 23 cantine, 23 terreni, 23 sfumature provenienti dal comune di Radda in Chianti hanno dato vita a un vino d'eccellenza, equilibrato e rappresentativo del territorio.

Le bottiglie delle aziende dell'Uga di Radda in Chianti

Continuiamo a sostenere che non esiste miglior biglietto da visita per un'azienda se non quello di misurarsi nell'interpretazione dell'annata corrente con il vino “base”. Scopriremo assieme, in una speciale degustazione organizzata in esclusiva per Italia a Tavola nella cantina Colle Bereto, ospiti del responsabile Bernardo Bianchi ed in compagnia di Roberto Bianchi, Presidente dell'Associazione Vignaioli di Radda, qual è stata l'interpretazione dei produttori associati.

La cantina Colle Bereto ha organizzato una degustazione esclusiva

Assai significativo che nel sito dell'Associazione i Produttori si presentino con i loro volti in primo piano, i loro nomi sotto e, a chiudere, i nomi delle loro aziende, quasi a enfatizzare il “metterci la faccia”, evitando di dilungarsi in stucchevoli e arzigogolate autopresentazioni che potrebbero apparire prolisse e, di conseguenza, indigeste per il lettore. Cercheremo dunque di procedere con schede aziendali il più possibile snelle, scorrevoli, essenziali ma succose nel contenuto, nell'intento di mantenere alta l'attenzione di chi vorrà seguirci in questo viaggio nella bellezza di Radda.

Radda in Chianti, versatilità ed esperienze di gusto

L'indubbia versatilità e la straordinaria qualità di questi vini, che verificheremo via via annata per annata, viaggia a nozze nell'abbinamento con i piatti della cucina toscana e non solo. E saranno gli stessi produttori a indicarci i loro posti del cuore, quelli che hanno i loro vini a disposizione, anche fuori dai confini regionali. Dallo Stellato al Ristorante classico, dall'Enoteca con cucina all'Osteria tipica, dalle Case ai Bar e ai Caffè. Tante dritte preziose per un'esperienza completa. Perché questo è un vino universale.

Radda in Chianti, l'annata 2023

Esploreremo per prima l'annata 2023, caratterizzata da una primavera piovosa che ha permesso di affrontare il caldo dei mesi di luglio senza stress idrico. Le escursioni termiche tra fine agosto e inizio settembre hanno consentito una raccolta del Sangiovese in condizioni ottimali. Gli imbottigliamenti sono recenti, ma tre aziende sono già pronte. Si parte.

Barbara Widmer - Brancaia

La storia inizia nel 1981 quando la Famiglia Widmer, di origine svizzera, acquista Podere Brancaia come residenza estiva a Castellina in Chianti. Segue nel 1989 l'acquisto di Podere Poppi a Radda in Chianti. Il loro Chianti Classico 2023 profuma di arancia rossa, mora e iris, per continuare con pepe nero, coriandolo e liquirizia. Saporito con pepe a stuzzicare la tannicità e un finale dai rimandi di ciliegia di buona progressione.

Il Chianti Classico 2023 di Brancaia

Vino di punta: Toscana Igt Il Blu 2021

Posto del Cuore: Borgo San Jacopo

Brancaia Località Poppi 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 741263

Alessandro Gallo - Castello di Albola

Alessandro Gallo concepisce il vino come frutto di una terra, diversa da molte altre ma per questo unica nel suo genere, da preservare per le generazioni future come custodi di un savoir faire che si tramanda nel tempo. Il Chianti Classico 2023 apre con fragola in confettura, cranberry, lavanda, cenni di viola e cannella,. Beva sfiziosa dalla freschezza vivace e tannino moderato. Chiude su nitide note di frutti di bosco e ciliegia

Il Chianti Classico 2023 di Castello di Albola

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Solatio 2021

Posto del Cuore: Atto di Vito Mollica

Castello di Albola Via Pian D’Albola, 31 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738019

Diego Finocchi - L'Erta di Radda

L'Erta di Radda è un progetto che nasce nel febbraio 2006, dalla passione e dal legame di Diego con la sua terra, ma il vigneto ha radici antiche iniziando con l'acquisto di un piccolo vigneto da un contadino Raddese. Nel Chianti Classico 2023 emerge un fruttato di amarene e more che abbracciano rose, glicini e lievi scie di salvia e coriandolo. L'ingresso spinge sull'energia del tannino e nei toni fruttati, sfumando sul pepe bianco.

