Il Pinot Grigio Riserva di Castel Firmian sposa le tagliatelle mare e monti

Nell’abbinamento di oggi, un piatto che crea un connubio tra l’estate che finisce e l’arrivo dell’autunno con i suoi colori e i suoi sapori: le tagliatelle artigianali, mari e monti. Per accompagnare la portata, un vino che il Gruppo Mezzacorona è un vero e proprio must: il Pinot Grigio Riserva siglato Castel Firmian.

Pinot Grigio Riserva di Castel Firmian

Castel Firmian è la linea di selezione delle eccellenze Mezzacorona, la cooperativa trentina fondata nel 1904 che da 120 anni produce vini in alto regime di sostenibilità e qualità. Il Pinot Grigio rappresenta un vitigno fondamentale per la viticoltura della regione e nella linea dell’azienda se ne producono ben quattro espressioni diverse.

Pinot Grigio Riserva Castel Firmian: l'eleganza del Trentino in bottiglia

La Riserva è la selezione di vigneti e grappoli provenienti dai terreni più vocati della parte settentrionale del Trentino: uve selezionate, una maturazione che prevede anche un passaggio nelle piccole botti di legno, le barrique, per un periodo variabile dai 6 agli 8 mesi, fino a raggiungere anche i 10, in relazione alla diversa annata di vendemmia e una sosta in acciaio prima di terminare l’affinamento in bottiglia per un periodo minimo di 18 mesi.

Il Pinot Grigio Riserva di Castel Firmian in abbinamento alle tagliatelle artigianali mare e monti dello chef Stefano Goller

All’assaggio il Pinot Grigio Riserva Castel Firmian si presenta con un colore giallo dorato e richiami olfattivi molto ampi che spaziano dalla frutta matura, a componenti balsamiche, fino ad arrivare a note dolci di vaniglia derivanti dalla maturazione in barrique. Inoltre, per i nasi più sensibili, è possibile percepire dei freschi richiami di camomilla.

Al palato il sorso è morbido e avvolgente, slanciato da una fresca acidità e una componente sapido/minerale derivante dal terreno ricco di dolomia che caratterizza il suolo trentino. Lungo e profondo in retrolfattiva, lascia un palato piacevole e pulito, ottimo abbinamento con le tagliatelle artigianali mare e monti di Stefano Goller, executive chef e presidente Associazione Cuochi Trentini.

