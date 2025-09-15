Il filetto di manzo incontra Filorosso di Castel Firmian: un abbinamento che racconta il Trentino

Il filetto di manzo, taglio più pregiato e tenero della carne bovina, trova nel vino rosso Filorosso un abbinamento di qualità e raffinatezza. La combinazione valorizza le caratteristiche organolettiche di entrambi, creando un’esperienza gastronomica intensa e armoniosa.

La cantina di Mezzacorona, cuore della produzione del Filorosso, simbolo di sostenibilità e qualità dal 1904

Filorosso: un vino di alta gamma del Gruppo Mezzacorona

Nato nel 2025, Filorosso appartiene alla linea Selezioni Castel Firmian di Mezzacorona, cooperativa trentina attiva dal 1904 e nota per la produzione di vini con elevati standard di sostenibilità e qualità.

Filorosso, blend di Teroldego, Cabernet e Merlot dal Trentino

Tra i pochi blend del gruppo, Filorosso unisce Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot, selezionati dalla Piana Rotaliana e dal Lago di Garda.

Caratteristiche e affinamento del vino

Filorosso è un vino passito secco dal taglio moderno, ottenuto attraverso una leggera surmaturazione in vigna per intensificare profumi e aromi. Dopo la raccolta manuale, il blend bordolese affina per 18 mesi in barrique di rovere francese, seguito da un riposo in bottiglia di circa due anni.

La bottaia di Mezzacorona, dove il blend bordolese di Cabernet e Merlot affina per 18 mesi in barrique di rovere francese

Il risultato è un vino dal colore rubino intenso, con aromi complessi di frutti rossi, note speziate dolci, balsamiche, cacao, torrefazione e nocciola tostata. Al palato si presenta pieno, persistente e armonioso, con tannini setosi e acidità equilibrata.

Abbinamento ideale con il filetto di manzo

Grazie alla struttura morbida e ai profumi complessi, Filorosso esalta il gusto del filetto di manzo senza sovrastarlo. Il vino arricchisce la carne con note fruttate e speziate, creando un abbinamento elegante e piacevole, perfetto per pranzi e cene di alta cucina.