Il Chianti Classico 2023 di L'Erta di Radda

Vino di punta: Chianti Classico 2022

Posto del Cuore: Enoteca Baldi

L'Erta di Radda Case Sparse il Corno, 25 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 328 4040500

Radda in Chianti, l'annata 2022

Al termine di questo primo "mini giro" possiamo già dire che è veramente difficile trovare una regione che esprima una carica di dinamismo come la Toscana di oggi. E Radda da questo punto di vista gioca un ruolo fondamentale. I vini sono sempre più eleganti, giocati sulla finezza in un percorso che sembra in continua evoluzione, frutto di uno straordinario lavoro in vigna e di un processo di ricerca in cantina che, smaltite le sbornie moderniste di una ventina di anni fa, punta tutto viva Dio sulla tanto agognata bevibilità. Introducendo L'annata 2022 possiamo parlare sicuramente di un bilancio positivo, risultato di un'annata calda come ormai consuetudine. Le piogge sono arrivate dopo la primavera, a metà agosto con insistenza e continuità , ma senza compromettere i ritmi vegetativi e la maturazione delle uve per vini godibilissimi.

Leonardo Francalanci - Castello di Monterinaldi

L'azienda abbraccia il millenario Castello di Monterinaldi. I curati ettari di vigneti sono condotti in regime biologico e le prime bottiglie che si potranno fregiare della certificazione saranno quelle della vendemmia 2017. Il Chianti Classico 2022 sfoggia delicatezze varietali di giaggiolo, mora e coriandolo, che si ampliano con prugna rossa, sottobosco e lievità di fungo. Energico nella freschezza, autoritario e leggero nel tannino.

Il Chianti Classico 2022 di Castello di Monterinaldi

Vino di punta: Chianti Classico Vigneto Boscone 2020

Posto del Cuore: Lo Sfizio di Bianchi

Castello di Monterinaldi SP2bis, Loc. Lucarelli 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 733516

Andrea Sammicheli - Castelvecchi

Parliamo di secoli di tradizione ed un presente di tenaci sfide vitivinicole. Un paesaggio con il silenzio del Medioevo e una cantina con mille anni di storia. Una mare di boschi, di oliveti e di vigneti punteggiato da borghi. Nel Chianti Classico Capotondo 2022 svettano sentori di ciliegia e succo di melograno su uno sfondo di peonia, china, cannella, cardamomo. Sorso piacevole, dalla progressione tannica ben combinata.

Il Chianti Classico Capotondo 2022 di Castelvecchi

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve 2018

Posto del Cuore: La Loggia del Chianti

Castelvecchi Traversa del Chianti 53017 Castelvecchi (Si) Tel +39 0577 735612

Urs e Adriana Burkard di Arillo in Terrabianca

Un'acquisizione, quella delle Tenute Terrabianca e il Tesoro, recente (2019), da parte di questa famiglia italo-svizzera che punta a diventare un modello contemporaneo di realtà eco-sostenibile. Il loro Chianti Classico Sacello 2022 affiora con fragranze di amarena e mora che fanno da preludio a tabacco, erbe aromatiche e cannella. Alla beva è piacevolmente succoso, con tannino discreto e ben integrato nel finale.

