IWSC 2025 premia le migliori grappe europee, tutti i riconoscimenti alle italiane

L’edizione 2025 dell’International Wine & Spirit Competition (IWSC) di Londra ha confermato l’eccellenza delle grappe italiane a livello internazionale. Considerato uno dei concorsi più autorevoli e selettivi nel mondo degli spirits, l’IWSC ha premiato le migliori etichette del panorama nazionale, riconoscendo la qualità e la cura artigianale che caratterizzano la produzione italiana.

La Grappa Furlanina Gentile Mangilli è la miglior grappa bianca italiana per IWSC 2025

Le grappe vincitrici, selezionate da una giuria composta da oltre 250 esperti del settore, si sono distinte per equilibrio, complessità aromatica e pulizia del profilo gustativo. I riconoscimenti ottenuti rappresentano un importante traguardo per le distillerie premiate e un segnale chiaro per il mercato: la grappa italiana continua a essere un punto di riferimento tra i distillati di pregio.

La Grappa Furlanina Gentile Mangilli, appartenente al Gruppo Caffo, si è distinta tra i distillati di tutto il mondo ottenendo una medaglia d'argento e il punteggio di 92/100 all’International Wine & Spirit Competition (IWSC) di Londra, una delle competizioni più rigorose e rispettate a livello globale nel settore degli spirits. Il risultato ottenuto posiziona la grappa friulana come la migliore grappa bianca in concorso, riconoscimento che certifica non solo la qualità oggettiva del prodotto ma anche l’alto livello dell’arte distillatoria italiana.

Note sensoriali e giudizio tecnico della giuria IWSC

La valutazione della giuria internazionale IWSC 2025, composta da oltre 250 esperti del settore, ha descritto la Grappa Furlanina Mangilli come un distillato dal profilo elegante e nitido. Al naso, la grappa si presenta con note secche ed eleganti, arricchite da sentori di mela verde e sottobosco. Al palato si evidenzia una fruttuosità vivace, ben bilanciata da una leggera speziatura pepata. Il finale risulta pulito, raffinato, con una struttura definita e coerente. Un profilo che ha conquistato i giudici per la sua armonia e precisione.

Distilleria Mangilli si afferma come punto di riferimento nel panorama delle grappe di alta qualità, riconosciuta dalle giurie dei più prestigiosi concorsi internazionali, dagli esperti del settore e dal pubblico come afferma Stefano Durbino, direttore generale della distilleria: «Impegno e passione ci guidano ogni giorno nella ricerca dell’eccellenza. Il fatto che Mangilli continui, anno dopo anno, a ricevere premi e attestati di valore dimostra quanto la cura per le materie prime, il rispetto per le lavorazioni e la competenza tecnica siano fondamentali per offrire un prodotto all’altezza della nostra tradizione. Il nostro obiettivo resta quello di unire sapientemente artigianalità e innovazione, per garantire una grappa che racconti, in ogni sorso, la nostra storia, i nostri valori e il nostro territorio».

Stefano Durbino, direttore generale della distilleria Mangilli

Con uguale soddisfazione si esprime Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing del Gruppo Caffo 1915: «Dietro a ogni risultato c’è un lavoro quotidiano fatto di esperienza, rigore e attenzione ai dettagli. Un sentito ringraziamento va, perciò, ai mastri distillatori Mangilli, custodi di un sapere antico e protagonisti silenziosi di questo successo. È grazie alla loro dedizione con cui rispettano i tempi della natura, alla cura nella selezione delle vinacce e alla precisione in ogni fase della distillazione che nascono le nostre eccellenti grappe».

Riconoscimenti anche per la linea Mitica e Furlanina Invecchiata

Oltre al risultato straordinario della Furlanina Gentile, il concorso IWSC ha premiato anche altre referenze della Distilleria. Le grappe Mitica Bianca, Mitica Riserva Barrique e la Furlanina Invecchiata hanno conquistato la medaglia di bronzo, confermando la coerenza stilistica e l’eccellenza dell’intera gamma. Ogni prodotto rispecchia una visione chiara: valorizzare il territorio friulano attraverso distillati autentici, riconoscibili e profondamente legati alle radici artigianali.

Una firma di qualità nel panorama dei distillati italiani

Il successo della Grappa Furlanina Gentile Mangilli all’IWSC 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti per l’intero comparto della grappa italiana, sempre più apprezzata sui mercati internazionali. Distilleria Mangilli si conferma tra i protagonisti di questo percorso, grazie a prodotti che raccontano l’identità di un territorio e la passione per l’eccellenza distillatoria.