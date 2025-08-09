Pinot Grigio Doc Delle Venezie: prorogato il blocco delle nuove superfici vitate

Le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno approvato la proroga annuale, fino al 31 luglio 2026, della misura che sospende l’iscrizione di nuovi vigneti di Pinot Grigio allo schedario vitivinicolo per la rivendicazione della Doc Delle Venezie e di altre denominazioni territoriali con la stessa tipologia varietale.

La decisione è frutto di un’intesa raggiunta nell’ambito del tavolo interregionale Pinot Grigio, recentemente istituito per coordinare le politiche comuni legate alla gestione dell’offerta.

Obiettivo: tutelare il valore del Pinot Grigio e garantire equilibrio di filiera

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia volta a controllare l’offerta vitivinicola e a preservare la stabilità economica della filiera del Pinot Grigio Doc Delle Venezie, che rappresenta l’85% del Pinot Grigio nazionale e il 43% della produzione mondiale. Si tratta di un’estensione della misura già in vigore nel triennio 2022-2025, che ha permesso di contenere la crescita eccessiva della produzione, contribuendo al mantenimento del valore commerciale del prodotto.

Il territorio del Nordest come punto di riferimento per la produzione di Pinot Grigio di qualità

«Si tratta di un approccio strategico - ha dichiarato Luca Rigotti, Presidente del Consorzio Doc Delle Venezie - che ci consentirà di definire, in maniera condivisa sul territorio e nell’ambito del tavolo interregionale del Pinot Grigio, un nuovo piano triennale di gestione dell’offerta, in grado di contribuire alla stabilità della filiera Doc Delle Venezie ed al mantenimento del valore del Pinot Grigio.

«Riteniamo inoltre che il tavolo di lavoro Pinot Grigio, fortemente voluto dal Consorzio Doc Delle Venezie, sia lo strumento più adatto per dare risposta al sistema interregionale, nell’ambito del quale condividere, unitamente alle Amministrazioni regionali e provinciale, che ringrazio per il loro lavoro e supporto, i fabbisogni, la visione e le proposte dei Consorzi - ha proseguito Rigotti - con l’obiettivo, soprattutto nell’attuale congiuntura di incertezza sul fronte politico ed economico, di mantenere in equilibrio la domanda e l’offerta di mercato, con effetti sul valore del primo vino bianco fermo delle nostre esportazioni e una grande ricchezza per il nostro territorio vitivinicolo».

Regolamentazione delle riclassificazioni in ingresso

Oltre alla proroga del blocco delle nuove superfici, il Consorzio Doc Delle Venezie ha presentato anche un’istanza per disciplinare le riclassificazioni in ingresso, ovvero il passaggio di volumi di Pinot Grigio da altre Doc territoriali alla Doc Delle Venezie. La richiesta prevede che tale operazione sia possibile fino al 30 aprile 2026, permettendo un monitoraggio più efficace delle giacenze e dei volumi in circolazione.

«L’inserimento di una data limite di riclassificazione in ingresso - ha spiegato Stefano Sequino, Direttore del Consorzio Doc Delle Venezie - ci ha consentito e ci consentirà di monitorare con maggiore attenzione e capacità di analisi i volumi di Pinot Grigio che provengono da altre denominazioni di origine coesistenti nel territorio del Triveneto, sollecitando tra l’altro una migliore programmazione delle operazioni di cantina ma anche una maggiore rivendicazione delle uve Pinot Grigio.

«I dati e l’andamento dei volumi nelle ultime due campagne vitivinicole, caratterizzate da un blocco delle riclassificazioni in ingresso alla data del 15 maggio 2024 e successivamente del 30 marzo 2025, confermano il corretto funzionamento della misura - ha precisato Sequino - che ha consentito di anticipare di oltre un semestre le operazioni di riclassificazione di cantina ed ha contribuito alla maggiore rivendicazione del vigneto Pinot Grigio Doc Delle Venezie».

Strategie condivise per una viticoltura sostenibile e programmata

Con queste due misure - blocco delle nuove iscrizioni e limite temporale alle riclassificazioni - si chiude il cerchio della strategia di gestione dell’offerta predisposta dal Consorzio Doc Delle Venezie, che include anche l’abbassamento della resa per ettaro e lo stoccaggio della produzione.

L’obiettivo resta quello di contribuire a una programmazione più sostenibile, fondata su dati aggiornati, per garantire equilibrio tra domanda e offerta e valorizzare il Pinot Grigio del Nordest come riferimento del vino bianco italiano sul mercato internazionale.