Il Chianti Classico Sacello 2022 di Arillo in Terrabianca

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Vigna Terrabianca 2020

Posto del Cuore: Osteria Le Panzanelle

Arillo in Terrabianca Località San Fedele a Paterno 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 54029

Gabriele Rosi - Borgo Salcetino

Borgo Salcetino è una delle tenute della famiglia Livon a Radda in Chianti, nel cuore del Chianti Classico. Acquistata nel 1996, la proprietà si estende per circa 30 ettari di cui 11 coltivati a vigneto da poco rinnovati. Il Chianti Classico Borgo Salcetino 2022 ha richiami varietali di ciliegia e arancia sanguinella, impreziositi da cenni di rosa rossa, viola, iris e sentori di timo ed eucalipto. Il tannino saporito ben si orchestra con l'alcol.

Il Chianti Classico Borgo Salcetino 2022 di Borgo Salcetino

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione I Salci 2018

Posto del Cuore: Ristorante La Fattoria

Borgo Salcetino Località Salcetino 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 339 8858826

Federica Mascheroni - Castello di Volpaia

Proprietà fin dal 1966 della Famiglia Mascheroni Stianti, è un borgo medievale collocato a 600 metri sul livello del mare. Un totale di 390 ettari di cui 50 a vigneto. Completa il progetto lo splendido agriturismo. Il Chianti Classico 2022 sfoggia note di rosa rossa appassita, viola e ciliegia ferrovia. il quadro olfattivo vanta anche chiodo di garofano e vaniglia. Ritmo gustativo di freschezza e incisiva tannicità nel pregevole finale.

Il Chianti Classico 2022 di Castello di Volpaia

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022

Posto del Cuore: Enoteca Galanti

Castello di Volpaia Loc. Volpaia 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738066

Stefano Peruzzi - Castello di Radda

L'equilibrio e la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda sono le nostre priorità. La conservazione del paesaggio , la riduzione degli sprechi e una gestione agronomica attentissima guidano tutte le nostre scelte. Il Chianti Classico 2022 ha un naso ricco ed espressivo, con richiami di ciliegia e tocchi do oliva taggiasca. Densità e spessore al palato. Sorso lungo e sapido con ritorni di agrumi rossi e lunga chiusura salmastra.

Il Chianti Classico 2022 di Castello di Radda

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Corno 2018

Posto del Cuore: Osteria Dalie e Fagioli

Castello di Radda Località Il Becco, 101/A 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738992

Bernardo Bianchi - Colle Bereto

Colle Bereto è un luogo magico che oltre trent'anni fa è riuscito ad affascinare la famiglia Pinzauti che lo ha scelto come posto ideale per cominciare la propria avventura vitivinicola. Le origini risalgono all'XI secolo. Il Chianti Classico 2022 ha un delicato naso di ribes, rosa, mirtillo e santoreggia, con incursioni di pepe verde, rabarbaro, china e cannella. In bocca la succosa freschezza è in sinergia con i tannini regali a legare il finale.

Il Chianti Classico 2022 di Colle Bereto

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione 2020

Posto del Cuore: Il Santo Bevitore

Colle Bereto Piazza degli Strozzi 5/R 50123 Firenze Tel +39 055 286601

Angela Fronti - Istine

Siamo in un bel paesino medievale, racchiuso tra imponenti mura di cinta. Ubicato su un poggio tra le valli dell'Arbia e della Pesa. Le origini della famiglia, come rivendica Angela, sono orgogliosamente contadine. Il Chianti Classico 2022 ha profilo olfattivo di ribes rosso, marasca matura, giaggiolo, pepe nero, macis e tabacco dolce. In bocca e vivace di freschezza e tannini fruttati che scalpitano ancora di gioventù.

Il Chianti Classico 2022 di Istine

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casanova dell'Aia 2021

Posto del Cuore: Casa del Chianti Classico

Istine Località Istine, 28 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 733684

Martino Manetti - Montevertine

Martino alleva esclusivamente varietà tradizionali del territorio chiantigiano: Sangiovese, Canaiolo e Colorino. A Montevertine, semplicità, rispetto, cura di ogni dettaglio e savoir-faire sono la guida di ogni giorno. Il Toscana Igt Montevertine 2022 si presenta avvolgente e fine, fruttato e nitido, con note di arancia rossa, ciliegia e ribes. Sapore teso, composto, con tannini levigati e pregevole lunghezza finale.

