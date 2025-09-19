A Brescia e nelle cantine della Franciacorta tornano le feste di vino e sapori

Nel Bresciano si festeggia la fine dell'estate con due festival e un cortile di... vino. Appunto, il vino: dalle classiche e sempre più celebrate Docg della Franciacorta, fino ai robusti rossi dei Colli dei Longobardi; il nettare di Bacco sarà protagonista dei vari eventi che iniziano venerdì 19 settembre e si allungano fino a domenica (21 settembre) sera.

Vino, spiedo e casoncelli: a Brescia il weekend è tutto da gustare

Il "Festival Franciacorta in cantina"

Anzitutto a tenere banco sarà il "Festival Franciacorta in cantina": tre giorni di esperienze tra Brut, Satèn e Millesimati; cultura e territorio, con 300 proposte e 19 comuni coinvolti. Lo scorso anno richiamò 60mila persone. Una festa diffusa e inclusiva capace di coinvolgere pubblici diversi in concomitanza con i 35 anni di vita del Consorzio. «Vetrina di qualità - ha detto il neopresidente Emanuele Rabotti - dei nostri vini».

Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio del Franciacorta

Cantine aperte con una lunga, lunghissima serie di iniziative che si snodano dal lago d'Iseo al monte Orfano, fin sotto la Santissima di Gussago. C'è di che sbizzarrirsi dopo i vari riconoscimenti internazionali alle etichette prodotte in 120 cantine.

Il "Festival dei sapori" in piazza Tebaldo Brusato

E quest'anno il Festival franciacortino, a cui il Comune di Brescia aderisce ufficialmente per la prima volta, si abbinerà al Festival dei sapori che si tiene nel cuore della Leonessa, in piazza Tebaldo Brusato.

I casoncelli bresciani

Protagonisti gli inconfondibili sapori di due denominazioni comunali: lo storico spiedo e la nuova, si fa per dire, De.Co. riconosciuta ai casoncelli (o casonsei). Si brinderà insomma al nuovo matrimonio, tutto all'insegna della più genuina territorialità.

"Cortile... di vino" a Palazzo Martinengo

E sempre in città, nel suggestivo Palazzo Martinengo sabato sera, a cura della Strada dei Colli dei Longobardi, si terrà Cortile... di vino. «Protagonisti assoluti dell'evento - ha ricordato Flavio Bonardi, presidente della Strada - i nostri viticoltori che rappresentano il meglio del territorio che va da Capriano del Colle a Rezzato-Botticino, e alcuni produttori di salumi, tartufi, formaggi e marmellate. Un appuntamento dove non si parla di versanti, ma di Colli dei Longobardi come unica e grande realtà capace di dar vita ad eccellenti vini dalle differenti caratteristiche». Un'enclave che può (e dovrebbe fregiarsi con più convinzione) anche di una delle prime Doc d'Italia: il semi-dimenticato Botticino.