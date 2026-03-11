Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 11 marzo 2026

Triple IPA da 9,99%: il birrificio agricolo WAR lancia “Ultima Cena”

Dal 23 marzo 2026 il Birrificio WAR lancia “Ultima Cena”, Triple IPA in edizione limitata con 9,99% vol. Prodotta a partire dall’orzo coltivato nei campi dell’azienda agricola di famiglia a Cassina de’ Pecchi

di Redazione Italia a Tavola
 
11 marzo 2026 | 10:02

di Redazione Italia a Tavola
11 marzo 2026 | 10:02
 

Dal 23 marzo 2026 il Birrificio WAR (We Are Rising) introduce “Ultima Cena”, una birra in edizione limitata disponibile fino a esaurimento scorte, anche attraverso l’e-commerce aziendale. La nuova etichetta nasce all’interno del percorso produttivo avviato dal birrificio nel 2017 a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, dove la produzione brassicola è strettamente legata all’attività agricola dell’azienda di famiglia. WAR si definisce infatti un birrificio agricolo indipendente, con un modello che parte dalla coltivazione dell’orzo nei propri campi per arrivare alla trasformazione in birra. Oggi oltre l’80% del malto utilizzato proviene da materia prima prodotta direttamente dall’azienda, mentre la fase di maltazione è affidata a un partner specializzato per garantire qualità e tracciabilità lungo tutta la filiera.

Il Birrificio WAR si trova alle porte di Milano

Filiera agricola e controllo diretto della produzione

Il progetto nasce dall’iniziativa di Francesco Radaelli, che ha scelto di sviluppare un modello produttivo in cui la birra viene concepita prima di tutto come prodotto agricolo. La gestione della filiera permette al birrificio di mantenere un controllo diretto sulle materie prime e sulle scelte produttive. «Per noi la birra è un prodotto agricolo prima ancora che artigianale - spiega Radaelli -. Tutto parte dalla terra e dalla qualità delle materie prime. La sperimentazione, dalle botti alle macerazioni, è il nostro modo di rispettare e amplificare ciò che coltiviamo».

La birra di WAR viene concepita prima di tutto come prodotto agricolo

Accanto al fondatore opera Lorenzo Mascherini, mastro birraio responsabile dello sviluppo delle ricette e della ricerca stilistica che caratterizza le produzioni WAR. Negli ultimi anni il birrificio ha ampliato il proprio lavoro sperimentale con fermentazioni, affinamenti in botte e contaminazioni con tecniche ispirate al mondo del vino.

“Ultima Cena”, Triple IPA identitaria

All’interno di questo percorso si inserisce “Ultima Cena”, una Triple IPA da 9,99% vol, caratterizzata da un profilo aromatico tropicale, aspetto torbido e struttura intensa. La birra è pensata per accompagnare piatti ricchi come barbecue e fritti, mantenendo un equilibrio tra intensità aromatica e bevibilità.

Ultima Cena, la nuova birra del Birrificio WAR

Il progetto vuole rappresentare una sintesi dell’identità produttiva del birrificio: materie prime agricole, indipendenza produttiva e sperimentazione brassicola. La scelta della lattina come unico formato di confezionamento rientra nello stesso approccio: più leggera, completamente riciclabile e capace di preservare meglio il prodotto.

Una realtà agricola con 17 ettari coltivati e una Tap Room

A quasi dieci anni dalla fondazione, Birrificio WAR produce circa 500 mila litri di birra all’anno e coltiva quasi 17 ettari di terreni agricoli destinati principalmente all’orzo. Accanto alla distribuzione a terzi, il progetto ha puntato fin dall’inizio anche sulla somministrazione diretta. Negli spazi dell’azienda è stata infatti realizzata una Tap Room, ricavata negli ambienti dell’ex fienile e del cortile della cascina, aperta dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 24. Qui il pubblico può degustare le produzioni del birrificio e le edizioni limitate che vengono proposte periodicamente.

La Tap Room di Birrificio WAR

Negli ultimi anni WAR ha scelto di orientare parte della propria produzione verso birre sperimentali e one-shot, con nuove ricette presentate con cadenza mensile. In questo contesto si inserisce anche “Ultima Cena”, pensata come uscita limitata capace di raccontare il percorso agricolo e produttivo dell’azienda.

Birrificio WAR
Via Cascina San Moro 20060 Cassina de' Pecchi (Mi)
Tel +39 351 6521000

© Riproduzione riservata STAMPA

 