Il Toscana Igt Montevertine 2022 di Montevertine

Vino di punta: Toscana Igt Le Pergole Torte 2022

Posto del Cuore: Fratelli Briganti

Montevertine Loc. Montevertine 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738009

Alyson Morgan - Podere Capaccia

Alyson Morgan è arrivata a Capaccia nel 2012 per gestire l'azienda e supervisionare la produzione del vino, laureata in Viticoltura ed Enologia presso la UC Davis, ha trascorso due decenni a produrre vini in Chianti Classico. Il Chianti Classico 2022 ha toni di durone, lampone, violetta e arancia rossa, impreziositi da sbuffi di macchia mediterranea. In bocca attrae per l'ingresso fruttato che si prolunga su un tannino saporito.

Il Chianti Classico 2022 di Podere Capaccia

Vino di punta: Igt Colli della Toscana Centrale Quercia Grande 2021

Posto del Cuore: Ristoro di Lamole

Podere Capaccia Località Capaccia 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738385

Cristina Grilli - Podere Terreno

Podere Terreno alla via della Volpaia è un'oasi di tranquillità nel cuore del Chianti Classico. Conosciuto nei secoli come “Il Terreno”, il Podere è costituito da una casa antica con agriturismo e boschi. Il Chianti Classico 2022 ha complessità varietale di visciola e giaggiolo, seguono mirto, cannella e vaniglia. Generoso in alcol e tannino che ben si amalgamano nella morsa di una lunga e sapida scia agrumata di arancia rossa.

Il Chianti Classico 2022 di Podere Terreno

Vino di punta: Chianti Classico Riserva 2021

Posto del Cuore: Giglio

Podere Terreno Loc. Volpaia 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 057719

Piero Lanza - Poggerino

Lo scopo che si prefigge Piero Lanza è quello produrre un vino cha accanto alla naturale concentrazione che ne consente la longevità, abbini tannini dolci che ne rendano gradevole anche un consumo immediato. Nel Chianti Classico 2022 l'iris appassito anticipa l'espressiva maturità fruttata di durone di Vignola e mora, un tocco di cannella in mix di coriandolo fa chiusura con resina dolce. Grazia gustativa e tensione tannica.

Il Chianti Classico 2022 di Poggerino

Vino di punta: Chianti Classico Riserva Vigna Bugialla 2021

Posto del Cuore: Osteria il Rifugio del Chianti

Poggerino Loc. Poggerino 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738958

Riccardo Lanza - Pruneto

Podere costruito nella seconda metà del ‘700, si trova sulla cresta di un colle in un contesto di natura e paesaggio da togliere il fiato. In questa particolare zona il bosco è ancora maggioritario rispetto alle vigne. Il Chianti Classico 2022 libera un'espressione olfattiva di mora, susina, viola, pepe rosa, origano e macchia mediterranea. L'ingresso gustativo è fresco, con tannino incisivo e persistente di scorza d'arancia rossa.

Il Chianti Classico 2022 di Pruneto

Vino di punta: Chianti Classico Riserva 2021

Posto del Cuore: Casa Porciatti

Pruneto Loc. Pruneto 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 347 1788579

Roberto Bianchi - Val delle Corti

Val delle Corti è una di quelle incredibili realtà produttive in cui il Sangiovese chiantigiano risece a raggiungere la sua espressione più autentica. Roberto, capofila dell'Unione Viticoltori di Radda ne è il primo testimone. Il suo Chianti Classico 2022 ha pochi eguali. Possiede aromi sfumati e trasparenti, sorretti da un ricamo di fiori, incenso, frutti rossi e lampi affumicati. In bocca il sorso è leggiadro, goloso e di grande ritmo.

