Fratelli Pardi: dalla bollicina al Sagrantino Passito, una collezione che racconta il territorio

Gli appena celebrati 20 anni di produzione del Sagrantino di Montefalco non vanno letti semplicemente come un traguardo, sia pur importante, bensì come una nuova partenza che non può non prescindere dalla presentazione della copiosa gamma aziendale della Cantina Fratelli Pardi che andiamo a descrivere in dettaglio.

La Cantina Fratelli Pardi

Il Clorinda Vino Spumante Brut e la dedica al Venezuela

Il Clorinda Vino Spumate Brut ha una dedica speciale. «L’allegria di nostra madre e il Venezuela, nostra terra natia, ci hanno ispirato questo vino». Base Trebbiano dal colore giallo paglierino. Bollicine fini e persistenti. Fresco e asciutto, al naso elegante e caratterizzato da note di frutta matura.

Cantina Fratelli Pardi: Clorinda

Vini bianchi: freschezza, aromaticità e struttura

Il Montefalco Doc Grechetto 2024 è di uno smagliante paglierino con intarsi verdolini. Raffinato il profumo di susina, bergamotto e pesca bianca che si fondono con citronella e timo, poi fiori di ranuncolo su un sottofondo di macis e sale affumicato. Sorso sostenuto dall’asse acido-salino che regala un’ottima progressione fruttata

Cantina Fratelli Pardi: Montefalco Doc Grechetto, Spoleto Doc Trebbiano Spoletino e Umbria Bianco Colle di Giove

Lo Spoleto Doc Trebbiano Spoletino 2024. Paglierino luminoso. Aromi di ginestra e lavanda anticipano note di agrumi, pesca e cenni balsamici. Fresco il sorso, sapido, agrumato e dalla struttura agile.

L’Umbria Bianco Colle di Giove 2023 nasce da uve Grechetto 60%, Trebbiano Spoletino 25% e Chardonnay 15%. Giallo paglierino dorato con profumi che ricordano i fior, frutta matura e la sapida mineralità della terra che si riflette anche in bocca, attraverso una beva fresca che lascia una gradevole sorbevolezza.

I rossi di Montefalco: equilibrio e carattere mediterraneo

Il Montefalco Rosso 2022 nasce da uve Sangiovese 70% , Vitigno autoctono 15%, 7,5% Merlot e 7,5% Cabernet. Rosso rubino classico. Naso di bella originalità espressiva, che nella sua dolcezza richiama un carattere mediterraneo di fiori di frutti rossi. In bocca ha un impatto accogliente che però rivela una trama espressiva, elegante, raffinata e un finale ricco di sfumature minerali.

Cantina Fratelli Pardi: Montefalco Rosso e Montefalco Rosso Riserva

Il Montefalco Rosso Riserva 2021 è di un rubino vivido con delicate nuance porpora, Traiettorie odorose di mora di bosco, ciliegia e rosmarino si diramano verso rosa canina , tabacco e incenso. Teso e dinamico il sorso, la trama tannica dialoga con volume calorico e si rinforza nello sviluppo sull’acidità gustosamente fruttata.

Sagrantino: potenza, complessità e...dolcezza

Il Montefalco Sagrantino 2021 è granato profondo con naso opulento di spezie, erbe officinali, caffè, confetture rosse e carruba. Vigore, potenza e tannini equilibrati al palato. Molto persistente.

Cantina Fratelli Pardi: Montefalco Sagrantino e Montefalco Sagrantino Passito

Il Montefalco Sagrantino Passito 2019 è di un rubino granata. Olfatto intenso e opulento nelle note di confetture di frutta rossa e nera, spezie dolci e cacao. Dolce e sapido in bocca, dalla buona freschezza e spessore d’assaggio.

Tradizione familiare e rispetto del territorio

Quello che emerge in buona sostanza è il legame sempre più stretto tra la passione, il rispetto della tradizione familiare e il territorio che valorizza la tipicità dei vitigni autoctoni coltivati senza per questo disdegnare i vitigni internazionali.