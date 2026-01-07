Friend or Faux: una birra 0,5% con tutto il sapore di una vera American Pale Ale

Friend or Faux di Birrificio Edit

Friend or Faux è una birra amica-nemica: perfetta per chi desidera rinunciare all’alcol senza rinunciare al gusto autentico di una buona birra, e allo stesso tempo una sfida per chi teme le birre senza alcol, pronta a conquistare anche i più scettici. Questa A.P.A (American Pale Ale) prodotta dal birrificio Edit di Torino si presenta leggera, con alta schiuma bianca e invitante, e sprigiona aromi freschi di agrumi, resina e frutta tropicale. Al palato sorprende con un equilibrio delicato tra dolcezza e una amara leggera, pulita e ben definita, rendendola rinfrescante e piacevole in ogni occasione. Senza alcol, ma con tutto il gusto di una vera birra artigianale, Friend or Faux si abbina perfettamente a aperitivi, piatti leggeri, insalate e finger food, oppure può essere gustata da sola come pausa dissetante e saporita.