Il Chianti Classico 2022 di Val delle Corti

Vino di punta: Vino Rosso Extra 2019

Posto del Cuore: Enoteca Pitti Gola e Cantina

Val delle Corti Località Val delle Corti, 141 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738215

Radda in Chianti, le annate 2021 e 2020

La seconda tappa di questo splendido tour ci porta a dire che la Toscana Vitivinicola sia in salute e non lo dicono soltanto gli ottimi vini di Radda, e sono tanti come stiamo vedendo, circostanza che potrebbe sfiorare l'ovvietà, quanto il fatto che nelle aziende grandi e piccole di questa Uga indipendentemente dal prestigio personale, non si dia niente di scontato. La progettualità, le riflessioni, gli investimenti, le sperimentazioni e le rimodulazioni dimostrano un fermento che è tutto meno che dormire sugli allori. Proseguiamo con i vini dell'annata 2021 che viene considerata fra le migliori di sempre per lo svolgimento che ha visto piogge primaverili nella norma. Ciò ha permesso un corretto sviluppo vegetativo con una riserva idrica in grado di fronteggiare i mesi estivi siccitosi per vini da bere ma anche da aspettare.

Ilaria Anichini - Fattoria di Montemaggio

La Fattoria si estende su una superficie di 70 ettari ad un'altitudine tra i 450 fino a quasi 600 metri sul livello del mare. I vigneti occupano una superficie di circa 8 ettari, piantati per lo più con uve Sangiovese. Nel Chianti Classico Montemaggio 2021 c'è didascalia odorosa di giaggiolo appassito, coriandolo, amarena e rosa rossa. Sorso in volume morbido con tannino composto, note di ribes rosso e finale di arancia rossa.

Il Chianti Classico Montemaggio 2021 di Fattoria di Montemaggio

Vino di punta: Chianti Classico Montemaggio Riserva 2016

Posto del Cuore: Ristorante Mario alla Querciola

Britta e Matthias Triker ed i figli (Marius Luca e Philipp Leo) di Borgo La Stella

A circa 600 metri di altezza, circondato da boschi con una vista mozzafiato sulle colline toscane estesa fino a Siena si trova il meraviglioso vigneto. Anche in questo caso si tratta un'acquisizione recente (2021). Dal loro Chianti Classico 2021 arriva freschezza e bevibilità senza rinunciare alla complessità. Melagrana al naso, note di maggiorana e menta selvatica con tocchi di iris. Al gusto è iodato, salmastro e mentolato.

Il Chianti Classico 2021 di di Borgo La Stella

Vino di punta: Chirone 2019

Posto del Cuore: La Galleria

Borgo La Stella Loc. Borgo la Stella, 60 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 740699

Paolo Cianferoni - Caparsa

La filosofia di Caparsa si può riassumere in un'unica parola: tradizione. La tradizione vitivinicola si tramanda fin dalla origini della mezzadria, quando il vino era considerato come accompagnamento al cibo stesso. Il Chianti Classico 2021 ha tutto lo spunto del terroir di Radda. Marasche sotto spirito al naso, con tocchi di noce moscata e giaggiolo. Al gusto croccantezza e densità, con tannini salmastri e ritorno futtato-speziato.

Il Chianti Classico 2021 di Caparsa

Vino di punta: Igt Toscana Rosso Mimma 2019

Posto del Cuore: Enoteca Scal

Caparsa Via case sparse Caparsa, 47 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 0577 738174

Sean O' Callaghan - Tenuta di Carleone

La Tenuta di Carleone è nata nel 2012, A Sean O' Callaghan, per i suoi amici il Guercio, è stato chiesto di unirsi per aiutare a costruire una piccola cantina artigianale facendo un Sangiovese classico con un tocco in più, il suo. Il Chianti Classico 2021 lascia emergere preziose sensazioni di mora di gelso, ribes rosso, lavanda essiccata, felce e cannella. In bocca incede sontuoso, allungandosi con freschezza.

