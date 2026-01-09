Elton John si lancia nel mondo del no alcol con un nuovo spumante

Quasi quarant’anni fa, nell’ormai lontano 1990, Sir Elton John riusciva a uscire da una dipendenza pericolosa, quella dall’alcol. Oggi, nel 2026, coerentemente con quella storia personale, l’icona della musica mondiale entra nel mondo del no alcol (un segmento sempre più in crescita). A 78 anni, il cantante inglese ha infatti lanciato uno spumante analcolico, battezzato Elton John Zero.

Elton John con il suo nuovo spumante “Elton John Zero”

Un blanc de blancs senza dealcolazione

Si tratta di un blanc de blancs ottenuto da uve chardonnay provenienti dal Nord Italia, ma prodotto in Germania. Come riportato da The Drink Business, il processo parte da mosti su cui agiscono lieviti selezionati che non producono etanolo. Proprio per questo non è prevista alcuna fase di dealcolazione, oggi invece centrale nella maggior parte dei vini no-low alcol. Alla base vengono poi aggiunti altri ingredienti, fra cui un estratto di tè verde, prima dell’immissione dell’anidride carbonica che garantisce una presa di spuma delicata.

Un progetto condiviso, tra stile e identità

Il progetto nasce insieme al marito David Furnish ed è pensato per rendere il brindisi un gesto accessibile a tutti. «Ogni momento di festa deve poter essere condiviso» ha spiegato Elton John, sottolineando la volontà di offrire un prodotto capace di mantenere eleganza, freschezza e piacere, senza compromessi. Un’idea che affonda le radici anche in un cambiamento personale: sempre più ospiti, infatti, durante le note feste organizzate dalla coppia a Los Angeles, scelgono oggi alternative analcoliche. Non a caso, Elton John Zero promette di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche al party degli Oscar.

“Elton John Zero” è pensato per rendere il brindisi un gesto accessibile a tutti

Non solo contenuto, ma anche immagine. Il design della bottiglia è una dichiarazione d’identità con il richiamo agli iconici occhiali a stella dell’artista, su uno sfondo blu intenso. Un colore che Elton John associa da sempre a calma, profondità e creatività, e che diventa oggi il simbolo di un’idea di lusso più misurata e consapevole. La fornitura della materia prima è affidata a Liberty Wines, società di importazione e distribuzione fondata nel 1997 con un portafoglio che conta oltre 200 produttori. Vendita e distribuzione sono invece curate da Benchmark Drinks, già attiva nel settore con collaborazioni che coinvolgono artisti come Kylie Minogue. Il prodotto è già presente nel mercato britannico, all’interno di grandi catene come Sainsbury’s, al prezzo di 10 sterline (circa 11,50 euro, ndr).

Che cosa sapere su Elton John

Elton John, nato Reginald Kenneth Dwight a Pinner il 25 marzo 1947, è uno dei protagonisti assoluti della musica. Attivo dagli anni Sessanta, ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del piano rock, primeggiando soprattutto negli anni Settanta. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi, entrando stabilmente tra gli artisti con le maggiori vendite di tutti i tempi. Dal 1967 collabora con il paroliere Bernie Taupin, con cui ha formato una delle coppie autorali più longeve e prolifiche della musica contemporanea, firmando centinaia di brani che hanno segnato più generazioni.

Elton John è uno dei protagonisti assoluti della musica

Il suo palmarès è tra i più ricchi della storia della musica: nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato nominato Sir dalla regina Elisabetta II anche per il suo impegno filantropico, in particolare con la Elton John Aids Foundation. Ha vinto sei Grammy Award e due Premi Oscar per la migliore canzone originale. Candle in the Wind 1997, dedicata a Lady Diana, è il singolo più venduto di tutti i tempi. Parallelamente alla musica (e ora al vino), ha avuto poi un ruolo attivo anche nel calcio, guidando i Los Angeles Aztecs (negli Stati Uniti) e il Watford (in Inghilterra).