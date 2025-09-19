EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 settembre 2025  | aggiornato alle 16:03 | 114512 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

a rovato

Una degustazione di sei Franciacorta con sboccatura tardiva che raccontano il valore del tempo

Una degustazione alla cieca con sei etichette di Franciacorta di diversi produttori e annate con sboccatura tardiva. Organizzata da Tesori Liquidi da Al Maló a Rovato in attesa del Festival Franciacorta

di Brian Vavassori
 
19 settembre 2025 | 14:50

Una degustazione di sei Franciacorta con sboccatura tardiva che raccontano il valore del tempo

Una degustazione alla cieca con sei etichette di Franciacorta di diversi produttori e annate con sboccatura tardiva. Organizzata da Tesori Liquidi da Al Maló a Rovato in attesa del Festival Franciacorta

di Brian Vavassori
19 settembre 2025 | 14:50
 

Le vacanze sono ormai un ricordo, ma a Rovato (Bs) c’è chi ha saputo regalare un rientro carico di emozioni e calici memorabili. Il ristorante Al Maló ha ospitato la speciale degustazione Pre-Festival Franciacorta (dal 19 al 21 settembre), organizzata da Tesori Liquidi, che per il secondo anno consecutivo ha firmato un appuntamento diventato ormai atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Una degustazione di sei Franciacorta con sboccatura tardiva che raccontano il valore del tempo

La sala del ristorante Al Malò di Rovato

La ricchezza del tempo in calice

Il filo conduttore della serata è stato il valore che il tempo post sboccatura regala alle bollicine più celebri d’Italia. Sei Franciacorta, espressioni diverse per stile, territorio e filosofia, hanno guidato gli ospiti in un percorso unico, reso ancora più prezioso dalla presenza dei produttori in sala.

Una degustazione di sei Franciacorta con sboccatura tardiva che raccontano il valore del tempo

I vini in degustazione

La selezione dei vini ha unito nomi iconici e cuvée rare:

  • Barone Pizzini - Naturae 2013 (deg. 2017)

  • Arcari e Danesi - Coro delle Monache 2013 (deg. 2020)

  • Bersi Serlini - Cuvée N.4 2008 (deg. 2015)

  • Muratori - Villa Crespia Riserva del Gelso 2015 (deg. 2022)

  • Freccianera - Casa delle Colonne Riserva 2011 (deg. 2021)

  • Bellavista - Pas Operè 2011 (deg. 2018)

Un vero viaggio tra terroir e interpretazioni, dove la complessità aromatica e la profondità gustativa hanno rivelato tutta la grandezza della Franciacorta nel tempo.

Una cucina che guarda a Oriente

Ad accompagnare la degustazione, il menu firmato dallo chef Mauro Zacchetti di Al Maló, che ha saputo sorprendere con contaminazioni orientali, frutto della sua esperienza in un ristorante stellato di Hong Kong. Il percorso gastronomico ha aperto con un “benvenuto dalla cucina” per poi proseguire con proposte originali e di grande equilibrio: bao di sarda di Monte Isola alla brace e porcini, yakitori di agnello e anguilla affumicata, un raffinato ramen al pomodoro in bianco, seguito dal gustoso katsunado di anatra, per chiudere in dolcezza con un mochi tiramisù. Piatti pensati per dialogare con l’eleganza delle bollicine, capaci di esaltare la freschezza e l’intensità dei Franciacorta in degustazione.

Un format che conquista

L’atmosfera della serata è stata resa ancora più speciale dalla location esclusiva, in piazza a Rovato, che ha saputo unire l’eleganza di un contesto raffinato con la convivialità tipica di Tesori Liquidi. 

Una degustazione di sei Franciacorta con sboccatura tardiva che raccontano il valore del tempo

La degustazione diventa anche occasione di incontro tra produttori, sommelier e appassionati

La degustazione si è confermata come un appuntamento per aprire le danze prima del Festival Franciacorta, ma anche come un momento di incontro e condivisione tra produttori, sommelier e appassionati.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Franciacorta Pre-Festival Franciacorta Tesori Liquidi degustazione Franciacorta ristorante Al Maló Rovato Mauro Zacchetti chef sboccatura Franciacorta vini italiani cucina orientale e bollicine Festival Franciacorta 2025 Barone Pizzini Arcari e Danesi Bersi Serlini Muratori Freccianera Bellavista
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Casoni Liquori
Pavoni
Suicrà
Lucart
Casoni Liquori
Pavoni
Suicrà
Foddlab
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 