Il Chianti Classico 2021 di Tenuta di Carleone

Vino di punta: Toscana Igt Uno 2021 La Trentesima Vendemmia di SeanO'Callaghan

Posto del Cuore: Golden Wiew Firenze

Tenuta di Carleone Loc. Podere Aja 53017 Radda in Chianti (Si) Tel +39 057 7735613

Alessandro Anichini - Tenute Selvolini

Tenute Selvolini è una piccola realtà familiare. Dal 1600, i Selvolini (unica famiglia originaria ancora presente) hanno svolto tutte le attività commerciali del borgo di Volpaia, ed oggi ne possiedono una buona parte. Il Chianti Classico 2021 apre con un tripudio di frutta in confettura, mora, mirtillo e ribes, seguito da eleganti soffi di tè alla menta, si sviluppa poi con freschezza su sentori di pepe, tabacco biodo e frutta rossa.

Il Chianti Classico 2021 di Tenute Selvolini

Vino di punta: Chianti Classico Riserva 2020

Posto del Cuore: Bar-Ucci

Tenute Selvolini Piazza XVIII Novembre, 4, 53017 Volpaia (Si) Tel +39 0577 738077

Micol Bonora - CorteDomina

CorteDomina nasce nel 2016, dalla autentica passione di Micol e della sua famiglia per il mondo del vino. I vigneti situati sui pendii tra Radda e Volpaia, a circa 400 metri sul livello del mare, sono contornati da boschi. Il Chianti Classico 2020 offre ricchezza fruttata, mirtillo, prugna e sorba, rifinitura di giacinto, resina di pino e noce moscata. Tannicità in caratterizzante espressività speziata con note vivide di frutti di bosco.

Il Chianti Classico 2020 di CorteDomina

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione A. Marti 2020

Posto del Cuore: Caffè Desiderio

CorteDomina Località Case Sparse, 61 53017 Radda in Chianti (Si) Tel + 39 350 0643424

Radda in Chianti, 53017: più di un codice postale

In conclusione possiamo considerare questi 23 alfieri di Radda in Chianti come un mix virtuoso che, per merito di produttori particolarmente bravi a interpretare il territorio e a sfruttare la fama e l'immagine di cui gode la Toscana, ha portato la produzione vitivinicola regionale nel gotha mondiale del settore, al pari dei grandi vini di Francia o della California. E non è una caso che le interpretazioni dei singoli si traducano poi in quel gioco di squadra che viene percepito dai mercati e di fatto e continuerà a disegnarne il futuro. E se ci fosse ancora bisogna di capire qual è il livello di coesione fra gli associati basta un numero, 53017. Perché 53017? Perché è il codice di avviamento postale di Radda in Chianti, un numero che identifica il suo territorio nel mondo e che è stato fortemente voluto in etichetta dai Vignaioli di Radda. Ogni socio ha donato 27 litri del suo migliore Sangiovese, che poi è stato messo ad affinare in botte prima di essere imbottigliato nelle Magnum, tutte numerate, ognuna da 1,5 LT.

La bottiglia 53017

Un progetto unico, espressione liquida di un territorio e dell'amore che i Vignaioli, che ne sono i veri presidi, gli portano. Diventa interessante quindi scoprire la sua continua evoluzione e tutte le differenze che il Sangiovese esprime a seconda delle diverse condizioni pedoclimatiche: ogni parcella, ogni vigna, ogni zona nel comune di Radda ha la sua pecurialità . Ed è per questo che degustare in anteprima Il Vino dei Vignaioli 53017 2021 è stato un privilegio. Il vino è leggiadro, magnetico, sensuale, scattante, sanguigno. Inconfutabilmente raddese. Privilegio che potrà poi essere condiviso a cena con i vignaioli il 14 giugno in una Piazza Ferrucci vestita a festa. L'occasione per incontrare tanti “Radda wine lover", amici di Radda e dei vini raddesi. Come lo siamo noi di Italia a Tavola.